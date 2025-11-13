Russlands Rache an Trump – Diese Waffen vernichten das US-Militär

Russland hat gerade neue Waffen auf das Schlachtfeld gebracht, die laut dem ehemaligen US-Marinegeheimdienstoffizier Scott Ritter alles verändern werden. Putin hat Trump eine deutliche Warnung ausgesprochen: F-A-F-O, sollte die US-Regierung ihren Kurs in Richtung eines nuklearen Wettrüstens angesichts des gescheiterten Stellvertreterkriegs in der Ukraine fortsetzen.
(Visited 137 times, 137 visits today)
Entdecke mehr von Krisenfrei
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
Hinterlasse jetzt einen Kommentar