„Jemen wollte diesen Krieg nicht, aber wir bringen das Feuer zurück nach Saudi-Arabien.“

Das saudische Königreich sieht sich der Gefahr des Zusammenbruchs durch die steigenden Kriegskosten ausgesetzt, da die jemenitischen Luftangriffe hochgefahren werden und die Hauptstadt und die Industriezentren seines nördlichen Nachbarn ungestraft treffen.

von Finian Cunningham (strategic-culture)

Der jemenitische Journalist Hussein al-Bukhaiti sagt, dass die Korruption und Arroganz des „Hauses des Bösen“ in einer historischen Niederlage gipfelt. Sein US-Gönner scheint nicht in der Lage zu sein, den bevorstehenden Zusammenbruch abzuwenden.

Trotz jahrzehntelanger Verkäufe von Waffen im Wert von Hunderten von Milliarden Dollar an die saudischen Herrscher scheint das Regime schockierend exponiert zu sein, ohne tragfähige Verteidigung. Jemens Raketen treffen Saudi-Arabien nach Belieben. Die panischen Herrscher bitten die Vereinigten Staaten und Europa um Hilfe.

Die Streitkräfte des Jemen führen den Krieg nach Saudi-Arabien, schlagen ihre Flughäfen, verhängen eine Flugverbotszone über dem gesamten Staat und schließen ihre lebenswichtige Ölindustrie.

„Die Saudis können unsere Drohnen und Hyperschallraketen nicht stoppen … wir nehmen den Krieg zu ihnen“, sagt Hussain al-Bukhaiti mit Sitz in Sanaa.

Ohne Ölexporte rechnet Al-Bukhaiti damit, dass die saudischen Herrscher vor einem existenziellen Erzfeind stehen. Viele Beobachter haben lange vorhergesagt, dass das autokratische saudische Königreich, das vom britischen Empire geschaffen wurde, auf den Untergang seiner verknöcherten und familiengeführten Machtstruktur wartet.

Aus der jemenitischen Hauptstadt Sanaa beschrieb Hussain al-Bukhaiti die saudische Monarchie als „ein Haus aus Glas“, das jetzt von Luftangriffen erschüttert wird, gegen die man nicht verteidigen kann.

„Jemen wollte diesen Krieg nicht, aber wir bringen das Feuer zurück nach Saudi-Arabien.“

Westliche Politiker und Medien stellen den Konflikt zwischen den beiden Ländern der arabischen Halbinsel als durch die jüngste Aggression der von Ansar Allah geführten jemenitischen Regierung dargestellt.

Der internationale Flughafen des saudi-arabischen Königs Khalid wurde am 10. Oktober mit ballistischen Raketen angegriffen, bei denen mehrere Menschen getötet wurden. Auch andere saudische Flughäfen wurden getroffen. Dies hat dazu geführt, dass internationale Fluggesellschaften Flüge aussetzen.

Die staatliche Aramco-Ölindustrie wurde ebenfalls mit Raketen gesprengt. In den wichtigsten Einrichtungen wüten Brände, unter anderem an der Hauptbasis der Operationen in Dammam an der Küste des Persischen Golfs.

Nach dem Raketenangriff auf den Flughafen Riad am Wochenende haben die USA Präsident Donald Trump und alle europäischen Staats- und Regierungschefs verurteilten einen „Akt des Terrorismus“ des Jemen.

Hussain al-Bukhaiti wies auf die grobe Heuchelei der europäischen Regierungen hin, die die seit 2015 stattgefundenen Tausenden von saudischen Luftangriffen auf den Jemen nicht verurteilen. Diese Regierungen schweigen immer noch über die anhaltenden saudischen Gräueltaten gegen jemenitische Zivilisten. Die Europäische Union erklärt sogar die Solidarität mit Saudi-Arabien.

Die saudische Monarchie, angeführt von Kronprinz Mohammed bin Salman, begann den Krieg mit unprovozierten Anschlägen im März 2015. Die Aggression wurde durch die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich ermöglicht, die Kampfflugzeuge, Bomben und Geheimdienste lieferten.

Diese westlichen Mächte bewaffnen und lenken das saudische Regime weiterhin in seinem Krieg gegen den Jemen.

Seit 2015 gab es Tausende von vom Westen unterstützten Luftangriffen auf den Jemen, die zu mehr als 20.000 hauptsächlich zivilen Todesfällen führten.

„Sie haben alles getroffen, Schulen, Krankenhäuser, Wasseraufbereitungsanlagen, Bauernhöfe, Häuser, Hochzeiten und Bestattungssäle“, sagt Al-Bukhaiti.

Darüber hinaus sind über 400.000 Jemeniten an Hunger und Krankheiten gestorben, die durch eine Blockade des Landes verursacht wurden, das Saudi-Arabien und seine westlichen Unterstützer seit über 10 Jahren verhängt haben.

Er sagt, der Krieg habe im Juli 2026 wieder aufflammen gelassen, nachdem die Saudis einen vierjährigen Waffenstillstand gebrochen hatten, der 2022 durch die Bombardierung des internationalen Flughafens von Sanaa unterzeichnet wurde. Es gab damals keine Verurteilung durch Europa des saudischen Verstoßes.

Was der Jemen jetzt mit Saudi-Arabien macht, ist nur ein Vorgeschmack auf das, was das Haus Saud den Jemeniten seit 2015 mit westlicher Unterstützung zugefügt hat.

Die Jemeniten lehnten diese Woche einen gemeldeten saudischen Vorschlag für einen kurzfristigen Waffenstillstand ab, weil sie ihn nur als einen Trick der Saudis für die Aufrüstung und Neugruppierung in einer Verlustsituation sehen.

Damit der Krieg beendet wird, muss Saudi-Arabien die Souveränität des Jemen respektieren und aufhören, sich in seine inneren Angelegenheiten einzumischen.

Hussain al-Bukhaiti glaubt jedoch, dass die Vereinigten Staaten ihr militärisches Engagement im Jemen mit einem ausgewachsenen Krieg verdoppeln und eskalieren werden. Dies soll nicht in erster Linie die saudische Monarchie unterstützen, glaubt er, sondern vielmehr, um das israelische Regime zu stützen.

Der Jemen hat dem israelischen Staat großen Schaden zugefügt, seit er den Völkermord an den Palästinensern im Oktober 2023 verschärft hat. Jemenitische Luftangriffe haben Tel Aviv trotz der amerikanischen Luftabwehr wiederholt getroffen.

Ein ausgedehnter US-Krieg im Jemen mag überraschend erscheinen, da Trump ein solches Durcheinander seiner rücksichtslosen Aggression gegen den Iran gemacht hat und möglicherweise nicht über die Streitkräfte verfügt.

Aber Al-Bukhaiti glaubt, dass das Thema außerhalb von Trumps Wahl liegt. Washington ist mit dem zionistischen Regime verbunden und wird alles tun, um Israel vor einer Niederlage zu retten. Der Jemen stellt die größte Bedrohung für Israel dar, weil seine Schifffahrt im Roten Meer abgeschnitten wurde.

„Wir sind bereit für den Krieg, der kommt“, warnt er.

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