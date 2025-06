Russland wird auf die jüngsten Provokationen des Westens kaum groß reagieren

Von Patrick Lawrence (globalbridge)

(Red) Es ist unbestritten, dass die Zerstörung von etlichen russischen Bombern weit im Innern Russlands – selbstverständlich mit Unterstützung westlicher Geheimdienste – eine klare Provokation seitens der Ukraine im Hinblick auf die tags darauf folgenden „Friedensgespräche“ in Istanbul war. In Russland wächst mittlerweile der Druck auf Putin, in der Ukraine endlich härter zuzuschlagen. Unser Kolumnist Patrick Lawrence meint allerdings, Russland habe das gar nicht nötig und Putin werde seine Antwort auch nicht übertreiben, denn die Provokation der Ukraine ändere eh nichts an der Tatsache, dass Russland diesen Krieg gewonnen hat. (cm)

Von all den Prahlereien, denen sich das Kiewer Regime und seine westlichen Sponsoren in den letzten drei Kriegsjahren hingegeben haben – Drohnen- und Raketenangriffe auf russische Städte und Infrastruktur, die Invasion in Kursk im letzten Sommer und so weiter, die Liste ist lang –, sind die koordinierten Drohnenangriffe auf fünf russische Flugplätze am vergangenen Sonntag sicherlich die extravagantesten. Dies war eine gewagte, gut geplante und sorgfältig getimte Operation – daran besteht kein Zweifel.

Wie werden die Russen darauf reagieren? Das ist unsere Frage, und sie ist berechtigt. Die Welt wartet nun mit angehaltenem Atem auf den nächsten Schritt Moskaus, liest man mehr oder weniger überall.

Ich schlage vor, wir atmen weiter normal.

Die Russische Föderation ist an die unaufhörlichen Provokationen des Westens gewöhnt, und die Drohnenangriffe vom vergangenen Wochenende sind nur eine weitere davon. Moskau versteht diese Vorfälle als solche und ist darin geübt, seine besten langfristigen Interessen zu erkennen. In diesem Fall greife ich auf eine alte buddhistische und taoistische Vorstellung zurück, die ebenso subtil wie wirksam ist. Es handelt sich um das Prinzip des nā karna in Hindi, wu wei in Mandarin. In beiden Traditionen bedeutet es „aktiv nichts tun”. Und genau das sehen wir bereits bei den Russen – die Reaktion der Nicht-Reaktion.

Präsident Putin hat in einem Telefonat mit Präsident Trump diese Woche deutlich gemacht, dass er keine andere Wahl hat, als auf den Drohnenangriff zu reagieren. Dies hat ebenso viel mit dem innenpolitischen Druck zu tun, der auf Putin lastet, wie mit allem anderen. Wenn Russland reagiert, wird dies maßvoll und nicht provokativ sein, das Ergebnis einer nüchternen Abwägung und nicht eine theatralische Demonstration der Vergeltung.

Ukrainischen Berichten über diese gleichzeitigen Operationen zufolge wurden 117 Drohnen auf Lastwagen nach Russland geschmuggelt und mehr als vierzig atomwaffenfähige Bomber zerstört oder beschädigt; der ukrainische Geheimdienst S.B.U. beziffert den Wert dieser Verluste auf 7 Milliarden Dollar. Aber Kiews Einschätzung dieser Operation – „Absolut brillant!“ schwärmte Wolodymyr Selenskyj anschließend – wie üblich übertrieben bis zur Bedeutungslosigkeit.

Das Gleiche gilt für die vorhersehbaren Einschätzungen in den großen westlichen Medien. Der russische Präsident habe „den Spieß umgedreht“ – so die abscheuliche amerikanische Formulierung der New York Times. Die Angriffe hätten „Wladimir Putins Kalkül verändert“, und Russland werde nun erschrocken und verängstigt an den Verhandlungstisch kommen.

Betrachten wir das einmal etwas genauer. Der russische Präsident habe nun nur noch zwei Optionen, behauptete ein Autor namens John Wight in einem Kommentar mit der Überschrift „Russland am Scheideweg“, der am Tag nach den Angriffen veröffentlicht wurde: Er könne einen neuen globalen Konflikt beginnen oder sich seine Niederlage eingestehen. „Der Dritte Weltkrieg ist der einzige Weg zum Sieg, der ihm offensteht“, schrieb dieser John Wight.

Und dieses aus einer Zeitschrift namens The Conversation, einem Zusammenschluss von Wissenschaftlern und Journalisten, von denen keiner besonders bedeutend zu sein scheint:

Zitat:

«Der Erfolg der Ukraine zeigt einmal mehr, dass ihre Streitkräfte und Geheimdienste moderne Meister der Innovation auf dem Schlachtfeld und der operativen Sicherheit sind.»

Ende Zitat.

Ich gebe Passagen aus diesen beiden Artikeln wieder, weil ich denke, dass die Leser sonst vielleicht nicht glauben würden, dass solche Dinge in der vergangenen Woche gesagt wurden.

Genau solche Analysen sollten die Angriffe vom vergangenen Sonntag provozieren, die im Wesentlichen theatralisch waren. In dieser Phase des Niedergangs des eigensinnigen Westens erzeugt Dummheit nur noch mehr Dummheit.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums griffen ukrainische Drohnen Flugplätze in fünf Regionen an, die sich über fünf Zeitzonen bis nach Sibirien erstrecken: Murmansk, Irkutsk, Iwanowo, Rjasan und Amur. Das Ministerium räumte ein, dass mehrere Flugzeuge beschädigt worden seien – davon gibt es Drohnenaufnahmen –, aber darüber hinaus gibt es zum jetzigen Zeitpunkt wenig Gewissheit. Eine Reihe von Tu-95- und Tu-22-Bombern – laut nüchterneren Nachrichtenberichten sind es zwischen 10 und 13 – wurden zerstört und eine unbekannte Anzahl beschädigt. Das ist der Umfang dessen, was wir derzeit wissen.

Tu-95 und Tu-22 sind strategische Flugzeuge, die ein wesentlicher Bestandteil der nuklearen Sicherheitsstruktur Russlands sind. Die Flotte umfasst rund 50 Flugzeuge des ersten Typs und 55 des zweiten Typs. Die Schwere des Angriffs steht somit außer Frage. Ebenso wie die Raffinesse der Operation: Die eingesetzten Drohnen, wie viele es auch waren, wurden mit Lastwagen zu Standorten in der Nähe der einzelnen Stützpunkte transportiert. Zum geplanten Zeitpunkt wurden sie dann per Fernsteuerung abgefeuert.

Damit kommen wir zu zwei relevanten Tatsachen, und ich bin absolut erstaunt, dass in den westlichen Mainstream-Medien nirgendwo davon die Rede ist.

Erstens: Eine Operation dieser Komplexität – die, wie wir lesen, über 18 Monate geplant wurde – übersteigt die militärischen und nachrichtendienstlichen Fähigkeiten der Ukrainer bei weitem. Die Fakten belegen dies eindeutig. Wir lesen auch – und hier scheinen die Propagandisten, wie so oft, etwas zu weit zu gehen –, dass Wolodymyr Selenskyj persönlich die Planung überwacht habe.

Betrachten wir diese Operation einmal mit etwas mehr Distanz. Wie verschiedene Kommentatoren, die sich mit militärischen Angelegenheiten und geheimen Geheimdienstoperationen gut auskennen, überzeugend dargelegt haben, wurden diese Angriffe eindeutig von westlichen Geheimdiensten geplant und in unterschiedlichem Umfang ausgeführt. Der Hauptverdächtige ist hier der MI6, da die Briten über langjährige Erfahrung in dieser Art von Arbeit und über eine ausgeprägte Russophobie verfügen. Es ist durchaus plausibel, dass auch die CIA eine Rolle gespielt hat; einige dieser Analysten vermuten, dass auch der Mossad beteiligt war.

Zweitens lesen wir überall, wie Kiew „Russlands Verwundbarkeit aufgedeckt“ habe, wie es die New York Times formuliert, und die Schwäche des russischen Luftabwehrsystems demonstriert habe. Wie viel von diesem selbstgefälligen, selbstbetrügerischen Unsinn müssen wir noch lesen? Ich bin nicht der Erste, der darauf hinweist, dass Russlands atomwaffenfähige Bomberflotte gemäß den Rüstungskontrollverträgen, die regelmäßige Satelliteninspektionen vorsehen, militärischen Angriffen eben ausgesetzt war.

Was also am vergangenen Sonntag geschah, kommt einem monströsen Akt opportunistischen Verrats gleich. Wie mich ein amerikanischer Kommentator namens Simius Cognitius erinnert, haben die Russen dafür einen Ausdruck. Die Menschen, die das US-Imperium und seine transatlantischen Anhängsel regieren, sind „vereinbarungsunfähig“.

Putin hat mehr als genug von solchen Verstößen erdulden müssen. Er hat die beiden Minsk-Protokolle im September 2014 und Februar 2015 persönlich ausgehandelt und viel in sie investiert, da sie eine vielversprechende Lösung für die Spaltungen darstellten, die nach dem von den USA unterstützten Putsch in Kiew im Februar 2014 in der Ukraine offensichtlich waren. Dann stellte er fest, dass weder die Ukraine noch die westlichen Mächte, die als Garanten für diese Abkommen fungierten, nämlich Frankreich und Deutschland, jemals die Absicht hatten, sie umzusetzen.

Wochenlang vor Beginn der ersten Runde der russisch-ukrainischen Gespräche Ende letzten Monats in Istanbul beklagten Selenskyj und verschiedene Minister seines Kabinetts, dass die Weigerung der Russen, einen Ad-hoc-Waffenstillstand zu vereinbaren, ein Beweis dafür sei, dass Moskau nicht die Absicht habe, den Krieg durch eine Verhandlungslösung zu beenden. Und jetzt lesen wir, dass Selenskyj selbst die ganze Zeit umfangreiche Angriffe auf russische Luftstreitkräfte geplant hat? Wie kann man erwarten, dass man diese Leute ernster nimmt als Moskau?

In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, warum die Operation am vergangenen Sonntag einen Tag vor der geplanten zweiten Verhandlungsrunde in Istanbul stattfand. War es die Absicht Kiews, die Aufmerksamkeit Russlands zu binden, wie wir gelesen haben? Das ist zu weit hergeholt. Es ist völlig offensichtlich, dass die Drohnenangriffe, unabhängig vom Ausmaß der Schäden, den Verlauf des Krieges nicht ändern werden. Das wissen alle Seiten. Die westlichen Mächte wussten das, als sie die Operation planten und durchführten.

Nein, weder London noch Paris noch Berlin noch Kiew wollen, dass dieser Krieg endet, weil sie – gestatten Sie mir diesen Widerspruch – ihn bereits verloren haben, aber keine Einigung akzeptieren wollen, die die „Grundursachen“ anerkennt, deren Beseitigung Moskau – zu Recht und vernünftigerweise – fordert. Das ist die Realität, mit der wir leben müssen. Russland am Vorabend von Verhandlungen zu einer unüberlegten Reaktion zu provozieren, ist ein Akt der Verzweiflung, aber die verzweifelte Ukraine und ihre Sponsoren sind an diesem Punkt angelangt.

Nachdem ich kürzlich in Berlin war, ist mir klar, dass die angekündigte Absicht der Merz-Regierung, ihre militärische Unterstützung für die Ukraine zu verstärken, eine Provokation an sich ist. Die Rede davon, dass der deutsche Bundeskanzler die Lieferung der hochwirksamen Taurus-Raketen genehmigen könnte, hat in Moskau für leichte Aufregung gesorgt. Zahlreiche Stimmen werden laut, die eine energische Reaktion auf eine solche Wende fordern; einige gut vernetzte Verteidigungsanalysten haben für einen zweiten Einsatz der russischen Hyperschallrakete Oreshnik plädiert, sollte Deutschland die Taurus-Raketen an die Ukraine liefern und Kiew diese gegen russische Ziele einsetzen.

Aus dem Kreml kommen jedoch keine derartigen Äußerungen. Ich bin geneigt, sie als inoffizielle Warnungen zu verstehen, als nützliche Stimmungsmache und nicht viel mehr.

Vor diesem Hintergrund erwarte ich die Reaktion Moskaus auf die unbestreitbar dramatischen Angriffe auf seine Bomberflotte. Ich kann mir vorstellen, dass der Kreml zutiefst entmutigt ist, dass weder die westlichen Mächte noch ihr Stellvertreter in Kiew ernst genommen werden. Gleichzeitig hat Präsident Putin keinen wirklichen Grund, als Reaktion auf die Ereignisse vom vergangenen Sonntag einen energischen Gegenschlag zu inszenieren. Er hat den Krieg gewonnen, und wenn dies eher vor Ort als an einem Mahagonitisch in Istanbul deutlich gemacht werden muss, braucht Russland nichts anders zu tun: Es muss nur aktiv das Nichtstun betreiben.

Zum Originalartikel von Patrick Lawrence in US-englischer Sprache.

(Visited 66 times, 66 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …