Sanktionen ohne Ende: Unsere Wirtschaft zahlt den Preis! // GEGENPOL

Brüssel sanktioniert die europäischen Wirtschaften zu Grunde. Der Verzicht auf russische Energie und die einseitige Abhängigkeit von kostspieligen US-Flüssiggas droht West-Europa ökonomisch zu vernichten. Die Folgen sind Masseninsolvenzen in der deutschen Wirtschaft, Abwanderung von Unternehmen und eine immense Steigerung der Energiepreise für die Verbraucher. Doch Brüssel ist fern davon einzulenken: Schon wird das 20. Sanktionspaket geschnürt. Sanktionen ohne Ende? Unsere Wirtschaft zahlt den Preis! Oder gibt es doch Hoffnung? Nach wie vor reicht Russland Deutschland die Hand „zur Schaffung einer Architektur der gesamteurasischen kontinentalen Sicherheit“ (Lawrow). Was braucht es, damit Deutschland einschlägt?

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Deutschen müssen erst noch viel mehr leiden, um endlich zu begreifen, wie sie von einem korrupten Gesindel nach allen Regeln der Kunst belogen und betrogen werden.

(Visited 29 times, 29 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …