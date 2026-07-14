Schock-Analyse von David Stockman: Die Wahrheit über den US-Staatsanleihenmarkt

Die implizite Vorstellung – die an beiden Enden des Accela-Korridors vorherrscht –, dass die derzeitigen Finanzierungsvereinbarungen für die 31 Billionen Dollar an öffentlich gehaltenen US-Staatsanleihen den natürlichen Lauf der Dinge auf den Finanzmärkten darstellen, ist schlichtweg Unsinn.

Ganz zu schweigen von der gigantischen Aufgabe, die vor uns liegt – bis zur Mitte des Jahrhunderts eine Anlagemöglichkeit für weitere 142 Billionen Dollaran US-Staatsanleihen zu finden, und zwar zu einer nachhaltigen Rendite, die die Anleihemärkte nicht in Stücke reißt.

Quelle: legitim

Tatsache ist, dass der bestehende globale Markt für US-Staatsanleihen ein gänzlich künstliches, notdürftig zusammengeflicktes Konstrukt ist, das aus den gelddruckenden Zentralbanken der Welt unter der Führung der Fed hervorgegangen ist. Letztere haben drei Formen künstlicher Nachfrage nach US-Staatsanleihen hervorgebracht, die den entscheidenden Unterschied zwischen den heutigen extrem niedrigen, nicht tragbaren Renditen von Staatsanleihen und den weitaus höheren Niveaus ausmachen, die andernfalls unter einem System solider Währung und einer ehrlichen, auf Angebot und Nachfrage basierenden Preisbildung vorherrschen würden.

Zu diesen drei Quellen künstlicher Nachfrage nach US-Staatsanleihen gehören:

Die aufgeblähte Bilanz der Fed selbst.

Die Zentralbanken der merkantilistischen Exportländer und der Öl exportierenden Länder des Golf-Kooperationsrats (GCC).

Die massiven Bestände globaler Hedgefonds sowie anderer Relative-Value-Händler und Spekulanten.

Bevor wir uns eingehend mit diesen drei künstlichen Nachfragefaktoren und der Rolle befassen, die sie bei der Finanzierung einer neunfachen Steigerung der öffentlichen US-Staatsverschuldung gespielt haben – von 3,4 Billionen Dollar noch im Jahr 1995 auf derzeit 31,3 Billionen Dollar –, muss daran erinnert werden, dass die Renditen, die in diesem Zeitraum von 30 Jahren vorherrschten, alles andere als natürlich, rational oder nachhaltig waren.

Tatsächlich spricht die Grafik der inflationsbereinigten Rendite des maßgeblichen US-Staatsanleihepapiers – der 10-jährigen Anleihe – für sich. Als die Fed im August 2022 die Realrendite des mit Abstand wichtigsten Wertpapiers auf dem gesamten globalen Finanzmarkt auf das absurde Tiefstniveau von -4,2 % gedrückt hatte, war die Realrendite bereits über den Großteil von drei Jahrzehnten hinweg nach unten getrieben worden und um mehr als 900 Basispunkte gefallen!

Ganz richtig. Es besteht nicht die geringste Chance, dass ein 30-jähriger Einbruch der inflationsbereinigten Anleiherenditen, wie er unten dargestellt ist, in einem ehrlichen, von Angebot und Nachfrage getriebenen Markt mit solider, goldgedeckter Währung hätte stattfinden können.

Stattdessen ist dies das ultimative Kennzeichen keynesianischer Zentralbankpolitik. Das heißt, jenes irreführende Modell, das davon ausgeht, dass Wohlstand dadurch gesteigert wird, dass die Wirtschaft mit billigem Geld aus der Verschuldung überschwemmt wird, anstatt die wahren Grundlagen von Wohlstand und wachsendem Reichtum zu stärken – nämlich die Schaffung von mehr Arbeitsplätzen, Kapital, Technologie und Unternehmertum auf der Angebotsseite.

Wir werden noch auf die Rolle der Bilanz der Fed selbst bei der Entstehung dieser untragbaren Verzerrung der Anleihemärkte eingehen, doch zunächst betrachten wir die Rolle der internationalen Bestände an US-Staatsanleihen und die Schlüsselrolle, die merkantilistische Exporteure dabei spielen.

Noch 1995 – als im Kapitol weiterhin heftige Auseinandersetzungen um Haushaltsdisziplin und Defizitabbau geführt wurden – waren die Bestände an US-Staatsanleihen der beiden führenden merkantilistischen Exporteure – China und Japan – verschwindend gering. Ihre Bestände in Höhe von 205 Milliarden US-Dollar machten lediglich 6,0 % der ausstehenden US-Staatsanleihen in Höhe von 3,4 Billionen US-Dollar aus.

Springen wir jedoch 20 Jahre weiter ins Jahr 2015, so bewegten sich ihre kombinierten Bestände nun in einer völlig anderen Größenordnung. Die Bestände an US-Staatsanleihen Japans und Chinas beliefen sich jeweils auf 1,250 Billionen US-Dollar, was bedeutet, dass die Gesamtsumme von 2,5 Billionen US-Dollar 18,4 % der weltweit von der Öffentlichkeit gehaltenen gesamten Staatsanleihen ausmachte.

Es versteht sich von selbst, dass diese Aufnahme von 2,23 Billionen US-Dollar aus den enormen Emissionen von US-Staatsanleihen in Höhe von 10,2 Billionen US-Dollar während dieses 20-jährigen Zeitraums einen enormen Einfluss auf die Renditen hatte. Das liegt daran, dass sowohl Japan als auch China in diesem Zeitraum keine preisorientierten Käufer von US-Staatsanleihen waren – und dies auch heute noch nicht sind.

Im Gegenteil: Beide Länder sind klassische Merkantilisten, die bereit sind, alles zu tun, um ihre Exporte und damit ihr Modell des inländischen Wohlstands zu fördern. So hatten sie bis 2015 schließlich 2,5 Billionen Dollaran Schulden der US-Regierung angehäuft – und zwar als Trostpreis für ihre Interventionen am Devisenmarkt, nicht als Folge kluger Anlagestrategien. Und es lag sicherlich nicht daran, dass sie den rasanten Erfolg der amerikanischen Wirtschaft verehrten und ein Stück vom Kuchen abbekommen wollten – wie von den Befürwortern der These „Defizite spielen keine Rolle“ argumentiert wird.

Während dieser Zeit waren die Merkantilisten im pazifischen Raum unersättliche Käufer von Dollar und Verkäufer ihrer eigenen Währungen – selbst als die Fed Dollar-Verbindlichkeiten in die Welt setzte, als gäbe es kein Morgen. Konkret wuchs die Bilanzsumme der Fed zwischen 1995 und 2015 um +4 Billionen Dollar, was einem Anstieg von fast 13 % pro Jahr entspricht.

Unter sonst gleichen Umständen hätten die Währungen von Exporteuren mit riesigen Handelsüberschüssen wie China und Japan angesichts der Flut von US-Dollar und der damit einhergehenden Explosion der US-Zahlungsbilanzdefizite stark aufgewertet. Im Gegenzug wären die Dollarkosten chinesischer und japanischer Industriegüter stark gestiegen, wodurch sich ihr Wettbewerbsvorteil in den Regalen von Walmart usw. verringert hätte.

Allerdings können in einer Welt, in der überall Fiat-Währungen im Umlauf sind, die Gesetze der Wirtschaftswissenschaften von den Zentralbanken leicht außer Kraft gesetzt werden. In diesem Fall kauften die BOJ und die PBOC US-Dollar in rauen Mengen auf und dämpften damit die Aufwertung ihrer eigenen Währungen gegenüber dem Dollar. Das Ergebnis war die Abwendung der sonst zu erwartenden negativen Auswirkungen eines schwachen Dollars auf ihre Handelsbilanzen. Mit anderen Worten: In ihrer Weisheit (oder auch nicht) tauschten sie den Schweiß ihrer Arbeiter und das Genie ihrer Hersteller und Unternehmer gegen einen wachsenden Berg an US-Staatsanleihen ein.

Indem sie also in diesem Zeitraum von zwei Jahrzehnten US-Staatsanleihen im Wert von 2,3 Billionen Dollar kauften, agierten sie nicht als bereitwillige, preisorientierte Investoren in US-Staatsanleihen, sondern als fehlgeleitete Merkantilisten. Auf diese Weise belasteten sie ihre eigenen Länder mit dem zweifelhaften Papiergeld, das von den Politikern der „UniParty“ am Ufer des Potomac in immer größerem Umfang ausgegeben wurde.

Ölexporteure des Golf-Kooperationsrats (GCC)

Der GCC (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Kuwait, Katar usw.) sticht mit einem Zuwachs von +340 Milliarden US-Dollar an US-Staatsanleihen seit 2008 hervor. Davon entfallen auf Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate zusammen etwa 60–65 % (insgesamt ~200–220 Milliarden US-Dollar). Auch in diesem Fall liefert der Exportmerkantilismus die Erklärung.

Angesichts der hohen Handelsüberschüsse dieser Ölexporteure würden ihre Währungen unter sonst gleichen Bedingungen tendenziell gegenüber dem Dollar stark aufwerten. Das ist natürlich nicht der Fall. Als Gegenleistung für das, was die GCC-Staaten als militärischen Schutzschirm durch Washingtons Stützpunkte und die Fünfte Flotte betrachteten – nun ja, zumindest bis Trump diese Vereinbarung durch einen militärischen Angriff auf den Iran und die vollständige Schließung des SOH zunichte machte –, kauften sie Dollar und horten US-Staatsanleihen, genau wie die asiatischen Exporteure von Industriegütern.

Zugegebenermaßen war diese merkantilistische Politik der Ölexporteure wirtschaftlich nie tragfähig – im Grunde tauschten die Produzenten am Golf das wertvolle Geschenk von Mutter Natur, das unter ihrem Wüstensand verborgen lag, gegen Washingtons zweifelhaftes Papiergeld ein. Doch sie hatte den Vorteil, den Dollarpreis für Öl niedriger zu halten, als er es sonst gewesen wäre, und damit Anreize für Investitionen in Ölfördergebiete anderswo auf der Welt oder in alternative Energieformen zu dämpfen.

Letztendlich scheinen die Akteure sowohl an der Wall Street als auch in Washington nachts ruhig schlafen zu können – in der Illusion, dass der derzeitige, notdürftig zusammengeflickte globale Markt für US-Staatsanleihen die nachhaltige natürliche Marktordnung sei. Tatsächlich sollten sie jedoch vor Angst zittern angesichts der Aussicht, dass zusätzliche US-Staatsanleihen im Wert von 142 Billionen Dollar auf das Kartenhaus, in dem sie bereits leben, hereinprasseln.

Anmerkung der Redaktion: Die künstliche Nachfrage, die den US-Staatsanleihemarkt stützt, kann nicht ewig anhalten. Angesichts explodierender Anleiheemissionen und des Rückzugs ausländischer Käufer könnten die Folgen unter anderem höhere Zinsen, ein schwächerer Dollar, Kapitalkontrollen sowie zunehmend aggressive Bemühungen zur Beschlagnahmung oder Einschränkung privaten Vermögens sein.

Die Zeit, sich vorzubereiten, ist jetzt – bevor diese Maßnahmen notwendig werden und bevor Ihre Optionen verschwinden.

Quelle: International Man

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