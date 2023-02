Russlands strategische Ziele – Infolge eines zusammenbrechenden US-Imperiums

Eine schwache Führung hat den Deckel der europäischen Büchse der Pandora geöffnet, schreibt Alastair Crooke.

Von Alastair Crooke (globalresearch)

Die Dinge werden psychotisch. Wenn Sie den EU-Führungskräften zuhören, die alle identische „gute Nachrichten“-Sprechpunkte nachplappern, strahlen sie nichtsdestotrotz basale Unruhe aus – vermutlich eine Widerspiegelung des psychischen Stresses, der einerseits durch die Wiederholung „Ukraine gewinnt: Russlands Niederlage kommt“ entsteht, wenn , andererseits wissen sie, dass genau das Gegenteil der Fall ist: Dass Europa „auf keinen Fall“ eine große russische Armee auf der Landmasse Eurasiens besiegen kann.

Sogar der Koloss von Washington beschränkt den Einsatz amerikanischer Militärmacht auf Konflikte, die zu verlieren die Amerikaner sich leisten konnten – Kriege, die gegen schwache Gegner verloren wurden, bei denen niemand bestreiten konnte, ob das Ergebnis keine Niederlage, sondern irgendwie ein „Sieg“ war.

Doch ein Krieg mit Russland (ob finanziell oder militärisch) unterscheidet sich wesentlich vom Kampf gegen kleine, schlecht ausgerüstete und verstreute Aufständische oder den Zusammenbruch der Volkswirtschaften fragiler Staaten wie dem Libanon.

Ursprüngliches US-Braggadocio ist implodiert. Russland brach weder intern unter Washingtons finanziellem Angriff zusammen, noch geriet es in einen chaotischen Regimewechsel, wie von westlichen Beamten vorhergesagt. Washington unterschätzte Russlands gesellschaftlichen Zusammenhalt, sein latentes militärisches Potenzial und seine relative Immunität gegenüber westlichen Wirtschaftssanktionen.

Die Frage, die den Westen beunruhigt, ist, was die Russen jetzt als nächstes tun werden: Die ukrainische Armee weiter zermürben und gleichzeitig die Waffenbestände der NATO abbauen? Oder die sich versammelnden russischen Offensivkräfte in der gesamten Ukraine ausrollen?

Der Punkt ist, einfach ausgedrückt, dass gerade die Zweideutigkeit zwischen der Drohung mit der Offensive und der Umsetzung Teil der russischen Strategie ist, den Westen aus dem Gleichgewicht zu bringen und Zweifel zu schöpfen. Dies sind die Taktiken der psychologischen Kriegsführung, für die General Gerasimov bekannt ist. Wird es kommen; woher und wohin wird es gehen? Wir wissen nicht.

Russlands Timing wird nicht vom westlichen politischen Kalender bestimmt; aber wann und ob eine Offensive den russischen Interessen förderlich ist. Darüber hinaus hat Moskau zwei Fronten im Auge: den Finanzkrieg (der für einen langsameren Einsatz des Militärs sprechen könnte, damit sich der wirtschaftliche Schmerz erhöht) und die militärische Situation (die die langsame schrittweise Ausrottung begünstigen kann oder auch nicht). der ukrainischen Fähigkeit, überhaupt zu kämpfen). Der frühere leitende Berater des US-Verteidigungsministers, Colonel Douglas Macgregor, sieht eine große Streitmacht aufmarschieren – und zwar bald. Er mag recht haben.

Diese letztere Überlegung muss dem Gesamtbild gegenübergestellt werden: Russland ist in erster Linie damit beschäftigt, die US-Hegemonie zurückzudrängen und die NATO aus dem asiatischen „Kernland“ zu verdrängen. Dass das „Global Order System“ nicht zukunftsfähig ist, ist den Russen schon lange bekannt (im Rückspiegel sind die Nachkriegsstrukturen bereits deutlich sichtbar). Und sowohl Russland als auch China wissen zu schätzen, dass es keinen eleganten – oder abgekürzten – Weg gibt, ein so großes System rückgängig zu machen.

Letztere wissen, dass man dem Westen nicht trauen kann und dem Untergang geweiht ist. Seit einigen Jahren restrukturieren Russland und China ihre Volkswirtschaften und bauen ihre Militärs auf – sie bereiten sich auf den unvermeidlichen Zusammenbruch des US-Imperiums vor (während sie die Daumen drücken, dass der „Fall“ keine Apokalypse nach sich ziehen wird).

In der Praxis haben sich sowohl Russland als auch China bemüht, diesen Zusammenbruch so weit wie möglich abzumildern. Niemand profitiert von einer unkontrollierten Implosion der USA Aber die USA gehen mit ihrem Ukraine-Projekt zu weit und Russland wird diesen Konflikt nutzen, um das Ende des US-Imperiums zu erleichtern – es gibt wirklich keine andere Möglichkeit.

Wie Kelley Beaucar Vlahos von der amerikanischen Konservativen betont , bereiten US-Fraktionen seit vielen Jahren Russlands „Begräbnis“ vor. In der Tat war eine der schädlichsten Tatsachen, die aus Matt Taibbis Exposé „ Twitter Files“ hervorgingen: „Wie aggressiv Kongressabgeordnete und Beamte der Bundesbehörden waren – indem sie eine zynische Erzählung verbreiteten, die den Social-Media-Giganten zur Strecke brachte und gleichzeitig das russische Schreckgespenst aufstellte das verfolgt die US-Außenpolitik und das Getue im Ukraine-Krieg heute“.

Diese erfundene Geschichte von Russland, das versucht, die US-Demokratie zu zerstören, brachte die öffentliche Unterstützung für einen neuen Krieg mit Russland.

Dieser existenzielle Kampf kann jetzt nicht aufhören: Man könnte argumentieren, dass sich die Europäer und Amerikaner in einer Blase befinden, in der alles Optik ist und „alles“ PR-Unmittelbarkeit und Theater – und wir alle müssen dieses Spiel spielen. Möglicherweise projizieren sie auch denselben Zeitgeist auf Russen und Chinesen, weil sie glauben, sie müssten ähnlich denken: Keine Werte, kein Glaube an irgendetwas, außer an das, was am besten zu MSM passt.

Aus dieser Perspektive betrachtet handelt es sich tatsächlich um einen kulturellen Clash, der die westliche Empathie-Unfähigkeit widerspiegelt. Der Westen mag ernsthaft glauben, dass Putins Aufmerksamkeit vor allem auf Ratings gerichtet ist – genauso wie bei Macron, Scholz und Biden – und dass nach Ende der Feindseligkeiten alles wie gewohnt weitergehen wird. Sie verstehen vielleicht wirklich nicht, dass der Rest der Welt nicht so denkt.

Innerhalb dieser Denkweise existiert „ Krieg ist Geschäft“ … Panzer viel, jetzt gib uns F-16!“ Kaum hatten die USA, Deutschland und andere NATO-Mächte die Großfreigabe von Kampfpanzern für die Ukraine angekündigt, begann Kiew sofort, die Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen zu fordern . Tatsächlich kommentierte der ukrainische Verteidigungsbeamte Yuriy Sak unverschämt über die relative Leichtigkeit der „nächsten großen Hürde“, den Erwerb von F-16-Kampfflugzeugen:

„Sie wollten uns keine schwere Artillerie geben, dann haben sie es getan. Sie wollten uns keine HIMARS [Raketen] geben, dann haben sie es doch getan. Sie wollten uns keine Panzer geben, jetzt geben sie uns Panzer. Abgesehen von Atomwaffen gibt es nichts mehr, was wir nicht bekommen werden.“

Dies ist ein Paradebeispiel für das „War as Business“-Syndrom – und in der Politik geht es darum, Geld anzuhäufen. Das bedeutet, dass die F-16 als nächstes an der Reihe sind, und das bedeutet, dass Polen – die F-16 würden nicht auf einem Luftwaffenstützpunkt in der Ukraine stationiert sein. Und die Ausweitung des Schlachtraums auf Polen würde unweigerlich zu mehr „Krieg als Geschäft“ führen: Panzer, APCs und F-16. Der Militärkomplex wird sich vor Freude die Hände reiben.

Wie vorauszusehen war, wächst die Frustration der Kriegseiferer über das Versagen des kollektiven Westens, die Flut der ukrainischen Niederlage einzudämmen, und wurde durch den Bericht der Rand Corporation (Pentagon-finanziert) letzte Woche noch verstärkt, der einer forensischen Widerlegung der rechtfertigenden Begründung gleichkam für den Krieg in der Ukraine. Betont, dass, obwohl die Ukrainer kämpfen, ihre dem Erdboden gleichgemachten Städte und ihre dezimierte Wirtschaft nicht mit den ukrainischen Interessen vereinbar sind .

Der Bericht warnt die USA davor, „einen langwierigen Konflikt“ zu vermeiden, erklärt den ukrainischen Sieg als „unwahrscheinlich“ und „unwahrscheinlich“ – und warnt ausdrücklich vor einem Übergreifen des Konflikts auf Polen. Die Möglichkeit, dass die USA riskieren, wegen mehrerer „Probleme“ unbeabsichtigt in einen Atomkrieg abzugleiten, wird ebenfalls hervorgehoben.

In Bezug auf diesen letzten Punkt ist der Rand – Bericht vorausschauend: Der Leiter der russischen Delegation bei der OSZE hat diese Woche öffentlich davor gewarnt , dass westliche panzerbrechende Geschosse aus abgereichertem Uran oder Beryllium in der Ukraine stationiert werden sollten – wie sie von den USA im Irak eingesetzt wurden und Jugoslawien mit verheerenden Folgen – Russland würde einen solchen Einsatz als Einsatz schmutziger Atombomben gegen Russland ansehen, mit den daraus resultierenden Folgen.

Wenn es Zweifel an den russischen „Roten Linien“ gab und wo sie liegen, gibt es jetzt keine mehr. Nur um das klarzustellen: „Konsequenzen“ entsprechen einer möglichen russischen Nuklearreaktion. Der Westen ist gewarnt.

Wenn Frustration über das Scheitern des ukrainischen Militärprojekts „der Grund“ ist, ist Verzweiflung die Folge.

„Wie Sie bin ich, und ich denke, die Verwaltung ist sehr zufrieden zu wissen, dass Nord Stream 2 jetzt, wie Sie gerne sagen, ein Stück Metall auf dem Meeresgrund ist“, meinte Victoria Nuland letzte Woche. Diese Aussage zeugt vor allem von Ohnmacht (übersetzt sagt Nuland: OK Leute, wir sind nicht impotent, denn – zwinker, zwinker – wir haben es trotzdem geschafft, die Gaspipeline für die EU zu zerstören).

Die ganze PR-Kampagne für mehr Panzer sieht eher aus wie ein Versuch, den Ukrainern und ihren Unterstützern in Europa zusätzliche Moral zu verleihen (angesichts der Tatsache, dass die Panzer den Kriegsverlauf nicht ändern werden) – ein „Durchgehen“, praktisch nichts Bedeutenderes. Das Gleiche gilt für die politischen Vorschläge , die letzte Woche von Außenministerin Blinken und Victoria Nuland vorgelegt wurden. Sie scheinen eingezogen worden zu sein, weil sie wussten, dass sie in Moskau abgelehnt würden – und das waren sie.

Doch um der Blinken-Nuland-Kombination ihre Schuld zu geben, wenn Neokonservative bei der Ausführung ihrer Kriegsprojekte hoffnungslos sind – die fast ausnahmslos katastrophal enden – sind sie brillant darin, Staaten dazu zu manipulieren, ihre Komplizen zu werden – im Gegensatz zu ihren eigenen nationalen Interessen.

Wo den Neokonservativen freie Hand gelassen wurde, ist Europa politisch, wirtschaftlich und militärisch zu zerstören. Die USA selbst (und die übrige Welt) müssen absolut erstaunt sein über das Ausmaß der europäischen Unterwürfigkeit und die absolute Kontrolle über die EU-Führung, die diese Neokonservativen ausgeübt haben.

Die NATO-Mitglieder standen nie fest hinter Washingtons Kreuzzug, um Russland tödlich zu schwächen. Die EU-Bevölkerung (insbesondere die Franzosen und Deutschen) hat keinen Magen für Leichensäcke. Aber die Neokonservativen haben die europäische Achillesferse zu Recht erahnt: Es waren Polen, Litauen, die anderen baltischen Republiken und die Tschechische Republik. Die US-Neokonservativen haben sich mit dieser radikalen russophoben Fraktion verbündet, die will, dass Russland zerstückelt und befriedet wird, und um Frankreich und Deutschland die Hebel der EU-Außenpolitik zu entreißen. Letzterer saß 2008 schweigend und machtlos in Bukarest, als die „Tür“ der NATO zu Georgien und der Ukraine aufgestoßen wurde. Warum haben sie dann nicht ihre Bedenken geäußert, die sie damals hatten?

Eine schwache Führung hat den Deckel der europäischen Büchse der Pandora geöffnet, sodass all die alten gespenstischen europäischen Feindseligkeiten, Eifersüchteleien und nackten Ambitionen als dunkle Dämpfe herauswehen. Gibt es jemanden, der den Deckel jetzt schließen kann?

