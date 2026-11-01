Sasha Latypova: Albert Bourlas Anwältin lügt während der Anhörung am 22. Oktober vor dem Gericht in Leeuwarden!

Quelle: legitim

ich bin von einer unvergesslichen Woche in den Niederlanden zurückgekehrt, wo ich an der Gerichtsverhandlung im „Netherlands Case“ teilgenommen habe. (Vgl. The Netherlands Case)

Hier finden Sie ein Video der gesamten Anhörung mit KI-generierter Synchronisation und Untertiteln (englisch):

Bitte beachten Sie, dass die Qualität der automatischen Übersetzung nicht besonders gut ist; unser großartiger Kollege Philip von Oracle Films arbeitet derzeit an einer besseren Version.

Die Eröffnungsrede von Peter Stassen vor Gericht in englischer Sprache ist hier als PDF verfügbar.

Diese Anhörung enthält eine Fülle sehr interessanter Informationen. Die neun Verteidiger haben vor Gericht zahlreiche Lügen vorgebracht, von denen viele erstaunlich dreist sind. Aus zeitlichen Gründen werde ich dazu mehrere Artikel veröffentlichen. Im heutigen Beitrag möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die folgende Episode lenken, in der die bekannten und vielfach publizierten, durchgesickerten Pfizer-EMA-Dokumente von Rechtsanwältin Davine Roessingh, Partnerin bei De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam, erörtert wurden. (Vgl. debrauw.com) Die vollständige Liste der Angeklagten und ihrer Rechtsanwälte finden Sie hier. (Vgl. The Netherlands Case)

Frau Roessingh vertritt gemeinsam mit Frau Bredenoord-Spoek, die neben ihr sitzt, Albert Bourla, den CEO von Pfizer. (Vgl. debrauw.com) In ihrer Rede gab Frau Roessingh vor, nichts von der Veröffentlichung und Beglaubigung der durchgesickerten Pfizer-Chemie- und Herstellungskontrolldatei sowie der damit verbundenen E-Mails der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) aus dem Zeitraum vom 25. bis 29. November 2020 durch das „British Medical Journal“ zu wissen. Der Screenshot stammt aus dem obigen Video bei 3:37:42:

Sie sagt: „Niemand weiß, worum es bei [den durchgesickerten Dateien und E-Mails] geht“? Das ist Wunschdenken, das vor Gericht laut geäußert wird. Albert Bourla hofft, dass „niemand davon weiß“, doch leider ist dies nicht der Fall.

Um zu bestätigen, dass die Angelegenheit des EMA-Pfizer-Leaks allgemein bekannt ist und in den Medien breit behandelt wurde, finden Sie hier eine Zusammenfassung der Suchergebnisse einer Internet-Suchmaschine:

Ich frage mich, warum Bourlas Anwälte nicht in der Lage sind, diese einfache Aufgabe zu erledigen, bevor sie sich vor Gericht lächerlich machen?

Hier ist der betreffende Artikel aus dem British Medical Journal: „Der Datenleck der EMA zu Covid-19 und was er uns über die Instabilität von mRNA verrät.“ BMJ 2021; 372 (veröffentlicht am 10. März 2021). Die Autorin des Artikels ist Serena Tinari. Zu den wichtigsten Ergebnissen gehörten:

Mangelhafte mRNA-Integrität: Der durchgesickerten Korrespondenz zufolge sank der Anteil an intakter RNA Berichten zufolge von etwa 78 % in den Chargen für klinische Studien auf 55 % in den für den kommerziellen Einsatz vorgesehenen Chargen.

Fragmentierte oder verkürzte mRNA: Die Prüfer der EMA äußerten Bedenken hinsichtlich „im Endprodukt vorhandener verkürzter und modifizierter mRNA-Spezies“.

Ungewisse Auswirkungen auf die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs: Aus der durchgesickerten Korrespondenz ging hervor, dass die Grundursache sowie die Auswirkungen auf Sicherheit und Wirksamkeit noch nicht geklärt waren.

Diese Bedenken wurden von den Prüfern der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) lediglich zwei Wochen vor der Markteinführung des Produkts in der EU als formelle wesentliche Einwände gegen die Zulassung des Pfizer-Impfstoffs vorgebracht. Nachstehend finden Sie die E-Mail der Leiterin des Amtes für pharmazeutische Qualität der EMA, Veronika Jekerle, in der sie schriftlich bestätigt, dass die EMA aufgrund von Mängeln bei der Herstellungsqualität formelle Einwände gegen die Zulassung des Pfizer-Impfstoffs erhebt:

Wie kann Bourlas Anwältin vor Gericht behaupten, dass weder sie noch ihr Mandant etwas davon wissen? Unglaublich! Bourla sollte diese Dame durch eine geschicktere Lügnerin ersetzen.

Falls Sie Ihr Gedächtnis auffrischen möchten: Ich habe ausführlich darüber berichtet – siehe „Briefe aus der Unterwelt“, Februar 2023. (Vgl. Sasha Latypova) Die „regulatorische Lösung“ der EMA für dieses ganze Chaos bestand darin, die Einwände ihrer eigenen Mitarbeiter zu ignorieren und den „Standard“ von historisch >70 % auf willkürliche >55 % stabiler mRNA zu senken, anstatt die Probleme bei der Herstellungsqualität zu beheben. Meine Leser wissen, warum – die „Zulassungen“ der FDA und der EMA waren eine Farce.

Darüber hinaus hat das „British Medical Journal“, das den Informationsleck untersucht hat, die Dokumente als authentisch bestätigt. Die EMA bestätigte, dass die Dateien echt sind (andernfalls hätten die EMA und Pfizer das BMJ längst wegen Verleumdung verklagt). Das BMJ ist zufällig eine der ältesten und einflussreichsten allgemeinen medizinischen Fachzeitschriften der Welt. Es handelt sich um eine in Großbritannien ansässige medizinische Publikation, die von Ärzten, Forschern, politischen Entscheidungsträgern im Gesundheitswesen und der breiten Öffentlichkeit gelesen wird. Die 1840 gegründete Zeitschrift blickt auf eine lange Tradition zurück, einflussreiche wissenschaftliche Forschungsergebnisse zu veröffentlichen und Themen im Gesundheitswesen zu untersuchen. Das BMJ befindet sich im Besitz der British Medical Association, einer Berufsorganisation, die Ärzte im Vereinigten Königreich vertritt. Die Zeitschrift erklärt, dass ihr Chefredakteur redaktionelle Freiheit genießt. Der Artikel von Serena Tinari über die EMA-Indiskretion fällt in die Kategorie des investigativen Journalismus.

Wie es beim Lügen typischerweise der Fall ist, kann der Lügner keine schlüssige Geschichte vorbringen und verstrickt sich in Widersprüche. Bourlas Anwältin geriet ins Straucheln, als sie Peter Doshi, einen leitenden Redakteur beim BMJ und außerordentlichen Professor für Pharmazie an der University of Maryland School of Pharmacy, anstelle der Autorin des Artikels, Serena Tinari, erwähnte. Sie sagte mehrmals, Doshi sei „als Aktivist bekannt“ (häh? Er ist auch als leitender Redakteur beim BMJ bekannt) und behauptete dann, sie wisse nichts von den durchgesickerten Dateien. Was für eine amateurhafte Darbietung! Eine weitaus bessere Möglichkeit für Frau Roessingh, so zu tun, als wüssten sie „über nichts etwas“, wäre gewesen, überhaupt keine Namen zu nennen. Indem die Anwältin über Peter Doshi sprach, verrät sie, dass sie und ihre Mandanten sehr wohl über die durchgesickerten Dokumente und deren Bedeutung Bescheid wissen.

Ich hoffe, meine Leser verstehen, wie bedeutsam dieser historische Fall ist. Ich muss nicht extra betonen, dass dies das EINZIGE Gerichtsverfahren weltweit ist, in dem die wahre Natur des Verbrechens erörtert wird – das koordinierte Belügen der Öffentlichkeit durch ein korruptes Kartell aus Regierung und Pharmaindustrie, um der Bevölkerung mit giftigen mRNA-Impfstoffen (die von Waffen nicht zu unterscheiden sind) zu schaden und ihre geliebte technokratische, psychopathische, autoritäre Utopie, auch bekannt als „The Great Reset“, einzuleiten.

Quelle: Due Diligence and Art

(Visited 49 times, 49 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …