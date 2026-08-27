Russland unter Putin: Ein Beispiel für Selbstsabotage

Paul Craig Roberts (antikrieg)

Seit 2014 beunruhigt mich das Fehlen einer russischen außenpolitischen Strategie. Der Kreml hatte zwar die Karotte – die Diplomatie –, aber keine Peitsche, deren Fehlen die Diplomatie wirkungslos machte. Für den Fall eines Scheiterns der Diplomatie gab es keinen Plan B.

Dies zeigte sich 2014, als Washington ohne russischen Widerstand die russlandfreundliche Regierung in der Ukraine stürzte und eine antirussische Marionettenregierung einsetzte. Eine russische Militärintervention hätte den Sturz leicht verhindern können, da dieser nicht das Ergebnis eines internen Aufstands, sondern von außen inszeniert war.

Die unmittelbare Folge war, dass die Krim, Heimat des russischen Schwarzmeer-Marinestützpunkts, und der russische Donbas, den frühere Sowjetregime der Ukraine angegliedert hatten, sich mit überwältigender Mehrheit wieder in Russland eingliederten. Der Kreml akzeptierte das Ergebnis auf der Krim, um seinen Marinestützpunkt zu retten, nicht aber das Ergebnis im Donbas. Stattdessen präsentierte der russische Präsident Putin das Minsker Abkommen, in dem der Donbas zwar Teil der Ukraine bleiben, aber eine gewisse Autonomie erhalten sollte, etwa durch eine unabhängige Polizei und Justiz. Dies sollte die russische Bevölkerung vor der Unterdrückung durch neonazistische Elemente der von den USA eingesetzten ukrainischen Regierung schützen.

Die Reaktion der vom Kreml im Stich gelassenen Donbass-Russen war die Ausrufung zweier unabhängiger Republiken: Donezk und Luhansk. Diese Republiken wurden teilweise von ukrainischen Streitkräften besetzt, doch ihre Milizen konnten die antirussischen ukrainischen Kräfte, die die russische Sprache und Kultur im Donbass auslöschen wollten, weitgehend abwehren.

Deutschland und Frankreich wurden mit der Durchsetzung des zwischen den Donbass-Russen und der Ukraine – einem 1991 aus dem Zerfall der Sowjetunion durch Washington hervorgegangenen neuen Staat – unterzeichneten Minsker Abkommens beauftragt. Später erklärten sowohl die deutsche Bundeskanzlerin als auch der französische Präsident öffentlich, dass das Minsker Abkommen dazu gedient habe, den Kreml zu täuschen.

Während der acht Jahre, in denen der Kreml diese offensichtliche Täuschung hinnahm, baute Washington eine große ukrainische Armee auf, rüstete sie aus und bildete sie aus. Ende 2021 war klar, dass diese Armee trotz des Minsker Abkommens kurz vor einer Invasion des Donbass und der Wiedereingliederung der beiden unabhängigen Republiken in die Ukraine stand.

Dann erkannten die extrem begriffsstutzigen Köpfe im Kreml, dass sie vor einem ernsten Problem standen, falls die Ukrainer im Donbass beginnen sollten, Russen zu massakrieren. Dies zwang Russland zum Eingreifen, auf das der Kreml militärisch völlig unvorbereitet war. Putin und der russische Außenminister Lawrow versuchten zwischen Dezember 2021 und Februar 2022, die ukrainische Invasion der Donbass-Republiken durch ein Sicherheitsabkommen mit dem Westen zu verhindern, wurden aber von Washington, der NATO und der EU ignoriert. Damit blieb Putin nur noch die Option einer Militärintervention im Donbass.

Doch der Kreml hatte keinerlei Vorbereitungen getroffen und verfügte über unzureichende Streitkräfte. Putin musste sich auf seinen Freund Jewgeni Prigoschin, den Anführer der Wagner-Gruppe, einer privaten Militärfirma, verlassen. Die Wagner-Gruppe hatte Erfolge gegen die von Washington ausgebildete und ausgerüstete ukrainische Armee erzielt, musste aber bald feststellen, dass der Kreml keine Strategie für einen Sieg im Krieg besaß und hatte die durch Putins Einschränkungen verursachten Verluste satt. Ein Kontingent marschierte nach Moskau, um gegen das Fehlen einer erfolgversprechenden Strategie zu protestieren. Das korrupte und neidische russische Militär stellte den Protest gegenüber Putin fälschlicherweise als Rebellion dar. Prigoschin kam bei einem mysteriösen Flugzeugabsturz ums Leben, und die Wagner-Gruppe wurde zerschlagen. Russland erlitt daraufhin umgehend militärische Rückschläge.

Dies zwang Putin, trotz des Widerstands seiner Zentralbankchefin eine Armee aufzustellen. Er beließ es jedoch bei einer Freiwilligenarmee, da er befürchtete, die westlich orientierte russische Jugend würde sich gegen die Wehrpflicht auflehnen.

Man stelle sich das einmal vor: Putin saß tatenlos da und ließ zu, wie Washington einen wichtigen Verbündeten stürzte. Acht Jahre lang sah er tatenlos zu, wie ukrainische Neonazis die russische Bevölkerung im Donbas terrorisierten. Jedes Jahr lehrte Putin, dass seine Diplomatie scheiterte, dass die Ereignisse auf einen militärischen Konflikt zusteuerten, und er traf keinerlei militärische Vorbereitungen. Stattdessen verkündete er die Entwicklung neuer russischer Superwaffen, in der Annahme, deren Existenz würde den Westen abschrecken, obwohl der Kreml keinerlei Interesse an deren Einsatz zeigte.

Putin hat nie eingeräumt, sich im Krieg mit der Ukraine zu befinden, geschweige denn mit dem Westen, dessen Stellvertreter die Ukraine ist. In Putins Vorstellung handelt es sich um eine militärische Spezialoperation, die sich auf den Donbas beschränkt. Ihr Ziel ist die Befreiung des Donbas, der wiederum Teil Russlands ist, von ukrainischen Streitkräften.

Diese militärische Spezialoperation dauert nun schon viereinhalb Jahre an und hat das Vertrauen in Russlands militärische Fähigkeiten völlig zerstört. Die harten Fakten haben Putin in immer realitätsfernere Bahnen getrieben. Er weigert sich, Raketen- und Drohnenangriffe tief im russischen Hinterland anzuerkennen – Angriffe, die Zivilisten töten, Flughäfen lahmlegen und russische Ölförder-, Raffinerie- und Lageranlagen zerstören, was zu langen Warteschlangen an Tankstellen und Dieselimporten führt.

Vor einigen Jahren erklärte Putin, Russland werde nie wieder einen Krieg auf eigenem Territorium führen. Seit viereinhalb Jahren tut Russland genau das, nur Putin will es nicht zugeben. Er behauptet, die britischen und deutschen Raketen und Drohnen, die mit US-amerikanischen und britischen Zielinformationen aus der Ukraine über den Luftraum von NATO-Staaten abgefeuert wurden, seien lediglich „terroristische Operationen“ und keine Kriegshandlungen. Dasselbe behauptet Putin hinsichtlich der Beschlagnahmung von Tankern mit russischem Öl auf hoher See.

Wir erleben eine Regierung, deren Anführer die Realität verleugnet. In diesem Sinne sind Putin und Trump ein und dasselbe.

Bis heute gibt es keine Kreml-Strategie für einen Sieg in diesem Krieg. Stattdessen jammert der Kreml unaufhörlich, Russland ziehe eine Beendigung des Krieges durch Verhandlungen vor. Dieses Gejammer zeugt von völliger Unfähigkeit zu denken und zu verstehen.

Gilbert Doctorow und John Helmer, zwei Experten, die die russische Lage genau beobachten, sind zu dem Schluss gekommen, dass Putin nicht begreift, dass sich Russland im Krieg befindet. Kürzlich glaubte Doctorow, Anzeichen dafür gesehen zu haben, dass Putin endlich begriffen hatte, dass er die Ukraine tatsächlich besiegen und den Konflikt beenden musste, bevor er außer Kontrolle geriet. Doctorow interpretierte die Schließung des Schwarzmeerhafens Odessa und die ersten russischen Angriffe auf die Landzugänge zur Ukraine als Versuch des russischen Militärs und nationalistischer Kräfte, Putin zu einem Sieg im Konflikt zu zwingen. Doch nun ist sich Doctorow nicht mehr so sicher. Hier sein jüngster Kommentar:

„Die wichtigste Schlussfolgerung ist, dass Putin keine kohärente Strategie verfolgt. Es gab einen halben Schritt vom Abnutzungskrieg hin zu einem plötzlichen Tod der Ukraine durch Strangulation, also der Unterbrechung der gesamten westlichen Militärlieferungen zu Land und zu Wasser. Die jüngsten Angriffe auf die Grenzübergänge zu den NATO-Nachbarn der Ukraine im Westen und Nordwesten wurden jedoch offensichtlich ausgesetzt, ebenso wie die Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt, um den baltischen Staaten, Norwegen und Dänemark zu ermöglichen, sich am Sonntag in Kiew mit Selenskyj zu treffen und Verträge über die Lieferung von Drohnen zu unterzeichnen. Und sicherlich wurde eine ähnliche Aussetzung vorgenommen, um dem britischen Premierminister Andy Burnham die Teilnahme am Unabhängigkeitstag am Montag in Kiew zu ermöglichen. Gleichzeitig gab es keine ‚Konsequenzen‘ für die Lieferung der Langstrecken-Kampfdrohnen durch Großbritannien an Kiew, die für die Zerstörung von Raffinerien und Logistikzentren verantwortlich sind. Und die Reaktion von Pressesprecher Peskow auf das Abkommen über die Lieferung der Storm-Shadow-Fertigungstechnologie war nahezu bedeutungslos – es werde die Beziehungen schädigen. Das ist unter den gegenwärtigen Umständen keine große Drohung.“ (> LINK)

Währenddessen bezeichnet das zahnlose Russland Europas „vorsätzliche Blindheit gegenüber den Unruhen in der Ukraine als fatalen Fehler“. Was Sputnik jedoch anprangern sollte, ist Putins fataler Fehler, zu erkennen, dass Russland mit einem existenziellen Krieg konfrontiert ist und dass Russlands Weigerung, dies anzuerkennen und darauf zu reagieren, zu einem Atomkrieg führt. (> LINK)

Währenddessen bezeichnet das zahnlose Russland den Rückzug seiner Marine- und Luftwaffenstützpunkte in Syrien als „Reorganisation“. Ungeachtet dessen, was der Kreml dazu sagt, sieht der Westen darin einen russischen Rückzug.

Vor einigen Jahren schrieb ich, dass Washington den Angriff auf Russland von der Ukraine auf die ehemaligen zentralasiatischen Provinzen der Sowjetunion ausweiten würde. Kürzlich erlebten wir einen Versuch Washingtons, der am internen Widerstand scheiterte, die ehemalige russische Provinz Georgien, die nun ein unabhängiges Land ist, erneut in einen Konflikt mit Russland zu treiben. Zuvor musste eine russische Militäreinheit nach Kasachstan entsandt werden, um die von Washington aufgewühlten Gewässer zu beruhigen. Und nun beschwert sich das russische Außenministerium, Washington erpresse – ich würde sagen, besteche – Armenien mit säckeweise Geld, um Russland aus dem Südkaukasus zu vertreiben. (> LINK)

Putin beschwert sich. Stalin hätte Armenien ausgelöscht.

Die Putin-Regierung hat Washington und Europa davon überzeugt, dass Russland sich im Falle militärischer Gewalt nicht verteidigen wird. Putin hat die Welt davon überzeugt, dass Russland ein Papiertiger ist.

Russland wird die Überhand im Donbas bewahren. Doch dort findet der Krieg nicht statt. Indem Putin einen Konflikt viereinhalb Jahre lang toleriert hat, hat er zugelassen, dass sich der Krieg so weit ausdehnt, dass die NATO Angriffe aus großer Entfernung tief in Russland durchführt. Die Befreiung des Donbas von ukrainischen Truppen wird diese Angriffe nicht stoppen. Seit 4,5 Jahren hat Putin nichts unternommen, was die Ukraine daran hindern würde, den Krieg fortzusetzen.

erschienen am 27. August 2026 auf > Paul Craig Roberts‘ Website > Artikel

(Visited 9 times, 9 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …