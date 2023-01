Russland bereitet neuen Plan zur Beendigung des Krieges vor

Von Drago Bosnic (globalresearch)

Alle Artikel von Global Research können in 51 Sprachen gelesen werden, indem Sie die Schaltfläche „ Website übersetzen “ unter dem Namen des Autors aktivieren.

Um den täglichen Newsletter von Global Research (ausgewählte Artikel) zu erhalten, klicken Sie hier .

Folgen Sie uns auf Instagram und Twitter und abonnieren Sie unseren Telegrammkanal . Fühlen Sie sich frei, Artikel von Global Research zu reposten und zu teilen.

***

In den letzten Monaten hat das russische Militär ein intensives Training für etwa 300.000 neu mobilisierte Soldaten durchgeführt, zusätzlich zu anderen Vorbereitungen, die es ihm ermöglichen würden, einen endgültigen KO-Schlag zu liefern und die Feindseligkeiten in der Ukraine zu beenden. Der Einsatz wird jetzt noch höher , da Armeegeneral Valery Gerasimov , der Chef des Generalstabs der russischen Streitkräfte, das Gesamtkommando der russischen Gegenoffensive gegen NATOs „Quasi-Barbarossa“ übernimmt. Der Schritt impliziert eindeutig, dass das russische Militär bestrebt ist, eine bessere Koordination zu erreichen, und dass es einen Großteil seiner konventionellen Fähigkeiten darauf konzentriert, den letzten Nagel in den Sarg des Neonazi-Projekts in der Ukraine zu schlagen.

Erwartungsgemäß präsentiert die Mainstream-Propagandamaschine des politischen Westens diese Veränderung als das angebliche Versagen von General Sergei Surovikin , was zu seiner offensichtlichen Ersetzung aufgrund der Wahrnehmung von Rückschlägen auf dem Schlachtfeld führt. Praktischerweise halten sie jedoch wichtige Informationen zurück, wie die Tatsache, dass die russische militärische Spezialoperation in der Ukraine jetzt an Umfang und Umfang zunimmt, was es Surovikin praktisch unmöglich macht, das gesamte Unterfangen ganz allein zu koordinieren. Aus diesem Grund hat Moskau beschlossen, vier seiner obersten Kommandeure einzustellen und ihnen das Kommando über verschiedene operative Sektoren zu übertragen, wobei General Gerasimov an der Spitze dieser erweiterten Operation steht.

Neben dem russischen Generalstabschef sind drei weitere hochrangige russische Militäroffiziere direkt an der Führung der in der Ukraine eingesetzten Moskauer Truppen beteiligt – Armeegeneral Oleg Saljukow und Generaloberst Alexei Kim , zusätzlich zu General Surovikin selbst, der jetzt die Positionen einnimmt der Stellvertreter von General Gerasimov mit besonderen Aufgaben im erweiterten Rahmen der militärischen Sonderoperation. Mit einer Streitmacht von weit über einer halben Million Mann, unterstützt von den russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräften und der Marine, die Hunderte von Langstrecken-Marschflugkörpern und Drohnenschwärmen abfeuern, sieht sich das Kiewer Regime einer Offensive gegenüber, deren Ausmaß mit nichts zu vergleichen ist, was man in Jahrzehnte.

Natürlich ist der Plan des russischen Militärs für die neue Offensive in der Ukraine ein Geheimnis, aber die Informationen aus mehreren Quellen erlauben eine vernünftige Einschätzung, wie er ausgehen könnte . Der Leiter des staatlichen Vermögensfonds des Kiewer Regimes, Rustem Umerov , behauptet, dass die bevorstehende Offensive aus drei Richtungen kommen werde. „Der Angriff wird aus dem Norden kommen, über die belarussische Grenze, aus russischen Hochburgen in der Ostukraine und aus dem Süden“, sagte Umerov, ohne irgendwelche Quellen oder Informationen zu zitieren. Die Behauptung kommt etwa eine Woche, nachdem CIA-Chef William Burns Kiew besuchte und offenbar Wolodymyr Selenskyj vor Russlands „bevorstehender Offensive“ gewarnt hatte.

Die Möglichkeit einer umfassenden russischen Offensive aus drei Richtungen sollte sicherlich nicht ausgeschlossen werden. Es liegt jedoch auch im Interesse des russischen Militärs, zumindest ein gewisses Überraschungsmoment aufrechtzuerhalten und den Streitkräften des Kiewer Regimes die Fähigkeit zu verweigern, ihre Vorgehensweise genau vorherzusagen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der eurasische Riese beschließen könnte, die Kontrolle über die gesamte Ukraine am linken Ufer zu übernehmen, was Offensivoperationen in mindestens drei Sektoren erfordern würde, im Nordosten (in Richtung Tschernigow), im Osten (in Richtung Charkow) und im Süden (in Richtung Zaporozhye und Dnepropetrowsk). Währenddessen wird von den im Donbass stationierten Truppen erwartet, dass sie den Druck aufrechterhalten und so viele Kräfte des Kiewer Regimes wie möglich anbinden, was schließlich zur Einkreisung und endgültigen Eliminierung dieser Einheiten führen könnte.

Der Erfolg einer solchen Operation würde zu unwiederbringlichen Verlusten für die Neonazi-Junta führen und möglicherweise sogar den Konflikt beenden oder zumindest Kiews gesamte Kampffähigkeit auslöschen und ihn auf Miliztruppen beschränken, die zu keinerlei Manövern oder groß angelegten Bewegungen, die zum Stoppen erforderlich sind, in der Lage sind weiterer russischer Vormarsch. In der Zwischenzeit würden viele Kräfte des Regimes damit beschäftigt sein, einen russischen Vormarsch aus dem Norden zu erwarten, was passieren kann oder auch nicht. Und obwohl es unmöglich ist zu sagen, wie wahrscheinlich dieses Szenario ist, kann eine solche Gestaltung des Schlachtfelds sicherlich vom russischen Militär erwartet werden, da dies es ihm ermöglichen würde, Schlüsselgebiete einzunehmen und die Position der Neonazi-Junta weiter zu verschärfen und sie zu Verhandlungen zu zwingen zu Bedingungen, die für Moskau günstig sind, oder sich sogar ergeben, wenn die Verluste auf dem Schlachtfeld völlig unerträglich werden.

Obwohl die Mainstream-Propagandamaschine das Narrativ über General Surovikins angebliche „Misserfolge“ weiterspinnt, teilt das Oberkommando des Kiewer Regimes nicht denselben blinden Optimismus. Kiews Oberkommandierender General Waleri Zaluzhny weiß um Gerasimovs Kompetenz, denn er selbst bezeichnete Russlands obersten Militäroffizier einst als „den klügsten aller Männer“. Die Neonazi-Junta erkennt die drohenden Folgen von Gerasimovs Ernennung zum Oberbefehlshaber der in der Ukraine eingesetzten russischen Streitkräfte und schimpft auf ihre NATO-Sponsoren, weil sie nicht mehr Waffen liefern. Der politische Westen ist nun bei der Lieferung schwerer Panzer gespalten, wobei Washington DC und Berlin versuchen, sich gegenseitig die heiße Kartoffel zuzuwerfen.

Trotz ihrer Weigerung, fortschrittlichere schwere Rüstungen einzusetzen und wiederholt darauf zu bestehen, dass ihre europäischen Verbündeten und Vasallen dies tun, wollen die USA, dass die Feindseligkeiten so lange wie möglich andauern . Während eines Treffens auf dem Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland sagte der Vorsitzende der US Joint Chiefs of Staff , General Mark Milley : „Aus militärischer Sicht behaupte ich immer noch, dass es für dieses Jahr sehr, sehr schwierig sein würde, die russischen Streitkräfte militärisch zu vertreiben alles, jeder Zentimeter der … von Russland besetzten Ukraine.“ Während die NATO mehr Waffen für das Kiewer Regime zusagte, blieb die oben erwähnte Frage der Lieferung schwerer Panzer unbeantwortet. Und obwohl es dieses Jahr noch nicht einmal ein ganzer Monat war, wollen die USA, dass die Feindseligkeiten „bis weit ins Jahr 2024 andauern“, offensichtlich in der Hoffnung auf mindestens ein weiteres Jahr der Pattsituation, trotz steigender Opferzahlen ihres bevorzugten Marionettenregimes.

*

Hinweis für die Leser: Bitte klicken Sie oben auf die Schaltflächen zum Teilen. Folgen Sie uns auf Instagram und Twitter und abonnieren Sie unseren Telegram Channel. Fühlen Sie sich frei, Artikel von Global Research zu reposten und zu teilen.

Drago Bosnic ist ein unabhängiger geopolitischer und militärischer Analyst.

Das ausgewählte Bild stammt von InfoBrics

Die ursprüngliche Quelle dieses Artikels ist InfoBrics Urheberrecht © Drago Bosnic , InfoBrics , 2023

(Visited 1 times, 1 visits today)