Russland bereitet sich auf eine Antwort auf das von der Biden-Regierung gewünschte Armageddon vor

von Thierry Meyssan (voltairenet)

Russland hat Tausende nordkoreanische Soldaten entsandt, um die Region Kursk zu verteidigen, die seit dem August 2024 von den integralen Nationalisten der Ukraine angegriffen wurde.

Washington sieht darin statt einer Entwicklungsphase des Krieges, den die Ukrainer seit 2022 gegen Russland führen, eine Weiterentwicklung des Krieges, den Washington seit 1950, trotz eines Waffenstillstands, gegen die koreanischen und chinesischen Kommunisten führt. Es reagierte daher am 19. November, indem es sechs ATACMS-Raketen (Army TACtical Missile System), die es Kiew geliefert hatte [1], auf russische Ziele lenkte. Sie waren nicht nur auf das Gebiet Kursk, sondern auch auf das Gebiet Brjansk gerichtet, wo es ihnen jedoch nicht gelang, ein Munitionsdepot zu treffen. London seinerseits beschloss am 21. November, die Storm Shadow-Lenkraketen, die es Kiew übergeben hatte, auf die gleiche Weise zu lenken. Alle alliierten Raketen wurden von der russischen Flugabwehr im Flug zerstört.

Im Gegensatz dazu sieht Moskau den Angriff auf Kursk als Fortsetzung des geheimen Krieges der CIA in der Ukraine und des in den 1950er Jahren gegen die UdSSR organisierten Krieges, die beide durch ukrainische integrale Nationalisten von Stepan Bandera unterstützt wurden.

Der Westen versteht diese Ereignisse nicht, weil er die Unterstützung Pekings für Pjöngjang vergessen hat, und fälschlicherweise denkt, dass Kursk und Brjansk der Ukraine angehören, und weil er den geheimen Krieg ignoriert, in dem sich die Angelsachsen mit den letzten Nazis verbündet haben (was bedeutet, dass sie auch das Ziel der russischen militärischen Spezialoperation in der Ukraine nicht verstanden haben).

ATACMS-Raketen können von mobilen HIMARS-Abschussrampen abgefeuert werden. Die neuesten Modelle haben eine Reichweite von 300 Kilometern und erreichen eine maximale Höhe von 50.000 Metern. Die neuesten Versionen der Storm Shadow-Lenkraketen haben hingegen eine Reichweite von etwa 400 Kilometern. Keine von ihnen kann daher Russland in der Tiefe treffen.

Russland verfügt über ein breites Reaktions-Spektrum auf alliierte Angriffe: Es kann als Vergeltung angelsächsische Gegner auf einem anderen Kriegsschauplatz unterstützen. Genau das hatte Russland nach der Bombardierung einer seiner Gaspipelines durch Kiew getan, indem es am 15. September eine jemenitische Rakete lenkte, die eine israelische Ölpipeline zerstörte [2]; ein grundlegendes Ereignis, das von der israelischen Militärzensur verdeckt und von der westlichen Presse ignoriert wurde.

Am 19. November änderte Russland seine Nukleardoktrin und ließ die Option einer nuklearen Antwort offen.

Russland kann schließlich seine militärische Dominanz ausnutzen. Die Ukraine meldete, dass Moskau am 20. November eine ballistische Langstreckenrakete (d.h. die fähig ist, die Vereinigten Staaten von Russland aus zu erreichen), RS-26 Rubezh, abgefeuert habe. Heute wissen wir, dass es um etwas anderes ging.

Ohne dass wir uns dessen bewusst sind, sind die Schlachtfelder der Ukraine und des Nahen Ostens bereits miteinander verbunden, indem sich die US-Neokonservativen (die Straussianer), die israelischen „revisionistischen Zionisten“ [3] und die ukrainischen „integralen Nationalisten“ [4] nun wieder wie im Zweiten Weltkrieg verbündet haben. Diese drei Gruppen, die historisch mit der Achse Berlin-Rom-Tokyo verbunden sind, befürworten eine endgültige Konfrontation. Das Einzige, was fehlt, sind die japanischen Militaristen des neuen Premierministers Shigeru Ishiba.

Unmittelbar nach dem Abschuss der US-amerikanischen ATACMS-Raketen und noch vor dem der britischen Storm Shadows, unterzeichnete der russische Präsident Wladimir Putin ein Dekret zur Verkündung der neuen Nukleardoktrin seines Landes, das er am 24. September angekündigt hatte [5]. Es genehmigt den Einsatz von Atomwaffen in fünf neuen Fällen:

1) wenn zuverlässige Informationen über den Abschuss ballistischer Raketen auf das Territorium Russlands oder seiner Verbündeten vorliegen,

2) wenn Atomwaffen oder andere Massenvernichtungswaffen das Territorium Russlands oder seiner Verbündeten treffen oder verwendet werden, um russische Militär-Einheiten oder -Einrichtungen im Ausland anzugreifen,

3) wenn der Einfluss eines Feindes auf die Regierung oder auf russische Militäreinrichtungen von kritischer Bedeutung ist, indem er die Fähigkeit eines nuklearen Gegenschlags untergraben könnte.

4) wenn ein Angriff auf Russland oder Belarus mit konventionellen Waffen eine ernsthafte Bedrohung für ihre Souveränität und territoriale Integrität darstellt.

5) wenn zuverlässige Informationen vorliegen über das Abheben oder den Abschuss strategischer und taktischer Flugzeuge, Marschflugkörper, Drohnen, Hyperschallfahrzeuge oder andere fliegende Fahrzeuge und deren Überqueren der russischen Grenze.

Am 21. November, d.h. nach dem Beschuss durch die Briten, hielt der russische Präsident Wladimir Putin eine Fernsehansprache [6], in der er enthüllte, dass die russischen Armeen ein ukrainisches militärisch-industrielles Zentrum zerstört hätten, aber nicht eine konventionelle ballistische Rakete vom Typ RS-26 Rubezh eingesetzt hätten, wie die Ukrainer angekündigt hatten. Stattdessen hatten sie eine neue Generation von Hyperschallwaffen getestet, in diesem Fall eine ballistische Rakete vom Typ Oreschnik mit nuklearer Anwendungsmöglichkeit, aber konventionell bewaffnet. Sie wurde von Astrachan (Kaspisches Meer) auf eine Satellitenfabrik in Dnipro gestartet. Ihre Geschwindigkeit von mehr als Mach 10 erlaubt es derzeit keiner Armee der Welt, sie abzufangen. Sie kombiniert die Fähigkeiten der alten Iskander-Raketen und der neuen Kinschal-Raketen mit noch mehr Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit.

Präsident Putin erinnerte daran, dass Russland, ohne dazu verpflichtet zu sein, weiterhin den INF-Vertrag respektiert, aus dem sich die Vereinigten Staaten 2019 zurückgezogen haben [7]]]. Das Pentagon, das in technischer Hinsicht sehr zurücksteht, hat Mittelstreckenraketen in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum wie in den Tagen der Euroraketenkrise wieder stationiert, während Russland sie produziert, aber nicht stationiert. Wladimir Putin warnte daraufhin den Westen, indem er vorschlug, dass Zivilisten gefährliche Gebiete verlassen sollten, die Russland mit nuklear geladenen Oreschnik-Raketen treffen könnte.

Es könnte sein, dass auf diese Rede keine Angriffe folgen und dass ihr einziges Ziel darin bestünde, die militärische Überlegenheit Russlands, die bereits im Juli von der Nationalen Kommission für Verteidigungsstrategie der USA anerkannt wurde, und die vom Kongress durch den Military Programming Act von 2022 verabschiedet wurde, über den Westen zu demonstrieren [8]. Ihre einzige Wirkung wird dann darin bestehen, die russischen Waffenverkäufe anzukurbeln.

Auf jeden Fall war die Welt noch nie so nah an einem Atomkrieg, weil es noch nie mehrere Atommächte gab, von denen eine allen anderen technisch klar voraus ist.

Am 22. November brachte Präsident Putin die Entwickler der Raketensysteme und die industriellen Manager der Rüstungsgüter zusammen [9]. Er gratulierte ihnen zum Erfolg von Oreschnik und bat sie, die Waffe in Serie zu produzieren.

Thierry Meyssan

Übersetzung

Horst Frohlich

Korrekturlesen : Werner Leuthäusser

(Visited 1 times, 1 visits today)