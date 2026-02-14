Widerlich, dieser Typ. Einfach nur ekelhaft. Wie kann die spd einern derart russophoben Kanzler-Darsteller nur unterstützen?

Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Freitag, dem 13. Februar 2026, im Hotel Bayerischer Hof die 62. Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) eröffnet. In der direkt anschließenden Podiumsdiskussion stellte der MSC-Vorsitzende Wolfgang Ischinger die Frage, ob es nicht an der Zeit sei, zumindest von deutscher Seite aus einen erneuten Versuch zu unternehmen, Gespräche mit Russland aufzunehmen.

Merz erklärte dazu, dass solche Initiativen derzeit „nicht sinnvoll“ seien, da Russland laut seiner Aussage „nicht ernsthaft bereit zu reden“ ist. Er verwies darauf, dass ein Ende des Krieges erst dann realistisch werde, wenn das Land „wirtschaftlich und militärisch am Ende“ sei. Der Bundeskanzler ergänzte dabei, man nähere sich diesem Zeitpunkt bereits an, sei aber noch nicht am Ziel. Zudem unterstrich er die historische Dimension der Lage mit der Behauptung, dass dieser Krieg bereits länger andauere als der Zweite Weltkrieg.

