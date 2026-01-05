RUSSLANDS S-400 IN VENEZUELA: STEHT AMERIKA VOR DEM GRÖSSTEN SCHOCK SEIT DER KUBA-KRISE?!

Ein Fake-Video?

In Venezuela sind russische Waffen stationiert?

Warum wurde die Entführung nicht verhindert?

Wurde Maduro verraten?

Fragen über Fragen.

Steht die Welt am Rande eines neuen Kalten Krieges? Was bedeutet es, wenn die modernsten russischen S-400-Raketen plötzlich in Venezuela auftauchen – und Amerika sich so bedroht fühlt wie seit der Kuba-Krise nicht mehr?

In diesem Video erfährst du, wie es Russland gelungen ist, die USA strategisch in die Defensive zu drängen und warum die Stationierung der S-400-Systeme in Venezuela eine geopolitische Zeitenwende markiert. Wir analysieren die explosive Ausgangslage: Warum hat Moskau diesen drastischen Schritt gewählt? Wie verschiebt sich dadurch das globale Machtgefüge – und warum sind amerikanische Städte wie Miami oder New Orleans plötzlich in Reichweite russischer Waffen? Du erfährst, wie Washingtons Regimewechsel-Strategie fast zum Erfolg geführt hätte, bis Russland mit einem einzigen, unerwarteten Zug das gesamte Spiel veränderte. Welche Folgen hat das für die Sicherheit in der westlichen Hemisphäre – und könnte ein kleiner Funke einen weltweiten Flächenbrand auslösen?

