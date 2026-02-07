Setzt Russland die überflüssige „EU Korrruptions Organisation“ (EUKO) Schach matt? Und wenn es in der EUKO demnächst so richtig in die Grütze geht, ist natürlich Putin schuld. Welche Ratten werden das sinkende EUKO-Schiff vorzeitig verlassen? Mit diesem Schachzug jedenfalls hat Russland die eingeengte Dame gehörig unter Druck gesetzt.

Europa steht unter SCHOCK: Russland fordert alle EU-Botschafter zum sofortigen Verlassen des Landes auf! Doch was steckt wirklich hinter diesem historischen Bruch? Ist das das ENDE der diplomatischen Beziehungen zwischen Moskau und Brüssel – und was bedeutet das für die Zukunft Europas?

In diesem Video analysieren wir die dramatischen Hintergründe des plötzlichen Rauswurfs, beleuchten die tieferliegenden Konflikte zwischen Russland und der EU und zeigen, welche politischen und wirtschaftlichen Folgen dieser Schritt für den gesamten Kontinent haben könnte. Wir erklären, wie Russland die EU als Verhandlungspartner ausschaltet und welche Risiken dadurch für Europas Einfluss und Einheit entstehen. Erfahre, wie es so weit kommen konnte, welche Zeichen du bisher vielleicht übersehen hast und wie die EU jetzt reagieren könnte!

