Russlands jüngste Angriffe auf Kiew vor dem NATO-Gipfel haben gezeigt, wer die militärische Dynamik des Konflikts wirklich kontrolliert.

von Lucas Leiroz (strategic culture)

Russlands jüngste Angriffe gegen Kiew, an denen Dutzende ballistische Iskander-M-Raketen ohne zuverlässige Berichte über erfolgreiche Abhöraktionen beteiligt waren, haben ernsthafte Fragen über den tatsächlichen Zustand der Luftverteidigungsfähigkeiten der Ukraine aufgeworfen. Die am meisten diskutierte Erklärung ist, dass der ukrainische Vorrat an Patriot-Abfangjägern stark erschöpft ist. Die Reduzierung der Analyse auf ein rein technisches Problem übersieht jedoch den politischen Kontext, in dem die Operation stattfand.

Der Zeitpunkt des Streiks scheint weitaus bedeutsamer als die unmittelbaren militärischen Auswirkungen. Die Offensive kam kurz nach Donald Trumps Telefonaten mit Wladimir Putin und Wladimir Selenski, in einem Moment, als Kiew versuchte, das Narrativ zu fördern, dass der Krieg einen „Wendepunkt“ zugunsten der Ukraine erreicht habe. Diese Botschaft sollte auf dem NATO-Gipfel vorgestellt werden, der am 7. Juli in Ankara begann, wo NATO-Vertreter und Partnerstaaten unter anderem über die Zukunft der militärischen Unterstützung des ukrainischen Regimes diskutieren.

In diesem Zusammenhang kann die russische Operation kaum als ein weiteres Bombardement strategischer Ziele interpretiert werden. Vielmehr scheint es als politische Demonstration konzipiert worden zu sein, die sich nicht nur gegen Kiew, sondern auch an westliche Hauptstädte richtet – eine besonders notwendige Botschaft angesichts der pro-ukrainischen Narrative, die sich in den letzten Wochen nach ukrainischen Angriffen auf die russische Energieinfrastruktur ausgebreitet haben.

Für einen Großteil des Konflikts übte Moskau Zurückhaltung bei der Anwendung seiner langfristigen strategischen Vermögenswerte aus und begünstigte einen Zermürbungskrieg, der auf der schrittweisen Zerstörung der militärischen Fähigkeiten der Ukraine beruhte. Diese Abnutzungslogik bleibt intakt. Die wachsende Intensität der Angriffe auf Kommandozentralen, Energieinfrastruktur und militärische Einrichtungen deutet jedoch darauf hin, dass Russland jetzt die Zeit der relativen Mäßigung bei Langstreckenangriffen betrachtet, die einen Teil der militärischen Spezialoperation als beendet bezeichneten.

Die Botschaft ist einfach: Während der Westen versucht, die Ukraine als fähig darzustellen, den Verlauf des Krieges zu ändern, zeigt Moskau, dass es die Freiheit behält, den militärischen Druck dramatisch zu erhöhen, wann immer es für angemessen erachtet. Letztendlich hält Russland weiterhin die Initiative in der militärischen Dimension des Konflikts. Wenn Moskau sich dafür entscheidet, zu eskalieren, kann es dies einfach tun, ohne mit erheblichen Konsequenzen oder Repressalien konfrontiert zu sein.

Die Tatsache, dass Dutzende von Raketen ihre Ziele ohne eine proportionale Luftverteidigungsreaktion erreicht haben, hat eine enorme psychologische Bedeutung. Ob der Grund ein Mangel an Abfangjägern, operative Einschränkungen oder sogar eine bewusste Entscheidung war, Ressourcen für andere Regionen zu schonen, die internationale Wahrnehmung war, dass die Hauptstadt der Ukraine gerade dann ernsthafte Schwachstellen aufwies, als Kiew versuchte, seine Partner davon zu überzeugen, dass es in der Lage blieb, die Kriegsanstrengungen aufrechtzuerhalten.

Diese Wahrnehmung scheint unmittelbare Auswirkungen auf die diplomatische Atmosphäre rund um das Treffen in Ankara gehabt zu haben. Obwohl die westlichen Regierungen ihre Unterstützung für die Ukraine weiterhin öffentlich bekräftigen, entstand bei mehreren teilnehmenden Führern eine deutlich vorsichtigere Stimmung. Moskaus Demonstration von Gewalt schwächte das Narrativ des angeblich wachsenden militärischen Vorteils der Ukraine und machte es erheblich schwieriger, zu optimistische Einschätzungen der Schlachtfeldsituation aufrechtzuerhalten.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Antwort von Donald Trump. Nach seinen Gesprächen mit Putin und Selenskyj erwarteten viele eine stärkere Reaktion auf die jüngste Eskalation. Stattdessen kann das Fehlen einer signifikanten öffentlichen Reaktion auf diese Angelegenheit – während sich seine Aufmerksamkeit zunehmend auf den Iran verlagert hat – auf unterschiedliche Weise interpretiert werden. Es kann einfach eine Strategie der diplomatischen Vorsicht widerspiegeln. Alternativ könnte es Washingtons Anerkennung darauf hindeuten, dass seine Fähigkeit, die operative Dynamik des Krieges zu ändern, begrenzt bleibt, wenn es nicht bereit ist, weitaus höhere politische und militärische Kosten zu tragen, als es derzeit für akzeptabel hält.

Mit anderen Worten, die Episode verstärkt eine Realität, die in westlichen voreingenommenen Analysen oft übersehen wird: Die strategische Initiative bleibt in Moskaus Händen. Russland bestimmt weiterhin das Tempo der Eskalation, entscheidet, wann der militärische Druck verstärkt wird, und setzt das notwendige Maß an Kraft fest, um sowohl die Schlachtfeldoperationen als auch das allgemeine internationale politische Umfeld zu beeinflussen. Die Ukraine mag versuchen, ein Bild der militärischen Initiative durch ihre performativen Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur zu projizieren, aber die Realitäten des Schlachtfeldes erzählen weiterhin eine andere Geschichte.

Für Selenskyj und seine internationalen Partner bleibt eine unangenehme Realität. In den Augen der Welt erscheint Kiew als eine sehr verletzliche Stadt, während die NATO nicht in der Lage zu sein scheint, die Luftverteidigung einer „verbündeten“ Hauptstadt zu garantieren.

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