Rutte: China könnte Putin dazu zwingen, die NATO anzugreifen

In einer Rede bei der Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der NATO in Slowenien hat NATO-Generalsekretär Mark Rutte unter anderem eine mögliche Invasion Taiwans durch China ins Spiel gebracht.

Hintergrund seiner Aussage war, dass man den indopazifischen und dem euroatlantischen Raum nicht getrennt betrachten dürfe und dass die NATO die Beziehungen zwischen beiden Räumen pflegen müsse, ohne dabei Artikel 5 ins Spiel zu bringen.

Als Argument dafür führte Rutte an, dass China im Falle eines Angriffs auf Taiwan Russland unter Wladimir Putin dazu zwingen würde, die NATO anzugreifen, um die Allianz im europäischen Raum in Schach zu halten.

