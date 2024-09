Russland friert Milliardenvermögen der EU-Banken ein – Ein Schlag gegen G7!

Dieses Video analysiert, wie Russland die Vermögenswerte von EU-Banken eingefroren hat, insbesondere von Banken wie der Raiffeisen Bank. Trotz der Sanktionen operieren westliche Banken weiterhin in Russland und erzielen enorme Gewinne. Doch Putin hat eingegriffen und den Abzug dieser Vermögenswerte blockiert, was die Banken in Russland festhält. Wir werfen einen Blick auf die Auswirkungen dieser Maßnahme auf das globale Finanzsystem und die angespannten Beziehungen zwischen Russland und der EU.



Der Tag, an dem der Dollar stirbt! Ja, der Tag wird kommen, wenn nicht schnellstens gegengesteuert wird. Andere dollarbasierte Währungen werden davon nicht verschont bleiben und Länder mit hohen Dollarreserven wird es ebenfalls hart treffen.

Es ist bekannt, dass sich etliche Zentralbanken in den letzten Jahren mit Gold eingedeckt haben. Die Goldpreisentwicklung hat es gezeigt. Wo der Goldpreis hingehen wird, wenn der Dollar zerfällt, mag niemand einschätzen. Lassen wir uns überraschen. Meiner Einschätzung nach, wird es keine zehn Jahre mehr dauern.

