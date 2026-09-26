von Andrew Korybko

Die Wiederherstellung eines Teils ihrer komplexen gegenseitigen gegenseitigen Abhängigkeit vor 2022 durch US-Mediation, wenn auch nur für den Winter, könnte eine Reihe von pragmatischen diplomatisch-militärischen Kompromissen ermöglichen, die darauf abzielen, den ukrainischen Konflikt zu lösen und gemeinsam die neue kontinentale Sicherheitsarchitektur aufzubauen.

Selenskyj schlug kürzlich einen teilweisen Waffenstillstand mit Russland vor, der unter anderem die Vermeidung von Angriffen auf die Energieinfrastruktur des jeweils anderen beinhalten würde. Der strategische Kontext betrifft Russlands hochentwickelte systematische Streikkampagne gegen ukrainische Kraftwerke, Tankstellen, Häfen und zuletzt Lokomotiven, die alle darauf abzielen, ihre militärische Logistik bis zum Winter zu lahmlegen, um einen russischen Durchbruch zu erzielen. Der Kreml hat daher kein Interesse daran, diese einseitige Vereinbarung zu akzeptieren.

Das könnte sich jedoch ändern, wenn Russland zumindest die Energiedimension von Selenskyjs Vorschlag von der Wiederaufnahme seiner Pipeline-Exporte nach Europa abhängig macht. Es ist nicht nur die Ukraine, die bereit ist, ihren schwierigen Winter in den Jahren zu erleben, sondern auch die EU als Ganzes, so der EU-Kommissar für Energie und Wohnungsbau in einem kürzlichen Interview mit der Financial Times. Dies ist auf die globale Treibstoffkrise zurückzuführen, die durch den Dritten Golfkrieg und die Ukraine-Angriffe auf russische Raffinerien in diesem Jahr verursacht wurde.

Die Ukraine braucht dringend Erleichterung von Russlands systematischen Streiks gegen seine Energieinfrastruktur in diesem Winter, die EU braucht in der gleichen Saison dringend mehr Energie inmitten der globalen Treibstoffkrise, und Russland wird den Zustrom von Einnahmen wahrscheinlich nicht herunterfahren, selbst wenn der Gewinn nur für mehrere Monate beträgt. Ein Abkommen könnte die Wiederaufnahme der Gasexporte nach Deutschland über die eine unbeschädigte Nord-Stream-Pipeline möglicherweise zusammen mit Öl- und Gasexporten nach Polen (und darüber hinaus) über die Druzhba- und Yamal-Pipelines erfolgen.

Die Wiederaufnahme der russischen Pipeline-Exporte nach Europa, wenn auch nur für den Winter, würde einen Teil ihrer komplexen gegenseitigen Abhängigkeit vor 2022 wiederherstellen, um die Chancen zu erhöhen, dass der Energiefriedhof respektiert wird. Die EU wird den Winter auch ohne russische Pipeline-Importe überleben, und Russland kann seine Militäroperationen auch ohne Pipeline-Exporte nach Europa weiter finanzieren, aber die Ukraine könnte ohne Erleichterung von Russlands systematischen Angriffen gegen seine Energieinfrastruktur nicht überleben.

Dementsprechend könnte die EU ihre Importe aus Russland durchtrennen, wenn Russland gegen den Energiefrieden verstößt, während Russland seine Exporte in die EU durchtrennen könnte, wenn die Ukraine dies stattdessen tut. Während Skeptiker vermuten könnten, dass Russland aufgrund der zunehmend verzweifelten militärisch-strategischen Situation der Ukraine mehr zu tun hat, hat Russland ein größeres Interesse daran, gemeinsam die neue kontinentale Sicherheitsarchitektur mit der europäischen NATO (E-NATO) aufzubauen, die es nicht ohne eine relative Normalisierung der Beziehungen auskommen kann. All das ist vernünftig.

Wenn ein Energiewahrsam unter der Bedingung vereinbart wird, dass Russland zumindest seine Nord-Stream-Exporte nach Europa wieder aufnimmt, dann könnte die hier vorgeschlagene Formel der „Schneetropfendiplomatie“ vorangetrieben werden, die den gegenseitigen Abzug der E-NATO-Kräfte aus den baltischen Staaten parallel zu den russischen aus Belarus sehen könnte. Die USA könnten dann Nord Stream von Russland kaufen, wie es verbreitet wurde, und vielleicht auch die belarussischen Teile von Druschba und / oder Jamal, für die Aufrechterhaltung dieser neuen Ordnung und die Erleichterung eines großen Abkommens über die Ukraine.

Die resultierende Sicherheitsarchitektur könnte in den baltischen Staaten, Weißrussland und der Ukraine teilweise Puffer haben, während die Westflanke des cordon sanitaire„Cordon-Sanitaire“ ein von den USA unterstütztes, von Polen geführtes counterbalance a Intermarium-Gegengewicht eine von Deutschland dominierte militarisierte EU hätte. Polen wäre auch immer noch das LNG-Drehkreuz der USA in Europa, da die USA wahrscheinlich den Preis des russischen Pipeline-Gases unter seiner Kontrolle erhöhen würden, um sein eigenes Gas wettbewerbsfähig zu halten. Diese Interessenabwägung ist realistisch und sollte daher ernsthaft in Betracht gezogen werden.

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