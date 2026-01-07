UvdL, Merz, Macron, Starmer und all ihre Stiefellecker werden bald vor Russland kriechen. Merz hat ja bereits angedeutet, dass es notwendig sei, die guten Beziehungen zu Russland wiederherzustellen. Die westlichen Medien-Huren schweigen noch. Ihr Lügengebäude wird bald einstürzen. Alles nur eine Frage der Zeit.
Ich sagte es neulich schon mal: der Rohstoffkrieg hat begonnen. Es dürfte nicht schwer zu erraten sein, wer die Verlierer sein werden.
