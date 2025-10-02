Sanktionen, tödlicher als Krieg …

Von Pete Dolack (globalbridge)

(Red.) Die US-amerikanische Plattform COUNTERPUNCH hat zum Thema „Sanktionen“ einen lesenswerten Artikel publiziert. Nachdem die Sanktionen der USA und der EU gegen den Iran eben wieder in Kraft gesetzt wurden, erlauben wir uns, diesen Artikel von COUNTERPUNCH in deutscher Übersetzung auf Globalbridge zu übernehmen. (cm)

In zunehmendem Maße nutzen die USA und die Europäische Union ihre Dominanz im weltweiten kapitalistischen System, um Sanktionen gegen andere Länder zu verhängen. Politische Führer, die diese Sanktionen verhängen, argumentieren manchmal, dass Sanktionen eine „humanere” Alternative zum Krieg seien. Das ist jedoch nicht unbedingt der Fall. Sanktionen sind Krieg unter einem anderen Namen.

Wie tödlich sind Sanktionen? Eine Studie, die in einer der renommiertesten medizinischen Fachzeitschriften der Welt, The Lancet, veröffentlicht wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass einseitige Sanktionen der USA und/oder der EU seit 1971 durchschnittlich 560.000 Todesfälle pro Jahr verursacht haben. Das ist die jährliche Zahl, nicht die Gesamtzahl. Die Lancet-Studie untersuchte Sanktionen, die zwischen 1971 und 2021 gegen insgesamt 152 Länder verhängt wurden. In diesen 50 Jahren haben einseitige Sanktionen der USA und/oder der EU also zum vorzeitigen Tod von mehr als 28 Millionen Menschen geführt.

Der Kapitalismus tötet tatsächlich.

Warum fasst der Artikel, den Sie gerade lesen, diese schreckliche Zahl der Todesopfer als Verantwortung des Kapitalismus zusammen? Weil der Hauptgrund für die Verhängung von Sanktionen gegen Länder darin besteht, Druck auf ein Land auszuüben, damit es seine Wirtschaftspolitik ändert. Das ist zwar nicht immer der Fall, aber wir sollten immer bedenken, dass die USA, unabhängig davon, welche Partei das Weiße Haus gerade besetzt, nicht zögern, ihre Macht einzusetzen, um ihren Willen durchzusetzen. Und obwohl wir daran gewöhnt sind, dass die Hegemonie der USA durch militärische Mittel oder Staatsstreiche durchgesetzt wird, ist der wahre Dreh- und Angelpunkt der US-Dominanz die Finanzwelt.

Da der US-Dollar die Weltreservewährung ist, wird ein großer Teil des globalen Handels in Dollar abgewickelt, unabhängig davon, wo sich die Transaktionspartner befinden, und der Dollar ist bei weitem die weltweit am häufigsten gehaltene Währung. Neben der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds und anderen multinationalen Kreditinstituten, die vom kapitalistischen Kern des Globalen Nordens kontrolliert werden, gibt es noch eine weitere wichtige Finanzinstitution: die Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, bekannt als SWIFT.

SWIFT hat seinen Sitz in Brüssel und ist die wichtigste Plattform, über die die Finanzinstitute weltweit „Informationen über Finanztransaktionen, einschließlich Zahlungsanweisungen, sicher untereinander austauschen“. SWIFT gibt an, offiziell eine genossenschaftliche Organisation zu sein, die mehr als 11.000 Mitgliedsfinanzinstitute in über 200 Ländern und Gebieten umfasst. Das klingt nach einer wirklich globalen Einrichtung. Trotz dieser Beschreibung haben die USA die ultimative Autorität über SWIFT und dessen Aktivitäten. US-Regierungsbehörden, darunter die CIA, die National Security Agency und das Finanzministerium, haben Zugriff auf die SWIFT-Transaktionsdatenbank. Zahlungen in US-Dollar können von der US-Regierung beschlagnahmt werden, selbst wenn die Transaktion zwischen zwei Unternehmen außerhalb der USA stattfindet.

Einfach ausgedrückt: Alle Transaktionen in US-Dollar müssen über eine US-Bank abgewickelt werden, und daher muss jedes Unternehmen, das den Dollar verwendet, alle US-Gesetze, einschließlich Sanktionen, einhalten, genau wie jede US-Bank. Selbst das Anbieten von Software kann zu Sanktionen führen und hat dies auch schon getan. Wenn zwei Unternehmen, die sich vollständig außerhalb der USA befinden und ihre eigenen lokalen Gesetze einhalten, gegen US-Vorschriften verstoßen, kann das US-Finanzministerium ihnen die Verwendung des Dollars untersagen, wodurch sie zumindest für grenzüberschreitende Transaktionen nicht mehr in der Lage sind, den Großteil ihrer Geschäfte zu tätigen.

Das bedeutet, dass US-Sanktionen international gelten. Sofern keine vollständige Freiheit von Geschäften mit US-Unternehmen und von Geschäften in US-Dollar besteht, gelten US-Sanktionen unabhängig von lokalen Gesetzen oder Gepflogenheiten.

Und diese Macht unterscheidet sich von der Macht der größten multinationalen Unternehmen, insbesondere großer Finanzunternehmen wie Hedgefonds. So gelang es beispielsweise dem Milliardär Paul Singer 2012 über seinen Hedgefonds Elliott Capital Management, ein argentinisches Marineschiff zu beschlagnahmen, um eine odious debt (verabscheuungswürdige Schuld) einzutreiben. Er versuchte, den vollen Wert einer Staatsanleihe einzutreiben, für die er in einem Spekulationsgeschäft nur einen Bruchteil des Nennwerts bezahlt hatte, obwohl mehr als 90 Prozent der Gläubiger Argentiniens bereits zugestimmt hatten, weniger als den vollen Wert zu akzeptieren. Der Oberste Gerichtshof der USA entschied schließlich, dass Argentinien Elliott Capital und den anderen Verweigerern den vollen Wert zahlen musste, obwohl Buenos Aires das gleiche Angebot gemacht hatte, das auch die anderen akzeptiert hatten. Mit anderen Worten: Das US-Rechtssystem erklärte offiziell, dass es die Gerichtsbarkeit über andere Länder hat.

Mehr Todesfälle, als wir uns vorstellen können

Kehren wir zu dem Artikel zurück, der in The Lancet veröffentlicht wurde. Insgesamt 560.000 Todesfälle pro Jahr über einen Zeitraum von einem halben Jahrhundert klingen sicherlich irrwitzig. Es wäre verständlich, wenn selbst der scharfsichtigste Kritiker des US-Imperialismus von dieser Zahl überrascht wäre. Nichtsdestotrotz stützten die drei Autoren der Studie „Auswirkungen internationaler Sanktionen auf die altersspezifische Sterblichkeit: eine länderübergreifende Panel-Datenanalyse” ihre Schlussfolgerungen auf solide statistische Belege. Die drei Autoren, Francisco Rodríguez von der Universität Denver sowie Silvio Rendón und Mark Weisbrot vom Center for Economic and Policy Research in Washington, untersuchten 31 quantitative Studien, in denen ökonometrische oder Kalibrierungstechniken verwendet wurden, um den Zusammenhang zwischen Sanktionen und Indikatoren für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung zu bewerten.

Unter Verwendung der Global Sanctions Database, die die Autoren als „die bislang umfassendste und aktuellste globale Datensammlung zu Sanktionen“ bezeichnen, konzentrierten sich Dr. Rodríguez, Dr. Rendón und Dr. Weisbrot auf Sanktionen der USA, der Europäischen Union und der UNO, in der – vollkommen berechtigten – Erwartung, dass die Sanktionen der USA und der EU erhebliche Auswirkungen haben würden. Die Studie ergab, dass die Sanktionen der UNO nur vernachlässigbare oder gar keine Auswirkungen hatten, während die Sanktionen der USA und der EU, wie die Zahl der Todesopfer zeigt, erhebliche Auswirkungen hatten.

„Unsere Ergebnisse zeigten einen signifikanten kausalen Zusammenhang zwischen Sanktionen und erhöhter Sterblichkeit”, schrieben die Autoren. „Unsere Ergebnisse zeigten einen signifikanten kausalen Zusammenhang zwischen Sanktionen und erhöhter Sterblichkeit. Die stärksten Auswirkungen fanden wir bei einseitigen, wirtschaftlichen und US-amerikanischen Sanktionen, während wir keine statistischen Belege für eine Wirkung von Sanktionen der Vereinten Nationen fanden.”

Die Auswirkungen der Maßnahmen der USA und der EU sind gravierend

„Sanktionen haben erhebliche negative Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit, mit einer ähnlichen Zahl von Todesopfern wie Kriege. Unsere Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit, Sanktionen als außenpolitisches Instrument zu überdenken, und betonen, wie wichtig es ist, bei ihrer Anwendung Zurückhaltung zu üben und ernsthaft über eine Reform ihrer Ausgestaltung nachzudenken. … Sanktionen können zu einer Verringerung der Quantität und Qualität der öffentlichen Gesundheitsversorgung führen, da sie einen Rückgang der öffentlichen Einnahmen zur Folge haben; zu einer Verringerung der Verfügbarkeit wichtiger Importe, da sie zu einem Rückgang der Deviseneinnahmen führen, wodurch der Zugang zu medizinischen Gütern, Lebensmitteln und anderen wichtigen Gütern eingeschränkt wird; und zu Einschränkungen für humanitäre Organisationen, da sie reale oder wahrgenommene Hindernisse schaffen, die deren Fähigkeit beeinträchtigen, in den Zielländern effektiv zu arbeiten.“

Um die Auswirkungen auf das menschliche Leben zu ermitteln, unterschied die Studie zwischen wirtschaftlichen Sanktionen (definiert als solche, die den Handel oder Finanztransaktionen einschränken) und nicht-wirtschaftlichen Sanktionen (die für den Waffenhandel oder die militärische Hilfe gelten). Die Autoren konnten zusätzlich zwischen Sanktionen unterscheiden, die einseitig von den USA und/oder der EU verhängt wurden, und Sanktionen, die durch multilaterale Maßnahmen der UNO verhängt wurden. Die oben genannte Gesamtzahl von 560.000 entspricht der durchschnittlichen jährlichen Zahl der Todesopfer durch einseitige Sanktionen der USA und/oder der EU. Um die Zahl der Todesopfer weiter aufzuschlüsseln, teilte die Studie die Bevölkerung der betroffenen Länder in sieben Altersgruppen ein und konnte feststellen, dass Säuglinge und Menschen über 60 Jahren am stärksten gefährdet waren. Aber auch die dazwischen liegenden Altersgruppen blieben nicht verschont.

„Einseitige Wirtschaftssanktionen standen in einem signifikanten Zusammenhang mit einer erhöhten Sterblichkeit in mindestens sechs der sieben Altersgruppen (mit Ausnahme der Jugendlichen)“, heißt es in der Studie. Als eindeutiger Beweis dafür, dass Sanktionen nicht zielgerichtet sind, stellte die Studie fest, dass „Todesfälle von Kindern unter 5 Jahren 51 % der gesamten durch Sanktionen verursachten Todesfälle im Zeitraum 1970-2021 ausmachten“. Erschreckend ist auch, dass die Zahl der Todesopfer durch Sanktionen höher ist als die der Kriegsopfer. Die geschätzte Zahl von 560.000 Todesfällen pro Jahr „ist höher als die durchschnittliche jährliche Zahl der Kriegsopfer in diesem Zeitraum (106.000 Todesfälle pro Jahr) und ähnelt einigen Schätzungen der Gesamtzahl der Kriegsopfer einschließlich ziviler Opfer (etwa eine halbe Million Todesfälle pro Jahr)“.

Die Absicht ist, maximalen Schmerz zuzufügen

Eine letzte Frage ist, warum die einseitigen Sanktionen der USA und der EU so viel tödlicher sind als die im Rahmen multilateraler UN-Maßnahmen verhängten Sanktionen. In einer Diskussion über diesen Trend schrieben die Autoren:

„Es gibt verschiedene Gründe, warum UN-Sanktionen Auswirkungen haben könnten, die in länderübergreifenden Daten schwieriger zu identifizieren sind. Einer davon ist, dass einseitige Sanktionen der USA oder der EU so gestaltet sein könnten, dass sie sich negativer auf die Zielbevölkerung auswirken. Die meisten – wenn auch nicht alle – Sanktionsregime der UNO in den letzten Jahrzehnten wurden so konzipiert, dass ihre Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung so gering wie möglich gehalten werden, obwohl das Ausmaß, in dem dieses Ziel erreicht wurde, nach wie vor umstritten ist. Im Gegensatz dazu zielen US-Sanktionen oft darauf ab, Bedingungen zu schaffen, die einen Regimewechsel oder eine Veränderung des politischen Verhaltens begünstigen, wobei die Verschlechterung der Lebensbedingungen in den Zielländern in einigen Fällen von den politischen Entscheidungsträgern als Teil des beabsichtigten Mechanismus zur Erreichung der Ziele anerkannt wird. Die USA – und in geringerem Maße auch Europa – verfügen zudem über wichtige Mechanismen, mit denen die wirtschaftlichen und menschlichen Auswirkungen von Sanktionen verstärkt werden können, darunter die weit verbreitete Verwendung des US-Dollars und des Euro in internationalen Bankgeschäften und als globale Reservewährungen sowie die extraterritoriale Anwendung von Sanktionen, insbesondere durch die USA.

Was die globale Sanktionsdatenbank betrifft, die einen Großteil der für die Erstellung der Studie verwendeten Daten lieferte, so sagen die Organisatoren, dass sie „729 öffentlich nachvollziehbare, multilaterale, plurilaterale und rein bilaterale Sanktionsfälle im Zeitraum von 1950 bis 2016 umfasst“. Dies scheint eine so umfassende Datenbank zu sein, wie sie nur zusammengestellt werden kann. Daher muss die statistische Arbeit, die zur Ermittlung der diskutierten Todesopferzahlen verwendet wurde, als angemessen angesehen werden. Und die Zahl der Todesopfer steigt mit ziemlicher Sicherheit, da in den 2010er Jahren ein Viertel der Länder weltweit unter Sanktionen der USA oder der EU stand, im Gegensatz zu 8 Prozent in den 1960er Jahren.

Ein Beispiel, das einem sofort in den Sinn kommt, sind die Sanktionen, die Washington gegen den Irak verhängt hat, um die Regierung von Saddam Hussein zu stürzen. Ein im Jahr 2000 veröffentlichter Bericht im Eastern Mediterranean Health Journal stellte „eine Zunahme der Unterernährung bei Kindern, einen Anstieg der Sterblichkeitsrate bei Säuglingen und Kindern unter fünf Jahren sowie eine Zunahme von durch Lebensmittel und Wasser übertragenen Krankheiten“ fest. So schrecklich die irakische Regierung der 1990er Jahre auch war, man kann sich sicherlich darauf einigen, dass Kinder keine Verantwortung für diese Regierungspolitik trugen. Dieser Bericht stellte fest, dass die täglich verfügbaren Kalorien und Proteine für Iraker während der Sanktionen um zwei Drittel zurückgingen. Im Jahr 2017 berichtete die Menschenrechtsorganisation Geneva International Centre for Justice über die Schätzung der UNICEF, dass etwa 1,5 Millionen Iraker, vor allem Kinder, als direkte Folge der verhängten Sanktionen starben. Dieser Artikel wurde geschrieben, um einen Artikel der Washington Post zu widerlegen, in dem behauptet wurde, dass die frühere Schätzung der UNICEF aus dem Jahr 1999, wonach 500.000 Kinder infolge der Sanktionen ums Leben gekommen seien, eine „spektakuläre Lüge“ sei. Das Genfer Zentrum zeigte in seiner Analyse, dass die Sterblichkeitsrate irakischer Kinder mehr als doppelt so hoch war wie in den 1980er Jahren. Wir müssen nur an die Folgen einer Reduzierung der verfügbaren Kalorien und Proteine um zwei Drittel denken – außerordentlich gefährlich für Erwachsene und tödlich für Kinder im Wachstum, mit katastrophalen Folgen für diejenigen, die überleben.

Die meisten von Ihnen, die dies lesen, werden sich an die gefühllose Antwort der damaligen US-Außenministerin Madeleine Albright erinnern, als sie zu der Schätzung der UNICEF von 1999 befragt wurde und erklärte, dass der Tod von 500.000 irakischen Kindern „es wert gewesen“ sei.

Warum schreiben wir diese schrecklichen Todeszahlen dem Kapitalismus zu? Weil der Imperialismus die treibende Kraft des Kapitalismus ist und dafür sorgt, dass die Kernländer des Systems an der Spitze bleiben. Dies geschieht in vielerlei Form, unter anderem finanziell – und die Verhängung von Sanktionen gegen Länder, die darauf bestehen, ihre Ressourcen zum Wohle ihrer Bevölkerung einzusetzen, anstatt die Gewinne multinationaler Konzerne zu steigern, ist in hohem Maße eine finanzielle Waffe –, zusätzlich zu den sichtbareren militärischen Mitteln. Hinzu kommt die Struktur des Kapitalismus, die die armen Länder des Globalen Südens arm hält. Die Rolle der Bourgeoisie des Globalen Südens und nicht nur des Imperialismus des Nordens (so wichtig dieser auch ist) sowie der ungleiche Austausch, der sich aus einer untergeordneten Position innerhalb der globalen Arbeitsteilung ergibt, sind unverzichtbar, um das Schicksal der Arbeiter des Globalen Südens und insbesondere die Unterentwicklung Lateinamerikas zu verstehen. Mit anderen Worten: Es gibt eine winzige Elite in den Ländern des Globalen Südens, die von ungleichen Beziehungen profitiert und einen Teil der Gewinne der multinationalen Konzerne des Nordens erhält, im Gegenzug dafür, dass sie diese ungleichen Beziehungen und die Unterentwicklung aufrechterhält.

Sanktionen werden von den USA oder der EU nicht gegen andere Kernländer verhängt, sondern gegen Länder des Globalen Südens. Wenn 500.000 Todesfälle von Kindern in einem Land innerhalb eines Jahrzehnts „es wert sind”, was ist dann der Wert von 28 Millionen Todesfällen in fünf Jahrzehnten?

Zum Originalartikel auf «Counterpunch» in US-englischer Sprache. Zum Lancet-Bericht: https://www.thelancet.com/journals/langlo

