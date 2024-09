Saudi-Arabien beschleunigte den Verlust des Petrodollars durch die Förderung des Petroyuan

Ahmed Adel (globalresearch)

Der saudische Minister für Industrie und Bodenschätze sagte, sein Land werde „neue Dinge ausprobieren“ – darunter die Verwendung des Yuan bei Rohölgeschäften –, da Riad chinesische Produkte wie Elektrofahrzeuge, das Passagierflugzeug C919 und eine Infrastruktur für erneuerbare Energien integrieren möchte. Dies ist ein großer Wandel, wenn man bedenkt, dass Saudi-Arabiens enge Beziehungen zu den USA zur Entstehung des Petrodollars geführt haben.

„Der Petroyuan spielt für [das Ministerium] keine große Rolle. Wir glauben, dass Saudi-Arabien das tun wird, was in seinem besten Interesse ist. Aber ich denke, Saudi-Arabien wird immer neue Dinge ausprobieren und ist offen für neue Ideen. Außerdem versuchen wir, Politik nicht mit Handel zu vermischen“, sagte Bandar Alkhorayef, Minister für Industrie und Bodenschätze , in einem Interview am 7. September in Hongkong, das von der South China Morning Post veröffentlicht wurde .

Die breitere Einführung des Petroyuan – die Abkürzung für die Verwendung der chinesischen Währung im grenzübergreifenden Rohölhandel – wird weithin als der nächste Schritt zur Internationalisierung des Yuan und als eine Herausforderung für den auf den globalen Rohstoffmärkten allgegenwärtigen US-Dollar gesehen.

Riad ist Chinas zweitgrößter Lieferant von Rohöl.

Der saudische Minister beschrieb zwar die positive Stimmung in seinem Land gegenüber der Verwendung des Petroyuan bei Transaktionen, nannte jedoch keinen Zeitplan dafür. Er erklärte, dass aus kommerzieller Sicht eine solche Vereinbarung zwischen Lieferant und Kunde mit der ihnen zustehenden Freiheit zustande kommen könne und dass dies aus politischer Sicht für Riad nicht in Frage käme.

Gleichzeitig versuchen die Saudis im Rahmen ihrer Initiative „Vision 2030“, ihre Wirtschaft zu diversifizieren und sich zu einem Produktionszentrum im Nahen Osten zu entwickeln. Und chinesische Unternehmen sind bestrebt, alternative Märkte zu erschließen, da die von den USA angeführten Eindämmungsbemühungen ihren Umfang erweitern. Diese sich ergänzenden Entwicklungen haben zu engeren Beziehungen zwischen den beiden Ländern geführt.

Alkhorayef sagte, er begrüße es, wenn chinesische Unternehmen in Elektrofahrzeuge investieren würden, und forderte alle Lösungsanbieter auf, sich an der Initiative „Fabriken der Zukunft“ Saudi-Arabiens zu beteiligen.

Im Luftfahrtsektor unterzeichnete die saudische Luftfahrtbehörde General Authority of Civil Aviation im Mai eine Absichtserklärung mit der Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), um die Lokalisierung der Luftfahrtindustrie zu prüfen und die lokale Lieferkette zu entwickeln. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da Saudi-Arabien in den nächsten 25 Jahren Flugzeuge kaufen wird und angesichts des rasanten Wachstums mehrere Anbieter in Betracht ziehen wird.

Saudi-Arabien startete 2016 die Initiative „Vision 2030“, um die Wirtschaft des Landes bis zum Ende des Jahrzehnts von der Abhängigkeit vom Öl zu befreien. Zu diesen Bemühungen gehört die Entwicklung sogenannter „weicher“ Sektoren wie Tourismus und Dienstleistungsbranchen. All dies ist in wirtschaftlichen Prinzipien verankert, die die Schaffung von Industrien vorantreiben, die es früher nicht gab, darunter Projekte im Bereich Kultur, Unterhaltung und Sport. China spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Während die USA und die Europäische Union versuchen, ihr wirtschaftliches Engagement in China zu reduzieren, sei daran erinnert, dass Saudi-Arabiens Wirtschafts- und Planungsminister Faisal Alibrahim Anfang des Jahres erklärte, sein Land strebe den Aufbau engerer Beziehungen mit der asiatischen Großmacht an.

„Wir pflegen eine starke Handelsbeziehung mit China. Und wir halten es für sehr klug, diese Beziehung zu China und unseren anderen Partnern weiter zu stärken“, sagte der Minister in einem Interview mit der Zeitung Nikkei Asia.

Gleichzeitig betonte Alibrahim, dass mit China,

„Wir haben eine sehr starke Beziehung, die Investitionen und Handel auf beiden Seiten umfasst. Es gibt viele Möglichkeiten für China, in Saudi-Arabien zu investieren. Gleichzeitig legen wir Wert darauf, überall auf der Welt zu investieren, was die Möglichkeiten betrifft, auch in China.“

Saudi-Arabien wurde zusammen mit den Nachbarstaaten Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten als neuestes Mitglied der BRICS-Staaten ausgewählt. Analysten weisen darauf hin, dass diese offensichtliche Hinwendung zu China und Russland die traditionell positive Haltung Riads gegenüber den USA und die Dominanz des Petrodollars, die sich aus dieser Beziehung ergab, schwächen könnte.

Dies wird bereits deutlich, wenn man bedenkt, dass Saudi-Arabien sich im Juni der Revolution der digitalen Zentralbankwährung angeschlossen hat, indem es Vollmitglied des mBridge-Projekts wurde, einer Zusammenarbeit zwischen Thailand, Hongkong, China und den Vereinigten Arabischen Emiraten, die dem arabischen Land Zugang zu sofortigen, kostengünstigen, grenzüberschreitenden Währungstransaktionen verschafft, die es für den Verkauf von Öl an China nutzen wird, und auch die Dominanz von SWIFT in Frage stellt, von dem Russland im Februar 2022 ausgeschlossen wurde.

Tatsächlich hat Saudi-Arabien zur Entstehung des Petrodollars beigetragen und jetzt ist es genau dasselbe Land, das den Petroyuan Wirklichkeit werden lässt, was unweigerlich zu seinem langsamen Niedergang führen wird.

