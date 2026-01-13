von Alfredo Jalife-Rahme (voltairenet)

Die Karte, veröffentlicht von Andrei Martjanow, der der russischen Armee nahesteht, lässt einen fassungslos. Die Präsidenten Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping sollen sich auf der Jalta-2-Konferenz am 15. August 2025 in Anchorage, Alaska, die Welt aufgeteilt haben. Wenn die Vereinigten Staaten den gesamten amerikanischen Kontinent von Alaska bis Patagonien sowie Grönland und Island eingenommen hätten; Russland hätte den gesamten europäischen Kontinent eingenommen, einschließlich des Vereinigten Königreichs; und China hätte ganz Asien, Ozeanien und die Levante, einschließlich Israel, erhalten.

Vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen den drei Supermächten – den Vereinigten Staaten, Russland und China – sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, eine Katholikin, dass Trump trotz des Streits um Venezuela gute Beziehungen zu Putin und Xi aufrechterhalten werde: „Ich denke, der Präsident hat ein sehr offenes, ehrliches und ’gutes’ Verhältnis zu Präsident Putin von Russland und Präsident Xi von China… Seit seinem Amtsantritt vor einem Jahr hat er viele Male mit ihnen gesprochen, und ich glaube, dass diese persönlichen Beziehungen fortgesetzt werden [1]Heute liegen die Grenzen des US-Irredentismus in den unveräußerlichen Interessen Russlands und Chinas, die als G2 fungieren.

Die Financial Times berichtet, dass „China, Russland und Iran (sic!) Schiffe nach Südafrika entsandt haben in Erwartung ihrer Marineübungen“: vorgeplante „BRICS-Plus“-Übungen folgen auf steigende Spannungen wegen US-Militäroperationen in Venezuela und im Atlantik [2].

Die heutige Welt entwickelt sich im Kontext eines globalisierten Chaos, in dem das, was ich „Friedensfraktale“ genannt habe, weiterhin besteht, wie im Fall der Freilassung zweier russischer Seeleute, die an Bord eines mysteriösen Piratenschiffs (dem „russischen Schiff“) gefangen genommen wurden, das tatsächlich nicht russisch, sondern ukrainisch war [3], was Moskau die Dankbarkeit seiner Gegenstücke in den Vereinigten Staaten einbrachte [4].

Unterdessen erklärte Trump in seinem inzwischen berühmten Interview mit der New York Times, dass „es keine internationalen Gesetze gibt“ und dass die Grenze seiner Handlungen seine „Moral“ sei [5].

Die Tatsache, dass Trump trotz seiner ernsthaften innenpolitischen Probleme eine riskante Offensive mit globalen Auswirkungen gestartet hat, bedeutet nicht, dass Russland (mit der zweiten Oreschnik-Hyperschallrakete) und China (mit seinen jüngsten Militärübungen rund um Taiwan) in ihren eigenen Einflussbereichen wehrlos bleiben.

Es mag in diesem heiklen Kontext hoher globaler Spannungen absurd erscheinen, dass der berühmte russische Militäranalyst Andrei Martjanow eine Karte der tripolaren Teilung zwischen Trump, Putin und Xi Jinping veröffentlicht hat, ohne den Autor zu nennen [6].

Tatsächlich hätte die oben genannte tripolare Teilungskarte ohne ihre Offenlegung durch Andrei Martjanow, der eine enge Verbindung zum russischen Militär pflegt, keine Gültigkeit.

1- Trumps Einflussbereich erstreckt sich von Grönland bis zur antarktischen Grenze, einschließlich Annexionen oder nicht, und umfasst Lateinamerika und die Karibik (vertreten durch CELAC). Die Eingliederung Islands und einiger westafrikanischer Länder (Mauretanien, Senegal, Sierra Leone, Liberia) ist überraschend.

2- Putins Einflussbereich würde ganz Europa umfassen, einschließlich des Vereinigten Königreichs, weite Teile Nordafrikas sowie die Türkei, den Kaukasus, die afrikanische Sahelzone und die nördlichen norwegischen Inseln (Spitzbergen). Sie hat eine Trennlinie zur chinesischen Seite, zu der Ägypten und die Länder des östlichen Mittelmeerraums (Syrien, Libanon usw.) gehören.

Und 3 – Xi Jinpings Einflussbereich umfasst die Mongolei, die beiden Koreas, Japan, die Philippinen, ganz Südostasien, Australien, Neuseeland, den indischen Subkontinent (mit Indien und Pakistan), Iran, weite Teile Kasachstans, Zentralasien, die Arabische Halbinsel und den Großteil Afrikas.

Bemerkenswert ist, dass die von Andrei Martjanow veröffentlichte „Tripolarkarte“ nicht die erwartete Wirkung hatte. Was hier noch mehr betont werden sollte als diese abstrakten Trennlinien, ist die Offenheit, mit der Andrei Martjanow sie präsentierte.

Ich erinnere mich, dass Newsweek eine Karte erstellt hatte, die zeigt, „wie Trump, Putin und Xi die Welt spalten können“ [7].

Diese Karten stehen an einem Scheideweg: zwischen einem nuklearen Weltkrieg und einer geheimen Verhandlung zwischen den drei Supermächten.

Im Falle des Dritten Weltkriegs gäbe es keine Karte oder Spur mehr der Lebewesen der Schöpfung, da Trump selbst erklärt hat, dass die Vereinigten Staaten die Fähigkeit haben, den Planeten 150-mal zu zerstören.



