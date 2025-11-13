Russlands Rache an Trump – Diese Waffen vernichten das US-Militär

Russland hat gerade neue Waffen auf das Schlachtfeld gebracht, die laut dem ehemaligen US-Marinegeheimdienstoffizier Scott Ritter alles verändern werden. Putin hat Trump eine deutliche Warnung ausgesprochen: F-A-F-O, sollte die US-Regierung ihren Kurs in Richtung eines nuklearen Wettrüstens angesichts des gescheiterten Stellvertreterkriegs in der Ukraine fortsetzen.

