Schießt sie ab! – Trumps Hormus Befehl löst den nächsten Weltkrieg aus

Trump hat der US-Marine den Befehl gegeben, iranische Schnellboote im Hormus auf der Stelle zu vernichten – ein Feuerbefehl ohne Warnschuss, der jeden Moment in ein direktes Seegefecht eskalieren kann. Hinter diesem Befehl steckt Geheimdienstmaterial über frisch verlegte iranische Seeminen vom Typ EM-52 und LUGM-145 in der engsten Schifffahrtsroute der Welt. Was die Mainstream-Medien nicht erklären: Irans Militärdoktrin sieht bei einem Angriff auf seine Seestreitkräfte automatisch die sofortige Sperrung der Meerenge vor – mit Konsequenzen für 20 Millionen Barrel Öl pro Tag und einem potenziellen Ölpreis von 200 Dollar. Schau dieses Video bis zum Ende, um zu verstehen, warum dieser Befehl nicht der Anfang einer Lösung ist – sondern der Zünder für den nächsten Weltkrieg.

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