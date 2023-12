Sabotage des Friedensabkommens Kiew-Moskau vom März 2022 in Istanbul. Das Endspiel ist die Zerstörung und Privatisierung der Ukraine

Die ukrainischen Unterhändler würden sich darauf einigen, sich keinen Allianzen anzuschließen oder Stützpunkte ausländischer Truppen zu beherbergen. Die Vorschläge würden ein Referendum in der Ukraine erfordern.

Von Nauman Sadiq und Prof. Michel Chossudovsky (globalresearch)



Auf den einleitenden Text von Michel Chossudovsky folgt der sorgfältig recherchierte Artikel von Nauman Sadiq, der erstmals am 31. März 2022 von Global Research im unmittelbaren Nachgang der gescheiterten Friedensverhandlungen in Istanbul veröffentlicht wurde.

Sabotage des Kiew-Moskau-Marsches 2022

Friedensabkommen in Istanbul

Das Endspiel ist die Zerstörung und Privatisierung der Ukraine

von

Michel Chossudovsky

8. Dezember 2023

Einführung

Meine erste Reaktion Anfang März 2022, nach der am 24. Februar 2022 eingeleiteten „Sonderoperation“ Russlands , war Folgendes

Der Krieg in der Ukraine war „zu Ende, bevor er begann“.

Die Russen haben die Luftwaffe und Marine der Ukraine gleich zu Beginn im Februar und März 2022 buchstäblich zerstört.

Außerdem erlangte Russland die strategische Kontrolle über einen großen Teil des Schwarzen Meeres und die vollständige Kontrolle über das Asowsche Meer.

Jeder, der nur ein Mindestmaß an Verständnis für militärische Strategien hat, weiß, dass man ohne Marine und Luftwaffe keinen konventionellen Bodenkrieg führen kann.

US-Militärstrategen waren sich zweifellos von Anfang an darüber im Klaren, dass die Ukraine unter keinen Umständen „den Krieg gewinnen“ könne.

Friedensverhandlungen wurden Anfang März in Istanbul geführt. Ein Vertragsentwurf wurde unterzeichnet. Es wurde sofort zum Ziel einer Sabotage durch Washington.

1. Die NeoCons in Washington. Frieden ist keine Option

Die Neocons stehen fest hinter der Ukraine-Agenda. Sie waren aktiv am von den USA gesponserten EuroMaidan-Putsch 2014 beteiligt , der „im Namen der westlichen Demokratie“ einem „Regimewechsel“ förderlich war: nämlich der Einsetzung einer neonazistischen Marionettenregierung in Kiew.

Die USA und die NATO sind fest in das neonazistische Projekt des Kiewer Regimes eingebettet, dessen Ziel es ist, die Ukraine zu zerstören und Krieg gegen Russland zu führen.

Das Projekt für das neue amerikanische Jahrhundert (PNAC) dominiert im Namen mächtiger Finanzinteressen die US-Außenpolitik.

Die PNAC weist die Planung „aufeinanderfolgender“ Militäreinsätze zurück: Sie beschreibt:

Amerikas „ Langer Krieg“ wie folgt:

„Kämpfe und gewinne mehrere große Theaterkriege gleichzeitig“

Die Durchführung „ simultaner Theaterkriege“ ist das Rückgrat der hegemonialen Agenda Amerikas.

Es ist ein Projekt der globalen Kriegsführung. Die von den NeoCons kontrollierte PNAC verbietet auch die Durchführung echter Friedensverhandlungen.

Hinter diesem Krieg steckt eine verborgene Absicht.

Die Ukraine sollte als souveränes Land zerstört und schließlich privatisiert werden. (siehe Analyse in Abschnitt 6 unten)

2. Boris Johnsons Sabotagemission

Als Reaktion auf das Friedensabkommen von Istanbul wurde der (ehemalige) britische Premierminister Boris Johnson im März 2022 auf eine unangekündigte Sondermission nach Kiew entsandt.

Das Ziel seines Auftrags war Sabotage im Namen Washingtons:

„Die Medien hatten bereits damit begonnen, den wahrscheinlichen Erfolg der Friedensgespräche anzukündigen … aber …‼️ Boris Johnson erschien plötzlich mit Militärgeschenken für Selenskyj in Kiew, woraufhin die ukrainische Delegation nicht mehr zu den Verhandlungen erschien“, twitterte er weiter.

Er [Tweet] zitierte, dass Selenskyj sein Versprechen gebrochen habe, als die Russen angesichts des Friedensabkommens zwischen den beiden Nationen ihre Truppen aus Kiew abzogen.

Es ist erwähnenswert, dass Denis Kireev , der Teil des Kiewer Verhandlungsteams war, „am helllichten Tag in Kiew nach der ersten Verhandlungsrunde mit Russland getötet wurde“ . Kireev wurde anschließend in lokalen ukrainischen Medien des „Verrats“ beschuldigt .

Die Aussage von Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass es „Konsequenzen für Kollaborateure“ [mit Russland] geben würde, zeigt, dass diese Gräueltaten von den höchsten Regierungsebenen sanktioniert wurden. ( Sieh dir das an )

3. Präsident Putin enthüllte Einzelheiten zum Entwurf eines Friedensabkommens

In Sankt Petersburg (19. Juni 2023) enthüllte Präsident Putin Einzelheiten zum Entwurf eines Friedensabkommens, das Kiew und Moskau im März 2022 in Istanbul unterzeichnet hatten.

„paraphiert von einem Führer der Verhandlungsgruppe von Kiew, der sogar das Dokument der ‚Sicherheitsgarantien der Ukraine‘ unterzeichnet hat.“

Putin fragte auch: „Wo sind die Garantien, dass sie in Zukunft keine anderen Vereinbarungen aufgeben werden?“ ( Live Mint , 19. Juni 2023)

4. Deutschlands ehemaliger Bundeskanzler G. Schroeder bestätigt „Sabotage“ des Friedensabkommens

Im Oktober 2023 bestätigte der ehemalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder in einem Interview mit der Berliner Zeitung, dass die Vereinigten Staaten die Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine absichtlich sabotiert hätten.

Nachfolgend finden Sie Auszüge aus diesem Interview: (Übersetzung von Global Research)

Berliner Zeitung

Nach Angaben der Ukraine führten die angeblich von den Russen verübten Massaker von Bucha zum Ende der Verhandlungen.

G. Schröder

Über Butscha war während der [Friedens-]Gespräche am 7. und 13. März nichts bekannt. Ich denke, die Amerikaner wollten kein Abkommen [Kompromiss] zwischen der Ukraine und Russland. Die Amerikaner glaubten, sie könnten die Russen unter Kontrolle halten.

Nun ist es so, dass mit China und Russland zwei Akteure, denen die USA gegenüberstehen, ihre Kräfte bündeln. Die Amerikaner glauben, sie seien stark genug, um beide Seiten unter Kontrolle zu halten. Meiner bescheidenen Meinung nach ist das ein Fehler. Schauen Sie sich nur an, wie zerrissen die amerikanische Seite jetzt ist. Schauen Sie sich das Chaos im US-Kongress an.

Berliner Zeitung

Glauben Sie, dass der Friedensplan wieder aufgenommen werden kann?

G. Schröder

Ja. Und die einzigen, die das initiieren können, sind Frankreich und Deutschland.

Berliner Zeitung

Aber wie kann man den Russen vertrauen? Im Januar 2022 hieß es, die Russen wollten keinen Krieg mit der Ukraine. Als die Russen dann in den Donbass einmarschierten, hieß es, die Russen wollten nicht nach Kiew. Alle diese Versprechen wurden gebrochen. Müssen wir nicht Angst haben, dass die Russen immer weiter vordringen?

G. Schröder

Es besteht keine Bedrohung. Diese Angst vor dem Kommen der Russen ist absurd . Wie sollen sie die NATO besiegen, geschweige denn Westeuropa besetzen?

Sie hatten Kiew fast erreicht. Was wollen die Russen? Status quo im Donbass und auf der Krim. Nicht mehr. Ich halte es für einen fatalen Fehler, dass Putin den Krieg begonnen hat. Für mich ist klar, dass sich Russland bedroht fühlt.

Schauen Sie: Die Türkei ist NATO-Mitglied. Es gibt Raketen, die Moskau direkt erreichen können. Die USA wollten die NATO an die Westgrenze Russlands bringen, mit der Ukraine als neuem Mitglied. All dies wurde als Bedrohung für die Russen empfunden.

Es gibt auch irrationale Standpunkte. Das möchte ich nicht leugnen. Die Russen reagierten mit einer Mischung aus beidem: Angst und Vorwärtsverteidigung.

Deshalb muss niemand in Polen, im Baltikum und schon gar nicht in Deutschland – übrigens alle NATO-Mitglieder – glauben, dass sie in Gefahr sind.

Die Russen würden mit keinem NATO-Mitglied einen Krieg beginnen .“

( Berliner Zeitung , Übersetzung und kleinere Bearbeitungen von Global Research, Hervorhebung hinzugefügt)

Von Bedeutung ist, dass Schroeder anerkennt, dass „der Friedensplan wieder aufgenommen werden kann“. Er fordert Frankreich und Deutschland auf, eine Vorreiterrolle zu übernehmen:

„ Und die einzigen, die das anstoßen können, sind Frankreich und Deutschland.“

5. Washington setzt deutsche Politiker unter Druck: Verteidigen Sie Ihr Land gegen „einen russischen Angriff“

Washington steckt nicht nur hinter der Sabotage der Friedensverhandlungen – darunter Minsk 1, 2 und Istanbul –, sondern hat auch deutsche Politiker unter Druck gesetzt, ihr Land gegen die Möglichkeit eines „russischen Angriffs“ zu verteidigen:

„In einem vertraulichen Strategiepapier schwört Generalstabschef Zorn , dass der Bundeswehr schwere Jahre bevorstehen. Ein Konflikt mit Russland wird wahrscheinlicher. Die Truppe muss sich voll und ganz auf die Abwehr eines Angriffs konzentrieren.“

Was diese kühne Aussage suggeriert, ist, dass Deutschland und seine Verbündeten sich gegen einen russischen Angriff „wehren“ (Plural) .

Siehe auch die widersprüchliche Aussage von Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock , die im WEF Forum of Young Global Leaders (YGL) von Klaus Schwab Außenpolitik studierte :

„Das Wichtigste ist, dass wir es gemeinsam tun, wir kämpfen gegen Russland

6. Die Zerstörung und Privatisierung der Ukraine

Rückblickend hat „dieser nie endende Krieg“ (der zum Verlust Tausender Menschenleben geführt hat) ein weiteres unausgesprochenes Ziel:

Die Zerstörung und Privatisierung eines ganzen Landes im Namen mächtiger Finanzinteressen.

BlackRock, das weltweit größte Portfolio-Investmentunternehmen, ist zusammen mit JPMorgan zur Rettung der Ukraine gekommen. Sie sollen die Ukrainische Wiederaufbaubank gründen .

Das erklärte Ziel besteht darin, „Milliarden Dollar an privaten Investitionen anzuziehen, um Wiederaufbauprojekte in einem vom Krieg zerrütteten Land zu unterstützen“. ( FT , 19. Juni 2023)

„… BlackRock, JP Morgan und private Investoren wollen gemeinsam mit 400 globalen Unternehmen, darunter Citi, Sanofi und Philips, vom Wiederaufbau des Landes profitieren .“ … Stefan Weiler von JP Morgan sieht eine „enorme Chance“ für Privatanleger. (Colin Todhunter, Global Research 28. Juni 2023)

Das Kiewer Neonazi-Regime ist dabei ein Partner. Krieg ist gut fürs Geschäft. Je größer die Zerstörung, desto größer der Würgegriff „privater Investoren“ über die Ukraine:

„BlackRock und JPMorgan Chase helfen der ukrainischen Regierung beim Aufbau einer Wiederaufbaubank, um öffentliches Startkapital in Wiederaufbauprojekte zu lenken, die Hunderte Milliarden Dollar an privaten Investitionen anziehen können.“ (FT, op. cit.)

Die Privatisierung der Ukraine wurde im November 2022 in Zusammenarbeit mit BlackRocks Beratungsunternehmen McKinsey eingeleitet, einem PR-Unternehmen, das größtenteils dafür verantwortlich ist, korrupte Politiker und Beamte weltweit, ganz zu schweigen von Wissenschaftlern und Intellektuellen, im Namen mächtiger Finanzinteressen zu kooptieren.

„Die Kiewer Regierung beauftragte im November die Beratungsabteilung von BlackRock, um herauszufinden, wie diese Art von Kapital am besten angezogen werden kann, und fügte dann im Februar JPMorgan hinzu. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gab letzten Monat bekannt, dass das Land mit den beiden Finanzgruppen und Beratern von McKinsey zusammenarbeite.

BlackRock und das ukrainische Wirtschaftsministerium haben im November 2023 eine Absichtserklärung unterzeichnet.

Ende Dezember 2022 einigten sich Präsident Zelensky und BlackRock-CEO Larry Fink auf eine Anlagestrategie.

Nachfolgend finden Sie den ausführlichen Bericht von Nauman Sadiq , der im März 2022 von Global Research veröffentlicht wurde.

Der Artikel liefert Einzelheiten zu den Friedensverhandlungen sowie zur politischen Reaktion des Pentagons, des US-Außenministeriums und westlicher Medien.

Michel Chossudovsky . Globale Forschung, 8. Dezember 2023

***

Ist Frieden in Sicht?

Russland beendet Militäreinsatz in der Ukraine?

von Nauman Sadiq

Globale Forschung, 31. März 2022

Der stellvertretende russische Verteidigungsminister Alexander Fomin , der die russische Friedensdelegation bei den Gesprächen in Istanbul leitete, sagte am Dienstag gegenüber Reportern:

„Um das gegenseitige Vertrauen zu stärken und die notwendigen Voraussetzungen für weitere Verhandlungen zu schaffen und das Endziel der Einigung und Unterzeichnung eines Abkommens zu erreichen, wurde beschlossen, die militärische Aktivität in Richtung Kiew und Tschernihiw radikal und deutlich zu reduzieren.“ (Betonung hinzugefügt)

Ukrainische Verhandlungsführer sagten, dass Kiew im Rahmen ihrer Vorschläge zustimmen würde, keinen Allianzen beizutreten oder Stützpunkte ausländischer Truppen zu beherbergen, sondern Sicherheitsgarantien im Sinne von Artikel 5, der Kollektivverteidigungsklausel des transatlantischen NATO-Militärbündnisses, erhalten würde.

In den Vorschlägen, die ein Referendum in der Ukraine erfordern würden , wurde eine 15-jährige Konsultationsperiode über den Status der von Russland 2014 annektierten Krim erwähnt. Das Schicksal der südöstlichen Donbass-Region, deren Abtretung Russland von der Ukraine an Separatisten verlangt, würde erörtert die ukrainischen und russischen Führer.

Zu den Vorschlägen Kiews gehörte auch, dass Moskau sich nicht gegen den Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union aussprechen würde , sagte Russlands Chefunterhändler Wladimir Medinsky . Russland hat sich zuvor gegen eine Mitgliedschaft der Ukraine in der EU und insbesondere im NATO-Militärbündnis ausgesprochen. Medinsky sagte, die russische Delegation werde die Vorschläge prüfen und Präsident Wladimir Putin vorlegen.

Das russische Angebot, seinen Angriff nördlich der Hauptstadt einzuschränken und sich stattdessen auf die Befreiung der mehrheitlich von Russland bewohnten Donbas-Region in der Ostukraine zu konzentrieren, eine Aufgabe, die bereits weitgehend erfüllt wurde, war ein großes Zugeständnis, das die monatelange Offensive in der Ukraine beendete.

Während es sich bei den ukrainischen Forderungen um Kleinigkeiten handelte, die später entweder bilateral zwischen Russland und der Ukraine oder in internationalen Foren wie dem UN-Sicherheitsrat oder der UN-Generalversammlung besprochen werden können.

Auf jeden Fall hat Russland seine strategischen Ziele in der Ukraine bereits erreicht, da die Halbinsel Krim und die Donbass-Region nun de facto unabhängige Gebiete sind, in denen russische Friedenstruppen stationiert sind, um Frieden und Stabilität zu wahren.

„Die ukrainischen Unterhändler haben im Wesentlichen den wichtigsten Sicherheitsforderungen Russlands zugestimmt, nämlich die Ablehnung der NATO-Mitgliedschaft und die Präsenz ausländischer Militärstützpunkte auf seinem Territorium“, sagte der Chefunterhändler des Kremls, Wladimir Medinsky, gegenüber Sputnik News .

Selenskyj widerspricht den Friedensverhandlungen der Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erkannte in einer Videoansprache am frühen Morgen stillschweigend den von der russischen Friedensdelegation in Istanbul zugesagten russischen Truppenabzug nördlich der Hauptstadt an und verwies auf die russischen Truppenbewegungen weg von Kiew und Tschernihiw Folge der Arbeit unserer Verteidiger.“

Selenskyj fügte hinzu, dass die Ukraine „eine Aufstockung russischer Streitkräfte für neue Angriffe auf den Donbass erlebt und wir uns darauf vorbereiten“.

„Das Kampfpotenzial der ukrainischen Streitkräfte wurde erheblich reduziert, was es uns ermöglicht, unsere Hauptaufmerksamkeit und Anstrengungen auf das Erreichen des Hauptziels zu konzentrieren – die Befreiung des Donbas “, prahlte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Dienstag stolz . (Betonung hinzugefügt)

Er fügte hinzu, dass 123 der 152 Kampfflugzeuge der Ukraine sowie 77 ihrer 149 Hubschrauber und 152 ihrer 180 Lang- und Mittelstrecken-Luftverteidigungssysteme zerstört worden seien, während ihre Seestreitkräfte vollständig eliminiert worden seien.

Bemerkenswert ist, dass es sich bei der russischen Sondermilitäroperation, die Wladimir Putin „Operation Z“ nannte, nicht um einen umfassenden Krieg handelte. Tatsächlich verbot der Kreml den russischen Medien strikt, die Operation als Krieg zu bezeichnen. Es handelte sich um einen kalkulierten militärischen Einmarsch mit genau definierten Sicherheitszielen: die Befreiung des Donbass sowie die Entnazifizierung und Entmilitarisierung der Ukraine.

Diese militärischen Ziele wurden bereits weitgehend erreicht, da nicht nur der mehrheitlich von Russland bewohnte Donbas einschließlich Cherson und Mariupol im Südosten befreit wurde, sondern auch die Kämpfe in den angrenzenden Gebieten im Nordosten, Charkiw und Sumy, andauern, die hoffentlich fallen werden bald.

Sergej Schoigu hat bereits anhand von Fakten und Zahlen bewiesen, wie das Land entmilitarisiert und die Kampfkraft der ukrainischen Streitkräfte erheblich geschwächt wurde.

Entnazifizierung

Was die Entnazifizierung anbelangt, war der Donbass das Zentrum der neonazistischen Milizen Asow, Rechter Sektor, Dnipro 1 und 2, Aidar und unzähliger anderer ultranationalistischer Milizen, die seit dem Maidan-Putsch 2014, der den ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch stürzte , von der CIA finanziert, bewaffnet und ausgebildet wurden anschließende Annexion der Halbinsel Krim durch Russland.

Mit der Befreiung des Donbass und dem Einsatz russischer Friedenstruppen würden Neonazi-Milizen zumindest in der Ostukraine, die an Russlands verwundbare Westflanke grenzt, keinen Halt mehr finden.

Was den „40 Meilen langen“ Konvoi aus Kampfpanzern, gepanzerten Fahrzeugen und schwerer Artillerie betrifft, der in den ersten Tagen des Krieges von Weißrussland im Norden herabkam und die Außenbezirke von Kiew erreichte, ohne auf dem Weg zur Hauptstadt auf großen Widerstand zu stoßen? Es handelte sich lediglich um einen Schachzug der Machtprojektion, der von Russlands schlauen Militärstrategen geschickt als Ablenkungstaktik konzipiert wurde, um die Ukraine davon abzuhalten, Verstärkungen in den Donbass in der Ostukraine zu schicken, wo tatsächlich echte Territorialkämpfe ausgetragen wurden, und sich stattdessen darum zu bemühen, die Hauptstadt des umkämpften Landes zu verteidigen.

Außer in den ersten Kriegstagen, als russische Luftangriffe und Langstreckenartilleriebeschuss militärische Infrastruktur in den Außenbezirken von Kiew anvisierten, um das Kampfpotenzial der ukrainischen Streitkräfte zu verringern, kam es in der Hauptstadt während der einmonatigen Offensive nicht zu großen Aktionen.

Ansonsten hätte das zweitstärkste Militär der Welt mit der enormen Feuerkraft, die ihm zur Verfügung stand, nachweislich die Fähigkeit, die ganze Stadt in Schutt und Asche zu legen.

Was die unbestreitbare Tatsache, dass der russische Angriff auf Kiew lediglich als Machtdemonstration und nicht als eigentliches militärisches Ziel, die Hauptstadt zu besetzen, gedacht war, noch glaubhafter macht, ist die Tatsache, dass belarussische Truppen nicht an der Schlacht teilgenommen haben, obwohl parallel dazu Militärübungen durchgeführt wurden Russische Streitkräfte vor der Invasion und trotz der Tatsache, dass der belarussische Präsident Aleksander Lukaschenko ein verlässlicher Verbündeter des russischen starken Mannes Wladimir Putin ist.

Obwohl Russland während des Krieges 1.351 Todesopfer zu beklagen hatte, wie das russische Verteidigungsministerium offen zugab, ist der Mythos von unzähligen verkohlten russischen Panzern, gepanzerten Fahrzeugen und Artilleriegeschützen, die die Straßen der ukrainischen Städte verunreinigen, eine reine Erfindung, die von den Mainstream-Medien verbreitet wird Taktik der psychologischen Kriegsführung, um die Verliererseite im Konflikt heimtückisch als Gewinnerseite darzustellen.

Abgesehen von einer Handvoll Neonazi-Milizen und ausländischen Söldnern, die im Donbas offene Schlachten gegen die russischen Streitkräfte lieferten, gab es den vielgepriesenen „Widerstand“ im Rest der Ukraine nirgends.

Die „40 Meilen lange“ Kolonne gepanzerter Fahrzeuge, die in der Basis der ukrainischen Sicherheitskräfte und ihrer internationalen Unterstützer Panik auslöste, bewegte sich keinen Zentimeter weiter, nachdem sie in den ersten Kriegstagen die Außenbezirke von Kiew erreicht hatte.

Tatsächlich handelte es sich überhaupt nicht um eine Kampftruppe. Nachdem sie letzten Monat gemeinsame Militärübungen mit belarussischen Truppen durchgeführt hatten, setzten junge russische Soldaten, die von westlichen Medien als „Rekruten“ bezeichnet wurden, ihre Trainingsübungen auf ukrainischem Territorium fort und sammelten wertvolle Erfahrungen auf dem Schlachtfeld. Jetzt würden sie nach Hause zurückkehren und ihren Familien von ihren Abenteuern erzählen.

Dennoch hat Russland in der parallelen Realität des Russisch-Ukraine-Krieges, die von den Spin-Doktoren außenpolitischer Denkfabriken und den nationalen Sicherheitskorrespondenten der Konzernmedien heraufbeschworen wurde, seine mutmaßlichen militärischen Ziele „die Plünderung der Hauptstadt Kiew“ „nicht erreicht“. und dass die „verpatzte Invasion“ durch den „tapferen ukrainischen Widerstand“ vereitelt wurde.

Im Einklang mit diesem illusorischen Kriegsnarrativ wimmelt es in den Mainstream-Medien von erfundenen Berichten, die sich auf „glaubwürdige westliche Geheimdienste“ berufen, dass Präsident Putin angeblich „von Russlands militärischer Führung in die Irre geführt wurde“ und dass die Spannungen über die angeblichen „Rückschläge des Militärs die Beziehungen belastet haben“. und schuf eine Kluft“ zwischen dem russischen starken Mann und seinem Militär.

Kate Bedingfield, Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses, sagte gegenüber Reportern :

„Wir glauben, dass Putin von seinen Beratern falsch darüber informiert wird, wie schlecht das russische Militär abschneidet und wie die russische Wirtschaft durch Sanktionen gelähmt wird, weil seine hochrangigen Berater zu viel Angst haben, ihm die Wahrheit zu sagen“, sagte Bedingfield, ohne Einzelheiten zu nennen über die Beweise, die der Beurteilung zugrunde liegen.

„Es wird immer klarer, dass Putins Krieg ein strategischer Fehler war, der Russland auf lange Sicht schwächer und auf der Weltbühne zunehmend isoliert gemacht hat.“

Bei einer Rede in Algier räumte Außenminister Antony Blinken ein, dass Putin von seinen Beratern „nicht wahrheitsgetreue Informationen“ erhalten habe.

„Was Präsident Putin betrifft, so kann ich Ihnen Folgendes sagen, und das habe ich bereits gesagt: Eine der Achillesfersen von Autokratien besteht darin, dass es in diesen Systemen keine Menschen gibt, die den Mächtigen die Wahrheit sagen oder dies getan haben die Fähigkeit, der Macht die Wahrheit zu sagen“, sagte Herr Blinken. „Und ich denke, das ist etwas, was wir in Russland sehen.“

In einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag sagte Pentagon-Sprecher John Kirby, das Verteidigungsministerium gehe davon aus, dass Putin keinen Zugang zu einer genauen Darstellung der „Versagen seiner Armee“ in der Ukraine habe. „Wir stimmen der Schlussfolgerung zu, dass Herr Putin von seinem Verteidigungsministerium im letzten Monat nicht umfassend informiert wurde“, sagte Kirby.

„Wenn Herr Putin falsch oder nicht darüber informiert ist, was in der Ukraine vor sich geht, dann ist es sein Militär, es ist sein Krieg, er hat ihn gewählt“, sagte ein Pentagon-Sprecher. „Um ehrlich zu sein, ist die Tatsache, dass er möglicherweise nicht den gesamten Kontext kennt – dass er das Ausmaß des Versagens seiner Streitkräfte in der Ukraine nicht vollständig versteht, ein wenig beunruhigend.“

Andere amerikanische Beamte haben, wie in den Mainstream-Medien berichtet, gesagt, dass Putins strikte Isolation während der Pandemie und seine Bereitschaft, Berater, die seine Ansichten nicht teilen, öffentlich zu tadeln, in hohen Rängen des russischen Militärs ein gewisses Maß an Vorsicht oder sogar Angst hervorgerufen haben . Beamte gehen davon aus, dass Putin unvollständige oder zu optimistische Berichte über den Fortschritt der russischen Streitkräfte erhalten hat, was zu Misstrauen bei seinen Militärberatern geführt hat.

Die New York Times berichtete :

„Die Stolpersteine ​​des russischen Militärs haben das Vertrauen zwischen Herrn Putin und seinem Verteidigungsministerium untergraben. Während Verteidigungsminister Sergej Schoigu als einer der wenigen Berater galt, denen Herr Putin vertraute, hat die Verfolgung des Krieges in der Ukraine den Beziehungen geschadet. Herr Putin hat zwei hochrangige Geheimdienstmitarbeiter unter Hausarrest gestellt, weil sie im Vorfeld der Invasion schlechte Geheimdienstinformationen geliefert hatten, was möglicherweise noch mehr zum Klima der Angst beigetragen hat.“

Es ist erwähnenswert, dass diese irreführenden Nachrichtenberichte auf freigegebenen westlichen Geheimdienstinformationen basieren. Aber scharfsinnige Leser würden sich natürlich fragen, warum die Geheimdienstberichte jetzt an Nachrichtenorganisationen weitergegeben werden.

Ein Reuters-Bericht bietet einen Einblick in das böswillige Motiv für die Freigabe der Geheimdienste, nachdem Russland seinen Militäreinsatz in der Ukraine abgeschlossen und den Sieg bei der Erreichung der Sicherheitsziele der Intervention verkündet hat: die Befreiung des Donbass sowie die Entnazifizierung und Entmilitarisierung der Ukraine.

„Washingtons Entscheidung, seine Geheimdienstinformationen öffentlicher zu teilen, spiegelt eine Strategie wider, die es bereits vor Kriegsbeginn verfolgt hat. In diesem Fall könnte es auch Putins Berechnungen erschweren, sagte ein US-Beamter und fügte hinzu: „Es ist potenziell nützlich.“ Sät es Zwietracht in den Reihen? Es könnte dazu führen, dass Putin darüber nachdenkt, wem er vertrauen kann.“

„Im Moment gab es keine Anzeichen dafür, dass die Situation einen Aufstand unter den russischen Militärs auslösen könnte, aber die Situation war unvorhersehbar und die westlichen Mächte würden hoffen, dass unglückliche Menschen ihre Stimme erheben würden“, sagte ein hochrangiger europäischer Diplomat. Militäranalysten sagen, dass Russland seine Kriegsziele in der Ukraine auf eine Weise geändert hat, die es Putin leichter machen könnte, einen gesichtswahrenden Sieg zu erringen, trotz eines traurigen Feldzugs, in dem seine Armee demütigende Rückschläge erlitten hat.“

Abgesehen von all dem Medienrummel, um leichtgläubige Zuschauer am Vorabend des bevorstehenden russischen Truppenabzugs aus der Ukraine in die Irre zu führen, bleibt die Tatsache bestehen, dass es sich um alten Wein in neuen Schläuchen handelt. Der Geheimdienst wurde nicht jetzt freigegeben, er wurde vor drei Wochen freigegeben, aber niemand schenkte der albernen Behauptung einer angeblichen Kluft zwischen Putin und der russischen Militärführung große Aufmerksamkeit.

Politico berichtete bereits am 8. März in einem Artikel mit der Überschrift „Putin ist wütend“, dass die US-Geheimdienstchefs vor dem Ständigen Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses während der jährlichen Anhörung des Gremiums zu weltweiten Bedrohungen davor gewarnt hätten, dass Russland in der Ukraine „verdoppeln“ könnte.

Die Äußerungen von Avril Haines, Direktorin des Nationalen Geheimdienstes, und vier anderen Geheimdienstleitern – dem Direktor des Verteidigungsgeheimdienstes Scott Berrier, dem Direktor der CIA William Burns, dem Direktor des Nationalen Sicherheitsdienstes Paul Nakasone und dem FBI-Direktor Christopher Wray – stellten einige der offenkundigsten Einschätzungen der Denkweise Moskaus dar US-Beamte seit Beginn der Sicherheitskrise Ende Januar.

„Obwohl es immer noch unklar bleibt, ob Russland einen maximalistischen Plan zur Eroberung der gesamten oder eines Großteils der Ukraine verfolgen wird, würde ein solcher Versuch auf einen nach Einschätzung der US-Geheimdienste wahrscheinlich anhaltenden und erheblichen Aufstand der ukrainischen Streitkräfte stoßen, sagte Haines. ”

Offensichtlich hat DNI Avril Haines vor dem Sonderausschuss für Geheimdienste des Repräsentantenhauses das Geheimnis preisgegeben, dass der US-Geheimdienst im Unklaren darüber sei, ob die russischen Streitkräfte die gesamte Ukraine überrennen würden oder ob der russische Angriff nördlich der Hauptstadt nur eine Ablenkungstaktik sei, die dazu gedacht sei, die Situation zu blockieren Ukrainische Streitkräfte im Norden, während Russland seine Bemühungen auf die Befreiung des Donbas im Osten konzentrierte.

„Burns, der CIA-Direktor, stellte den Gesetzgebern das Bild eines isolierten und empörten russischen Präsidenten dar, der entschlossen ist, die Ukraine zu dominieren und zu kontrollieren, um ihre Ausrichtung zu bestimmen. Putin schmort seit vielen Jahren in einer brennbaren Mischung aus Groll und Ehrgeiz. „Diese persönliche Überzeugung ist wichtiger denn je“, sagte Burns.

„Burns beschrieb auch, wie Putin im Kreml ein System geschaffen hatte, in dem sein eigener Beraterkreis immer kleiner wird – und aufgrund der Covid-19-Pandemie noch spärlicher. In dieser Hierarchie, sagte Burns, „erweist es sich als nicht berufsfördernd, wenn jemand sein Urteilsvermögen in Frage stellt oder in Frage stellt.“

Lesen Sie die „offenen Einschätzungen“ des Akademikers und Diplomaten CIA-Direktors William Burns, der Putins Geisteszustand inmitten des Krieges und der Pandemie Anfang März psychoanalysiert, sowie die kürzlich plagiierten Berichte der New York Times und von Reuters, in denen behauptet wird, dass „Putins starre Isolation während der Pandemie“ dazu beigetragen habe Er umgab sich mit „Ja-Männern, die zu viel Angst hatten, ihm die Wahrheit zu sagen“, und beeilte sich daher, in die Ukraine einzumarschieren, um das bösartige Motiv der heimtückischen Verleumdungskampagne gegen den russischen Friedensstifter am Vorabend des versprochenen russischen Truppenabzugs aus der Ukraine herauszufinden von der Kreml-Delegation während der Istanbuler Friedensinitiative für die Ukraine.

Über den Autor:

Nauman Sadiq ist ein in Islamabad ansässiger geopolitischer und nationaler Sicherheitsanalyst, der sich auf geostrategische Angelegenheiten und hybride Kriegsführung in der Af-Pak-Region und im Nahen Osten konzentriert. Zu seinen Fachgebieten gehören Neokolonialismus, militärisch-industrieller Komplex und Petroimperialismus. Er schreibt regelmäßig sorgfältig recherchierte Untersuchungsberichte für Global Research.

(Visited 1 times, 1 visits today)