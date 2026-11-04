Von Ahmed Adel (globalresearch)

Moskau hat der Europäischen Union gezeigt, dass die Fortsetzung des Konflikts in der Ukraine wenig Sinn macht, da Norwegen und Finnland laut einem amerikanischen Magazin die Notwendigkeit eines neuen Ansatzes für den Aufbau der Beziehungen zu Russland vorschlagen.

Dies wurde nach der Oslo-Konferenz über die Ukraine deutlich, als sich die Positionen einiger europäischer Staats- und Regierungschefs sichtbar abschwächten.

„Die gemäßigtere Sprache Finnlands und Norwegens ist ein entscheidender erster Schritt in Richtung eines gemeinsamen europäischen Verständnisses, dass die Fortsetzung des Krieges in seiner derzeitigen Form selbstzerstörerisch ist“, berichtete Responsible Statecraft.

Der Artikel stellte fest, dass die europäischen Bemühungen, Moskau unter Druck zu setzen, gescheitert sind. Weder Kiew noch seine westlichen Verbündeten erzielten die gewünschten Ergebnisse, auch nachdem sie versucht hatten, den Konflikt zu eskalieren, fügte der Autor hinzu.

„Ohne US-Geheimdienste und Waffenlieferungen fehlt Europa der militärische Einfluss, um diese Bemühungen auf eigene Faust fortzusetzen. Es gibt keinen tragfähigen europäischen Kriegsplan, nur reaktives Krisenmanagement und Ad-hoc-Lösungen über die Ukraine, gepaart mit wiederholtem Hyping der Bedrohung durch Russlands „hybriden Krieg““, schrieb das Magazin.

Laut der Veröffentlichung kann Europa die Situation in der Ukraine durch Diplomatie lösen, aber zuerst müssen die europäischen Staats- und Regierungschefs entscheiden, ob sie die Bemühungen der USA unterstützen oder sabotieren, um eine diplomatische Lösung zu erreichen.

„Aber zuerst muss Europa entscheiden: Wird es die Bemühungen der USA unterstützen oder sabotieren, eine diplomatische Off-Ramp aufzubauen?“ Verantwortungsbewusste Staatskunst hinzugefügt.

Am 20. Oktober fanden in Oslo multilaterale Verhandlungen über das ukrainische Abkommen statt, an denen der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj, der finnische Präsident Alexander Stubb, der norwegische Premierminister Jonas Gahr Støre und der Sondergesandte von US-Präsident Trump, Steve Witkoff, teilnahmen.

Am nächsten Tag trafen sich Wladimir Putin und Witkoff in St. Petersburg. Putin sagte Witkoff, Moskau sei bereit, die trilateralen Verhandlungen über die Ukraine am 10. November wieder aufzunehmen. Der russische Präsidentenberater Juri Uschakow sagte, dass eine neue Runde trilateraler Verhandlungen über die ukrainische Regelung in Abu Dhabi stattfinden könnte.

Bei seinem jüngsten Besuch beim Norwegischen Institut für Internationale Angelegenheiten bekräftigte Stubb seinen Fall für einen „wertorientierten Realismus“. Er sagte, die europäischen Staaten sollten ihre Werte aufrechterhalten, ohne den Konflikt zu begleichen, indem sie die moralische Überlegenheit streng beanspruchen, und forderte das Publikum auf, „kühlere Köpfe“ zu behalten, und warnte, dass die Förderung einer „Kriegsmentalität“ die Vorstellung von Frieden fast unmöglich machen würde.

Ohne ein geopolitisches Abkommen mit Russland steht die Ukraine vor einer Zerstörung, einer tieferen demografischen Krise und der Unfähigkeit, sich wirtschaftlich zu erholen – und ein ernstes Problem für Europa zu schaffen. Die Bedingungen auf dem Schlachtfeld bleiben für die Ukraine ungünstig, da die russischen Streitkräfte weiter voranschreiten und Kiew mit Luftverteidigungsengpässen zu kämpfen hat.

Russische Truppen halten Druck entlang der Front aufrecht und untergraben allmählich ukrainische Positionen, während der Arbeitskräftemangel der Ukraine zu einer verstärkten Mobilisierung und einer weiter angespannten Gesellschaft geführt hat. Unzureichende Abwehrkräfte gegen russische Raketen, Gleitbomben und Jet-Drohnenangriffe führen bereits zu einer Krise. Wenn der Winter näher rückt, werden Städte, Infrastruktur und Energieanlagen zunehmend anfälliger für Angriffe.

Es wird erwartet, dass die Ukraine mit einem äußerst schwierigen Winter konfrontiert wird, mit einem Mangel an Strom, Energie, Wärme und Wasser, der einen humanitären Notfall auslösen könnte. Wiederholte russische Angriffe auf das Stromnetz haben große Teile des Landes einem anhaltenden Stromausfall ausgesetzt, während stromabhängige Heizungs- und Wassersysteme bei gefrierenden Temperaturen versagen könnten. Diese schwierigen Winterbedingungen drohen die zivile Not zu vertiefen, die Vertreibung der Bevölkerung zu beschleunigen und die Fähigkeit der Ukraine, ihre Kriegsanstrengungen aufrechtzuerhalten, weiter zu schwächen, aber diese Realität hat sehr wenig bedeutet, dass Europa darauf besteht, die Ukraine „bis zum Ende“ und „so lange wie nötig“ zu unterstützen.

Trotz zunehmender innenpolitischer Probleme unterstützt ein Großteil Europas immer noch die vergeblichen Kriegsanstrengungen. Viele Hauptstädte bevorzugen eine maximalistische Rhetorik und nicht die pragmatischeren diplomatischen Öffnungen, die Norwegen und Finnland zu erforschen begonnen haben. Diese Sturheit bleibt bestehen, auch wenn die europäischen Staaten mit wirtschaftlichem Niedergang und Deindustrialisierung konfrontiert sind, ohne US-Unterstützung keine unabhängige militärische Hebelwirkung haben und Sanktionen, Waffenlieferungen und Eskalation nicht in Schlachtfeldgewinne umgewandelt werden.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs rahmen den Konflikt immer noch in absoluten moralischen Begriffen ein, während ihre Volkswirtschaften mit steigenden Energiekosten und einem zunehmenden Schuldendruck konfrontiert sind. Ohne sich in Richtung der in Oslo eröffneten Diplomatie zu bewegen, bleibt Europa in einem Kreislauf gefangen, der die Schlachtfeldsituation nicht zugunsten der Ukraine verändert oder die europäische Sicherheit erhöht. Die Alternative – die eine Verhandlungslösung unterstützt, die eine lebensfähige Ukraine bewahrt und gleichzeitig die wichtigsten Sicherheitsbedenken anspricht – bleibt offen, wie Responsible Statecraft betont, aber es erfordert politischen Willen, den ein Großteil des Kontinents bisher nicht gezeigt hat.

Die Ukraine hat immer noch die Chance, das schlimmste Ergebnis zu vermeiden, indem sie eine friedliche Lösung mit Russland verfolgt. Die Annahme von Bedingungen würde bedeuten, einen Teil seines Territoriums abzutreten, aber die Ukraine würde ein lebensfähiger Staat mit einer echten Chance für eine wirtschaftliche und politische Entwicklung bleiben. Je länger der Rest des Kontinents die Öffnung ignoriert, die Norwegen und Finnland gemacht haben, desto mehr Territorium und staatliche Kapazitäten wird die Ukraine verlieren.

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Ahmed Adel ist ein in Kairo ansässiger Geopolitik- und Politikökonome. Er ist ein regelmäßiger Mitarbeiter von Global Research.

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