Russland blockiert Metallem-Export nach Europa – Der Westen wird von SCHOCKWELLEN erschüttert!

UvdL, Merz, Macron, Starmer und all ihre Stiefellecker werden bald vor Russland kriechen. Merz hat ja bereits angedeutet, dass es notwendig sei, die guten Beziehungen zu Russland wiederherzustellen. Die westlichen Medien-Huren schweigen noch. Ihr Lügengebäude wird bald einstürzen. Alles nur eine Frage der Zeit.

Ich sagte es neulich schon mal: der Rohstoffkrieg hat begonnen. Es dürfte nicht schwer zu erraten sein, wer die Verlierer sein werden.

