Martin Jay (strategic culture)

MbS hat Verve und Führung gezeigt, und sein Trotz setzt das Spiel jetzt zurück

Sie sagen, nur ein Narr ändert nie seine Meinung. Aber für einen solchen Mann erfordert das große Kraft und Selbstvertrauen. Die Geschichte des sogenannten Iran-Krieges ist kompliziert und voller Lügen und Halbwahrheiten, aber jüngste Enthüllungen haben gezeigt, dass Trumps Versagen, seine „Operation Freedom“ überhaupt zu beginnen – ein Manöver im Persischen Golf, das darauf abzielt, Schiffe durch die Straße von Hormus zu eskortieren – auf eine Figur im Nahen Osten zurückzuführen ist, die seine Hand hob und sagte: „Nein, genug ist genug.“ Dieser Mann ist Mohamed bin Salman, oft MbS genannt, der kürzlich die Initiative ergriffen und die US-Streitkräfte, die Saudi-Arabien einsetzten, gestoppt hat, um militärische Einsätze zu unternehmen, die darauf abzielen, den Iran zu treffen. Für den saudischen Kronprinzen war es ein ziemlich pragmatischer Schritt, an den sich die Geschichte als einen bestimmenden Moment für einen jungen Führer erinnern wird, der noch viel über Geopolitik zu lernen hat. Aber die Entscheidung, Trump mit seiner Operation Freedom zu stoppen, zu der die GCC-Länder nicht einmal konsultiert wurden, war klug und repräsentiert eine große Führung in einer Region, die sie dringend braucht.

Diese Entscheidung allein ist ein Wendepunkt und hat Trump gezwungen, die Gespräche mit den Iranern voranzutreiben. Und trotz des totalen Klatschenunsinns, dass Trump jeden Tag in Pressebriefings im Weißen Haus herauskommt – in dem er behauptet, dass die Iraner verzweifelt nach einem Deal suchen – ist die Wahrheit, dass Trump es mehr braucht als Teheran, da die Weltwirtschaft, die in den Abgrund fällt, in den kommenden Wochen eine enorm schädliche Wirkung auf die USA haben wird, wenn Engpässe durch massive Arbeitsplatzentlassungen ersetzt werden. Trump hat nicht nur keine Zeit, er hat auch immer weniger Optionen, nachdem die MbS beschlossen hat, die US-Luftwaffenstützpunkte zu blockieren, die zur Bombardierung des Iran eingesetzt werden.

Die jüngste Nachricht, dass die VAE ihr militärisches Bündnis mit Israel verstärken, könnte ein Hinweis darauf gewesen sein, wohin Israel die Dinge führen will – eskaliert, um zu deeskalieren, wie es der gemeinsame Begriff unter US-Talkshow-Experten ist – aber kann Trump jetzt wirklich mit einer militärischen Strategie jeder Art vorangehen, wenn es in der Region eine eklatante Spaltung gibt und die US-Präsenz in den GCC-Ländern von Tag zu Tag mehr und mehr sinnlos aussieht In der Tat könnte die pappausgeschnittene Präsenz der US-Streitkräfte im GCC Trump die Off-Rampe präsentieren, die er braucht, da er den MbS-Stunt als Vorwand für einen Streit mit regionalen Führern als Vorwand verwenden kann, um sich ganz zu bewegen, während er den Journalisten des Weißen Hauses immer noch sagt, dass die USA „gewonnen haben“.

Im Moment ist es keine Möglichkeit, da der MbS-Stunt nicht weithin bekannt ist oder darüber berichtet wird, und nur wenige Journalisten in den USA verstehen die Nuancen und Kleinigkeiten der Region und der Strategien ihrer Führer wirklich. Aber die iranische Position der US-Streitkräfte, die die Region verlassen, wird jeden Tag weniger phantasievoll, während die sozialen Medien berichten, dass beide Seiten einem Abkommen nahe sind, während wir im selben Atemzug lesen, dass sie sich weit davon entfernt sind, sich auf etwas zu einigen.

Die Ölmärkte kennen die wahre Geschichte, da der Preis von Brent Crude für eine Weile unter 100 US-Amerikaner fiel, nachdem Trump angekündigt hatte, dass ein Deal Stunden entfernt sein könnte, sogar am Freitag, den 8. Mai, als die Iraner einen wichtigen Unterhändler aus ihrem Team entfernten, der einen solchen Deal blockierte. Aber die Realität ist, dass das, was die Amerikaner in ihrer Liste gefordert haben, unrealistisch ist, während das, was die Iraner wollen – Entschädigung und die Absetzung der US-Streitkräfte – als vernünftiger angesehen werden könnte, da sie die Opfer der USA sind. /Israel Aggression in erster Linie. Es gibt noch viel zu verhandeln, und der wahre Kern des Problems ist, dass es einfach keine klugen Leute auf Trumps Seite gibt, die ihn, wenn nichts anderes, davon abhalten, so idiotische und beleidigende Aussagen über die Iraner selbst zu machen, die nicht helfen können. Auf der Seite des Iran scheinen alle Beamten Doktoranden zu sein, deren Beherrschung der englischen Sprache wahrscheinlich eloquenter ist als die von Trump, Witkoff oder Vance.

Doch der saudische Schritt könnte uns einen Hinweis darauf geben, wie wir die Sackgasse durchbrechen und zu einem Frieden gelangen können, der über einen längeren Zeitraum gehalten werden kann. Der GCC muss sich vereinen und nicht weiterhin zwei gegnerische Fronten haben, um den Iran anzugehen, was Trump nur Hoffnung gibt, dass ein militärischer Schritt auf seiner Seite immer noch eine Option ist. Wie ein Social-Media-Buff es jedoch ausdrückte: „Wenn Trump nicht einmal das Abendessen der Korrespondenten im Weißen Haus sichern kann, wie könnte er dann die Notlage sichern?“ Und die Vorstellung, dass Trump, mit oder ohne Israel, irgendwelche militärischen Optionen hat, bleibt Torheit. Die Entscheidung des saudischen Kronprinzen, gegen Trump aufzustehen und dem Wahnsinn zu beenden, dass die USA den Iran weiterhin treffen können, während die GCC-Länder weiterhin auf der Grundlage von Vergeltungsschlägen sind. MbS hat Verve und Führung gezeigt, und sein Trotz setzt das Spiel jetzt zurück, obwohl weithin bekannt ist, dass er zu Beginn die Iran-Kriegsinitiative von Trump unterstützt hat. Er hat große Kraft gezeigt, indem er zugegeben hat, dass er falsch lag und dass sich der gesunde Menschenverstand jetzt durchsetzen muss. Kann Trump das Gleiche tun?

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