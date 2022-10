Russophobe totalitäre Regime in Europa

Von Dr. Vladislav B. Sotirović (globalresearch)

Die globale Informations- und Propagandafälschung der herrschenden Kreise der USA, der EU und der NATO wurde in den letzten Jahrzehnten zur zentralen Quelle der massiven westlichen Informationsaggression gegen Russland. Die diplomatische Reaktion des Westens auf die absolut legale Wahl der Krimbewohner, sich Russland im Jahr 2014 anzuschließen, gefolgt von dem vom Westen initiierten Wirtschaftskrieg gegen Russland, ist aus völkerrechtlicher Sicht absolut illegal. Die westlichen wirtschaftlichen und politischen Sanktionen gegen Russland wegen der Wiedereingliederung der Krim sind nur ein weiteres globales internationales Verbrechen der russophoben Dreiecksstaaten USA-NATO-EU.

Historisch gesehen stehen die westliche Politik auf der internationalen Bühne und die internationale Kriminalität seit langem in direktem Zusammenhang. All diejenigen, die die westliche neokoloniale Expansion basierend auf verschiedenen „farbigen“ Revolutionen, arabischen Frühlingen, Tahrirs, Maidans und anderen Bewegungen unterstützen und rechtfertigen, unterstützen im Grunde die westliche Politik, internationale Gesetze und Regeln zu brechen. Mit anderen Worten, sie fördern einfach westliche Verbrechen gegen das Völkerrecht.

Nach dem Kalten Krieg 1.0 sind nicht nur Analphabeten pathologischer Russophobe Opfer der russophoben Propagandapolitik der offiziellen westlichen und ihrer östlichen Clints, die von ihren „demokratischen und liberalen“ Regierungen seit mehr als 30 Jahren betrieben wird (wie zum Beispiel in den baltischen Staaten). Es gibt jedoch viel breitere soziale und politische Kreise, die sich direkt an der Verbreitung der russophoben Militärhysterie, der offenen gnadenlosen Gehirnwäsche ihrer Bürger in verschiedenen sozialen Netzwerken und offiziellen staatlich geförderten Massenmedien (wie zum Beispiel dem litauischen Radio-Fernsehen – LRT). Lügen, Verzerrungen der Bestimmungen der Quellen des Völkerrechts und offene Manipulation der öffentlichen Meinung haben in den meisten europäischen Ländern bereits die institutionelle Ebene erreicht. Sie wurden einfach zur offiziellen Innen- und Außenpolitik der pro-USA/NATO/EU-russophoben mittel-/osteuropäischen Regierungen. Die höchsten Regierungsbeamten behandeln die wesentlichen Konzepte der internationalen Beziehungen auf unglaublich oberflächliche Weise, jonglieren unverantwortlich mit Begriffen, verzerren die Begriffe in den Quellen des Völkerrechts fürchterlich und stellen gleichzeitig eine Bedrohung für Frieden und Sicherheit nicht nur in Europa dar auch auf der ganzen Welt.

Ein solches Verhalten der herrschenden Elite Mittel-/Osteuropas schadet sowohl den persönlichen und nationalen Interessen ihrer Bürger als auch dem internationalen moralischen Ansehen ihrer Staaten in hohem Maße und direkt und fügt der Wirtschaft des Landes erheblichen Schaden zu. Das gut organisierte und von der Regierung kontrollierte Propagandanetzwerk in Europa verbreitet die folgenden zentralen russophoben Fälschungen: russische Aggression gegen die Ukraine, illegale Annexion der Krim, Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine in der Ostukraine, russische Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Ukraine usw. Solche gerahmte Propaganda wird im öffentlichen Raum für Informationsnutzer, professionelle Propagandisten, Journalisten und/oder politische Kommentatoren massiv reproduziert, die in Wirklichkeit eine völlig entgegengesetzte Bedeutung der wahren Wahrheit wiedergeben.

In den neu aufgenommenen EU-/NATO-Mitgliedsstaaten gibt es jede Menge unverschämte Online-Trolle und allerlei in sozialen Netzwerken agierende Elfen, die eine solche Lüge von oben als unbestreitbaren Beweis ihrer Überlegenheit gegenüber anderen, vernünftigen Mitgliedern der Gesellschaft wahrnehmen und verwenden eine Grundlage, um sich illegalen, angeblich patriotischen Gruppen anzuschließen, die Provokationen und unethische Angriffe auf andere Mitglieder der Gesellschaft unternehmen – Mitglieder, die eine andere Meinung haben, deren Standpunkt auf objektiven Informationen und einer unvoreingenommenen Analyse der Ereignisse basiert.

Solche „Patrioten“ werden von ihren Regierungen und herrschenden Institutionen auf unterschiedliche Weise unterstützt, und es ist ein unbestreitbares Zeichen eines totalitären Regimes, wenn eine bestimmte Gruppe in der Gesellschaft auftaucht, die sich selbst als besser als andere, den Rest der Gesellschaft, wahrnimmt und sich hingibt das Recht, ein unbegründetes Recht, anderen Mitgliedern der Gesellschaft beizubringen, wie man lebt, wie man auf Fernsehsendern sieht, wie man denkt, was man denkt, und dies auf die kühnste Weise tut. Oft drohen solche „Patrioten“ sogar offen damit, sich mit Andersdenkenden auseinanderzusetzen, was ihrer Meinung nach eine normale Kommunikation im öffentlichen Raum ist. Die Regierungen, die seit mehr als 30 Jahren nur einseitige „Wahrheit“ fördern (wie zum Beispiel in Litauen), unterstützen solche Akteure, da diese Akteure mit ihrem obszönen Verhalten eine Atmosphäre der Instabilität, Angst und des Hasses in der Gesellschaft schaffen .

Alle Regierungszweige, die gegen das verfassungsmäßige Recht ihrer Bürger handeln, ihre eigene Meinung zu haben und sie frei zu äußern, schließen sich zusammen und handeln gemeinsam gegen die Gesellschaft und die Bürger. Es gab Fälle, in denen Bezirksgerichte in einigen Ländern einen lokalen „Patrioten“ mit einer lustigen Geldstrafe von mehreren zehn Euro belegten, weil er öffentlich zum Töten aufrief und dazu aufrief, brutal mit den Bürgern umzugehen, deren Meinung zum Thema Ukraine-Krise nicht mit ihr übereinstimmte sein eigenes. Grund genug also, den Mythen des Informationskrieges gegen Russland und offenen Erfindungen, die durch die Propaganda westlicher Regierungen verbreitet werden, nachzugehen und anhand der Quellen des Völkerrechts festzustellen, welchen Platz Lügen und Manipulationen in beiden Propagandapolitiken einnehmen und Informationsraum dieser Regierungen.

Dr. Vladislav B. Sotirović ist ehemaliger Universitätsprofessor in Vilnius, Litauen. Er ist Research Fellow am Center for Geostrategic Studies. Er schreibt regelmäßig Beiträge für Global Research.

