Russland-Ukraine-Krieg 2.0: Erst Panzer, dann F16. Wo wird das enden?

Zunehmend sieht der Krieg eher aus wie ein Merkmal als wie ein Fehler der Washingtoner Planung nach dem Kalten Krieg

Jonathan Cook (antikrieg)

Kaum hatten die großen NATO-Staaten unter Führung der USA zugesagt, die Ukraine mit Kampfpanzern zu versorgen, ertönte der Ruf, dass Panzer allein den Krieg gegen Russland wohl kaum entscheiden würden.

Der Subtext – von dem die westlichen Staats- und Regierungschefs hoffen, dass er von der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen wird – ist, dass die Ukraine Mühe hat, die Linie zu halten, während Russland seine Truppen aufstockt und die ukrainische Verteidigung unter Beschuss nimmt.

Eine dauerhafte Teilung der Ukraine in zwei gegensätzliche Blöcke – einer mehr pro-russisch, der andere mehr pro-NATO – wird immer wahrscheinlicher.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij hat dem Westen ohne Umschweife gesagt, was er als Nächstes erwartet: Kampfjets, insbesondere F16 aus US-amerikanischer Produktion.

Kiew ist bestrebt, mit der direkten Beteiligung von NATO-Flugzeugen am Ukraine-Krieg ein Tabu zu brechen, wie es in westlichen Medien heißt. Für dieses Tabu gibt es einen guten Grund: Der Einsatz solcher Flugzeuge würde es der Ukraine ermöglichen, das Schlachtfeld auf den russischen Luftraum auszuweiten und Europa und die USA in ihre Offensive einzubeziehen.

Aber warum sollte das Tabu des Westens, Kampfjets zu liefern, wirklich stärker sein als das frühere Tabu, NATO-Kampfpanzer in die Ukraine zu schicken? Wie ein europäischer Beamter in einem Politico-Artikel bemerkte: „Kampfflugzeuge sind heute völlig undenkbar, aber wir könnten diese Diskussion in zwei, drei Wochen führen“.

Und tatsächlich, innerhalb weniger Tage erklärte Zelenskys Büro, es habe „positive Signale“ aus Polen über die Lieferung von F16-Kampfpanzern an die Ukraine gegeben. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron wollte die Möglichkeit einer Lieferung von Kampfjets nicht ausschließen.

Höhere Einsätze

Das Vorgehen der NATO hat eine gewisse Logik. Schritt für Schritt wird sie immer tiefer in den Krieg hineingezogen. Sie begann mit Sanktionen, gefolgt von der Lieferung von Verteidigungswaffen. Dann ging die NATO dazu über, mehr Offensivwaffen zu liefern, und zwar in Form von Hilfen, die sich bisher allein aus den USA auf etwa 100 Milliarden Dollar beliefen. Jetzt liefert die NATO die wichtigsten Waffen für einen Landkrieg. Warum sollte sie sich als nächstes nicht am Kampf um die Lufthoheit beteiligen?

Oder wie NATO-Chef Jens Stoltenberg kürzlich in Anlehnung an George Orwells dystopischen Roman 1984 bemerkte: „Waffen sind der Weg zum Frieden“.

Doch das Gegenteil dürfte eher der Fall sein. Mit jedem weiteren Schritt, den sie machen, riskieren die beteiligten Parteien mehr zu verlieren, wenn sie einen Rückzieher machen. Je länger sie sich weigern, sich hinzusetzen und zu reden, desto größer wird der Druck, weiter zu kämpfen.

Das gilt nicht mehr nur für Russland und die Ukraine. Jetzt haben auch Europa und Washington viel direktes Interesse an dem Spiel.

Ende letzten Monats erklärte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock auf einer Tagung des Europarats in Straßburg, was wie ein Freudscher Versprecher klang: „Wir führen einen Krieg gegen Russland“. Einige Tage zuvor hatte sich der ukrainische Verteidigungsminister ähnlich geäußert: „Wir [die Ukraine] erfüllen heute den Auftrag der NATO, ohne dass sie dabei ihr Blut verliert.“

Nach Ansicht vieler Analysten werden ein paar Dutzend NATO-Panzer wohl kaum das Blatt wenden. Sollte es Russland gelingen, sie durch Drohnenangriffe außer Gefecht zu setzen, stehen die USA und ihre Juniorpartner vor einer schweren Entscheidung: Entweder sie akzeptieren die Demütigung durch Moskau und überlassen die Ukraine ihrem Schicksal, oder sie erhöhen den Einsatz und verlagern den Kampf in den Luftraum über der Ukraine und Russland.

Wohin dies zu führen droht, haben internationale Wissenschaftler im vergangenen Monat deutlich gemacht. Sie warnten, dass die Weltuntergangsuhr auf 90 Sekunden vor Mitternacht steht und damit so nah wie noch nie an einer globalen Katastrophe, seit die Uhr 1947 eingeführt wurde. Dem Bulletin of Atomic Scientists zufolge ist der Hauptgrund dafür die Gefahr, dass der Krieg in der Ukraine zu einem nuklearen Schlagabtausch führt.

Unerwarteterweise kam der einzige prominente Widerspruch von Seiten westlicher Politiker von Donald Trump, dem ehemaligen US-Präsidenten. Er schrieb in den sozialen Medien: „ERST KOMMEN DIE PANZER, DANN KOMMEN DIE ATOMBOMBEN. Beendet diesen verrückten Krieg, JETZT.“

Vermeidung der „Demütigung“

Der Grund für die Beunruhigung, die von den westlichen Staats- und Regierungschefs und den westlichen Medien ebenfalls nicht anerkannt wird, ist, dass Russland aus seiner Sicht sehr gute Gründe hat, seinen derzeitigen Kampf für existenziell zu halten. Es hätte niemals zugelassen, dass die Ukraine zu einem vorgeschobenen Militärstützpunkt der NATO vor seiner Haustür wird, da es befürchtet, dass dort westliche Atomraketen stationiert werden könnten.

Neue Informationen darüber, was sich hinter den Kulissen abgespielt hat, untermauern in der Regel die Darstellung Russlands und nicht die der NATO. In dieser Woche erklärte der ehemalige israelische Ministerpräsident Naftali Bennett, dass die Vermittlungsbemühungen zwischen Moskau und Kiew, die er zu Beginn des Krieges geleitet hatte und die offenbar Fortschritte machten, von den USA und ihren NATO-Verbündeten „blockiert“ würden.

Je mehr Waffen die USA und Europa in die Ukraine schicken und je mehr sie sich weigern, Gespräche zu führen, desto mehr wird Moskau davon überzeugt sein, dass es richtig war zu kämpfen und weiter kämpfen muss. Das Ignorieren dieser Tatsache, wie es der Westen bei der Vorbereitung der russischen Invasion getan hat und auch jetzt noch tut, macht sie nicht weniger wahr.

Selbst Boris Johnson, der ehemalige britische Premierminister, der allen Grund hat, sich in Bezug auf die Ukraine in ein schmeichelhaftes Licht zu rücken, hat letzte Woche implizit die Behauptung untergraben, die NATO habe nichts getan, um Russland zu provozieren. Als er sich an ein Gespräch mit Wladimir Putin kurz vor der Invasion erinnerte, bezog er sich dabei auf die Bedenken des russischen Präsidenten gegenüber der NATO-Erweiterung.

Johnson sagte in einer BBC-Dokumentation: „[Putin] sagte: ‚Boris, du sagst, dass die Ukraine nicht in absehbarer Zeit der NATO beitreten wird … Was heißt in absehbarer Zeit?‘ Und ich sagte: ‚Nun, sie wird in absehbarer Zeit nicht der NATO beitreten.'“

Die Berichterstattung über das Gespräch wurde von Johnsons Behauptung dominiert, Putin habe ihm mit einem Raketenangriff gedroht – eine Behauptung, die Russland bestreitet. Stattdessen bestätigt ein Bericht der Downing Street aus der Zeit des Gesprächs nur, dass Johnson das Recht der Ukraine auf Mitgliedschaft „unterstrichen“ hat.

Auf jeden Fall muss man sich fragen, warum Moskau Johnsons ausweichenden, halbherzigen Zusicherungen zur NATO-Erweiterung Glauben schenken sollte – insbesondere nach mehr als einem Jahrzehnt gebrochener Versprechen seitens der NATO sowie verdeckter Operationen vor Ort, die Kiew von der Neutralität weg zu einem heimlichen Beitritt bewegten.

Ganz zu schweigen von den glaubwürdigen Berichten, wonach Johnson, vermutlich im Auftrag Washingtons, die Bemühungen um ein Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland in der Anfangsphase des Krieges zunichte gemacht hat.

In ähnlicher Weise sagte Ben Wallace, der britische Verteidigungsminister, in derselben BBC-Dokumentation, dass am Ende eines Treffens mit dem russischen Militärchef Waleri Gerassimow der General zu ihm sagte: „Nie wieder werden wir gedemütigt werden“.

Es ist schwer vorstellbar, dass alles, was vor der Invasion oder seitdem geschehen ist – von der immer näher an die russische Grenze heranrückenden NATO bis hin zu ihrem unerklärten Stellvertreterkrieg in der Ukraine, der offiziell dazu dient, Russland zu „schwächen“ -, nicht genau darauf abzielte, Moskau zu demütigen.

Das Geschäft boomt

Die ursprüngliche Rechtfertigung des Westens für die Aufrüstung der Ukraine war angeblich die Unterstützung des Kampfes Kiews um Souveränität. Doch paradoxerweise verliert die Ukraine umso mehr an Souveränität, je mehr die NATO, genauer gesagt die USA, zum Schiedsrichter darüber wird, was die Ukraine braucht – einschließlich des Rechts zu entscheiden, wann es am sinnvollsten ist, um Frieden zu bitten.

Die New York Times berichtete im November letzten Jahres nüchtern, dass westliche Militärs, insbesondere die USA, die Ukraine zunehmend als Testgebiet für neue Militärtechnologien betrachten.

Der Times zufolge dient die Ukraine als Labor für „hochmoderne Waffen und Informationssysteme und neue Wege, sie zu nutzen, von denen westliche politische Beamte und militärische Befehlshaber voraussagen, dass sie die Kriegsführung für kommende Generationen prägen könnten“. Diese Tests werden als entscheidend für die Vorbereitung auf eine künftige Konfrontation mit China angesehen.

Die Frage, die sich zunehmend stellt, lautet: Wer in den westlichen Hauptstädten hat ein Interesse daran, dass der Krieg tatsächlich beendet wird?

Die Unterwerfung der Ukraine unter die USA – ihr Souveränitätsverlust – wurde im vergangenen Monat unterstrichen, als Zelensky an große US-Unternehmen appellierte, Geschäftsmöglichkeiten in der Ukraine zu nutzen, „von Waffen und Verteidigung bis zum Bau, von Kommunikation bis Landwirtschaft, von Transport bis IT, von Banken bis Medizin“.

Zelensky erklärte, dass „die Freiheit immer gewinnen muss“, und wies darauf hin, dass die US-Finanzriesen BlackRock, JPMorgan und Goldman Sachs bereits Geschäfte für den Wiederaufbau der Ukraine tätigen. Ein Zyniker könnte sich fragen, ob die Zerstörung der Ukraine nicht eher ein Merkmal als ein Fehler dieses Krieges ist.

Aber die Ukraine ist nicht der einzige wichtige Akteur, der die Kontrolle über die Ereignisse verliert. Je mehr Russland gezwungen ist, seinen Kampf in der Ukraine unter existenziellen Gesichtspunkten zu sehen, während die NATO Waffen und Geld nachschickt, desto mehr sollten sich die europäischen Staats- und Regierungschefs über die bevorstehenden existenziellen Gefahren Sorgen machen – und das nicht nur, weil die Gefahr eines Atomkriegs vor den Toren Europas immer größer wird.

Die Art von Provokationen des Westens, insbesondere der USA, die den Einmarsch Russlands in die Ukraine ausgelöst haben, schwelen unter der Oberfläche in Bezug auf China – eine Region, die die NATO jetzt perverserweise als Teil ihrer „nordatlantischen“ Mission behandelt. Es sieht so aus, als ob der Krieg in der Ukraine als Vorspiel oder Probelauf für eine Konfrontation mit China dienen könnte.

Aus Sorge, von den Auswirkungen des Ukraine-Krieges in Mitleidenschaft gezogen zu werden, geben die europäischen Staaten mehr denn je Waffen in Auftrag – ein Großteil davon in den USA, wo das Geschäft für Waffenhersteller boomt. „Dies ist sicherlich der größte Anstieg der Verteidigungsausgaben in Europa seit dem Ende des Kalten Krieges“, sagte Ian Bond, Direktor für Außenpolitik am Centre for European Reform, Ende letzten Jahres gegenüber Yahoo News.

In der Zwischenzeit ist Europas wichtigste Energiequelle, nämlich Russland, abgeschnitten worden – im wahrsten Sinne des Wortes, denn bei den mysteriösen Explosionen wurden die russischen Gaspipelines, die Deutschland versorgen, in die Luft gejagt. Nun muss sich Europa an die USA wenden – die sich offiziell „erfreut“ über die Explosionen zeigten -, um weitaus teurere Lieferungen von verflüssigtem Erdgas zu erhalten.

Und da die europäischen Industrien ohne billige Energielieferungen dastehen, haben sie nun jeden Anreiz, ihren Standort außerhalb Europas zu verlegen, nicht zuletzt in die USA. Die Warnungen vor der drohenden Deindustrialisierung Deutschlands sind allgegenwärtig.

Vorrangstellung der USA

Die Biden-Regierung hat Berlin zu Panzerlieferungen überredet. Doch jetzt, da deutsche Panzer zum ersten Mal seit der Ermordung von Millionen sowjetischer Soldaten durch die Nazis vor acht Jahrzehnten in Richtung Russland rollen, werden die Beziehungen zwischen den beiden Ländern mit Sicherheit noch tiefer zerrüttet sein.

Die europäische Friedensdividende, die in den 1990er Jahren so lautstark angepriesen wurde, hat sich in Luft aufgelöst. Alles, was die führenden Politiker der USA und Europas in den letzten 15 Jahren und seit dem Einmarsch Russlands unternommen haben, scheint darauf abzuzielen, jegliche Hoffnung auf einen regionalen Sicherheitsrahmen, der Russland einbeziehen könnte, zu zerstören. Das Ziel war und ist es, Moskau auszugrenzen, unterlegen und verbittert zu halten. Aus diesem Grund sieht der gegenwärtige Krieg eher wie der Höhepunkt der Planungen nach dem Kalten Krieg aus – wiederum ein Merkmal und kein Fehler.

Die Rückkehr einer geopolitischen Belagerungsmentalität wird demselben Zweck dienen wie die Forderungen nach Sparmaßnahmen und Gürtel enger schnallen: Sie wird die Umverteilung des Reichtums von der westlichen Bevölkerung an die herrschenden Eliten rechtfertigen.

Bereits 2015, sieben Jahre vor der Invasion, war dem britischen Wissenschaftler Richard Sakwa klar, dass die von den USA dominierte NATO die Ukraine als Mittel zur Vertiefung der Spannungen zwischen Europa und Russland nutzt, anstatt sie zu lösen. „Statt einer Vision, die den ganzen Kontinent umfasst, ist [die Europäische Union] kaum mehr als der zivile Flügel des atlantischen Sicherheitsbündnisses geworden“, schrieb er.

Oder wie ein Autor eine der wichtigsten Schlussfolgerungen von Sakwa zusammenfasste: „Die Aussicht auf eine größere europäische Unabhängigkeit beunruhigte die wichtigsten Entscheidungsträger in Washington, und die Rolle der NATO bestand zum Teil darin, die Vorrangstellung der USA gegenüber der europäischen Außenpolitik aufrechtzuerhalten.“

Dieser zynische Ansatz kam in einem prägnanten Kommentar von Victoria Nuland – Washingtons ständiger Einmischerin in die ukrainische Politik – während eines heimlich aufgezeichneten Gesprächs mit dem US-Botschafter in Kiew zum Ausdruck. Kurz bevor die von den USA unterstützten Proteste den mit Russland sympathisierenden ukrainischen Präsidenten stürzen sollten, erklärte sie: „F*ck the EU!“

Washington befürchtete und befürchtet, dass ein Europa, das militärisch und wirtschaftlich nicht völlig von den USA abhängig ist – insbesondere das industrielle Kraftzentrum Deutschland -, von seinem Bekenntnis zu einer unipolaren Welt, in der die USA die Vorherrschaft haben, abrücken könnte.

Da die europäische Autonomie nun hinreichend geschwächt ist, scheint Washington zuversichtlicher zu sein, dass es seine NATO-Verbündeten, sobald Russland isoliert ist, für ein weiteres Großmächte-Engagement gegen China mobilisieren kann.

Wenn der Krieg weitergeht, wird nicht nur die Ukraine, sondern auch Europa einen hohen Preis für Washingtons Hybris zahlen müssen.

(Visited 1 times, 1 visits today)