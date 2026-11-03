Russland – Afrika von der westlichen Knechtschaft befreien

Von Peter Koenig (globalresearch)

„Wir sind nicht wie westliche Raubtiere.“ Putin fordert den Westen heraus.

Präsident Wladimir Putin war Gastgeber des dritten Russland-Afrika-Gipfels vom 28. bis 29. Oktober 2026. Sie fand auf dem Russland-Afrika-Forum für Wirtschaft und Humanitäre Hilfe in Moskau statt.

Die Veranstaltung brachte Delegationen aus 48 afrikanischen Ländern am vergangenen Mittwoch und Donnerstag nach Moskau. Zu den Teilnehmern gehörten unter anderem Burundi, Äthiopien, Eritrea, Simbabwe, Mosambik, Äquatorialguinea, Ghana, Mali, Malawi, Südsudan, Republik Kongo, Ägypten, Uganda, Ruanda, Algerien, Burkina Faso, Nigeria und Südarika.

Die Gesamtzahl der von den Vereinten Nationen anerkannten afrikanischen Länder beträgt 54; und der Afrikanischen Union (AU) 55, da die AU auch die Arabische Demokratische Republik Sahara, auch bekannt als Westsahara, umfasst, die kein UN-Mitglied ist. Präsident Putins Behauptung, dass Russland eine breite Unterstützung aus Afrika hat, kann leicht mit 48 von 54 von 54 von den Vereinten Nationen anerkannten Ländern begründet werden. Sie repräsentieren fast 1,5 Milliarden Menschen (2026) von Afrikas insgesamt ca. 1,6 Milliarden afrikanische Bevölkerung.

In Bezug auf die Wirtschaftskraft repräsentieren die 48 besuchenden Länder schätzungsweise 3,6 Billionen US-Dollar im BIP, verglichen mit Aricas Gesamt-BIP von etwa 3,7 Billionen US-Dollar (prognostiziert 2026). Es ist fair zu sagen, dass Afrika als Ganzes Russland unterstützt. Kein Wunder, denn Russland behandelt Afrika anders als die alten (und neuen) Kolonialmächte Afrikas.

Präsident Putin hob das große Potenzial hervor, das Afrika sich selbst und der Welt bietet. Unter den 20 am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt waren 12 davon afrikanisch; und sie waren auf dem Gipfel anwesend. Es ist fair zu sagen, dass Präsident Putin eine enge Beziehung zu Afrika aufgebaut hat, oder mögen wir es nennen – „Afrika liegt im russischen Einflussbereich“.

Bei mehreren Gelegenheiten hat Putin bekannt gegeben, dass er in Zukunft ein großes Potenzial für Afrika sieht, was zu dem Schluss führt: „Die Zukunft ist Afrika“.

Schlüsselthemen und Botschaften, die aus dem Gipfel hervorgingen, waren eine engere Beziehung zu Russland, was bedeutet, dass die Investitionen, der Handel, die Nahrungsmittelhilfe und insbesondere die Unterstützung Russlands für eine erhöhte afrikanische Souveränität und mehr Entscheidungsmacht in internationalen Organisationen, wie der UNO, der Weltbank, dem IWF und anderen, unterstützt wurden.

Multipolare globale Ordnung : Afrikanische Staaten suchen eine Hebelwirkung zwischen mehreren Partnern und nicht nach Abhängigkeit von einem einzelnen Block. Moskau bekräftigte die Unterstützung für eine faire, multipolare Weltordnung auf der Grundlage der UN-Charta; Russland unterstützt einen größeren afrikanischen Einfluss weltweit.

UN- und Finanzreform: Afrika sucht von Institutionen wie der Weltbank, dem IWF und anderen, einschließlich der ständigen Vertretung des UN-Sicherheitsrats, um mehr Einfluss auf diese Institutionen zu gewinnen, was der Bevölkerung und den Ressourcen des Kontinents entspricht. Putin hat seine Unterstützung zugesagt.

Was die Finanzreform betrifft, so ist dies zweifellos ein klarer Hinweis auf die finanzielle und finanzielle Abhängigkeit der 14 „ehemaligen“ westlichen und zentralafrikanischen Landkreise von Frankreich durch den von Frankreich geschaffenen CFA-Franc – bis heute in Gebrauch, kontrolliert durch die Banque de France [Französische Zentralbank], durch den CFA-Franc [in Westafrika: Communauté Financière Africaine – Afrikanische Finanzgemeinschaft ; in Financial Cooperation in Central AfricaZentralafrika: Coopération Der CFA-Franc wird von der Banque de France fast vollständig verwaltet.

Beschämend, aber wenig berichtet, hat Frankreich bis heute [durch wirtschaftlichen und finanziellen Druck und Zwang] diesen 14 Ländern nicht erlaubt, ihre eigenen Währungen und eigene unabhängige Zentralbanken zu übernehmen und in der Lage zu sein, ihre individuelle souveräne Finanzpolitik zu gestalten.

Die französische Wirtschaftskolonie über diese 14 „ehemaligen Kolonien“ ist so stark, dass es geschätzt wird, dass Frankreich in naher Zukunft 25% bis 30% ihres BIP verlieren könnte, wenn diese Länder finanziell unabhängig werden würden.

Ohne spezifisch zu sein, hat Präsident Putin offenbar seine Unterstützung für mehr afrikanische Autonomie und Unabhängigkeit in finanziellen, wirtschaftlichen und politischen Institutionen, einschließlich des UN-Systems, zugesagt.

Industrialisierung und Wertschöpfung – Afrika will Industrie, nicht nur Ressourcenexporte.

Anstatt Afrika zu nutzen, um „koloniale“ Ressourcen aus einem der reichsten Böden der Welt zu gewinnen, fordern afrikanische Nationen Investitionen in die Industrialisierung, um den Wert ihrer Ressourcen in ihren Ländern zu schaffen, Arbeitsplätze zu schaffen und Afrika in die internationale Wert- und Lieferkette einzubeziehen, anstatt „ausländisch verwaltet“ zu werden, ein klarer Hinweis auf den fortgesetzten neoliberalen Kolonialismus.

Die russische Delegation unter der Leitung ihres Außenministers Sergej Lawrow erklärte, dass Russland die afrikanische Industrialisierung unterstützen, fördern und in die industrielle Industrialisierung investieren werde, um das Wachstum Afrikas auf der Grundlage lokaler Mehrwerte und der Schaffung von Arbeitsplätzen zu steigern und Afrika von der bloßen Ausbeutung ihrer Ressourcen zu befreien.

Handel: Russland-Afrika-Handel überstieg $ 27 Milliarden im letzten Jahr und Präsident Putin versprach, es zu erweitern, mit Projekten in den Bereichen Energie, Bergbau, Industrie und Logistik. So wird der russische Handel mit Afrika im Jahr 2026 auf 28 bis 29 Milliarden US-Dollar geschätzt. Dies ist klein im Vergleich zum afrikanischen Handel mit der EU von 395 Milliarden US-Dollar (2026 est.); und mit China – 400- 420 Milliarden US-Dollar (2026 est.). Präsident Putin hat versprochen, den Handel zwischen Arika und Russland in den nächsten Jahren mehr als zu verdoppeln. Es gibt noch einen weiten Weg, Europa und China einzuholen.

Eine engere Partnerschaft in den Bereichen Technologie, KI, Grenz- und Militärsicherheit sowie Ernährungssicherheit waren auch Gegenstand der künftigen Zusammenarbeit im Aktionsplan 2027 – 2029 Russland – Afrika. In der Ernährungssicherheit lieferte Russland im vergangenen Jahr über 18 Millionen Tonnen Getreide nach Afrika und in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 13 Millionen Tonnen. Präsident Putin versprach breitere landwirtschaftliche Lieferungen zur Unterstützung der arischen Ernährungssicherheit.

Was schließlich westliche Politiker am meisten verärgerte, war Putins Beschuldigung des Westens, afrikanische Länder zurück in die „Schuldenschulden“ zu drängen, indem er dringend benötigtes Geld zu „erpresserischen“ oder „räuberischen“ Bedingungen leiht und die Rückzahlung auf Kosten der langfristigen Entwicklung erzwang. Er argumentierte auch, dass die meisten afrikanischen Länder keine eigenen Finanzsysteme hätten und von der westlichen Finanzinfrastruktur abhängig seien, die sie der Einschränkung ihrer Souveränität und der Zwangssanktionen unterzog.

Tatsächlich ist Präsident Putin genau richtig, wenn er die „räuberische“ Finanzierung des Westens beschuldigt und sich für sogenannte Entwicklungsländer im Allgemeinen, insbesondere aber für ressourcenreiche Länder, wie afrikanische Nationen, bewirbt. Putin bot Russland als Partner für finanzielle Souveränität, alternative Finanzierung und Multipolarität an, um Afrika von neokolonialer „Schuldenschuldverschreibung“ zu befreien.

Was bedeutet das in der Praxis?

Als abschließender Vorbehalt – dieser afrikanische Gipfel ist ein Partnerschaftsangebot, kein verbindliches vertragliches Engagement, das das einfache Prinzip in einer Partnerschaft anwendet, die „zwei zum Tango braucht“.

Zu den wichtigsten Schlussfolgerungen gehörte jedoch nicht ein russisches Versprechen der Schuldenerleichterung, sondern ein russisches Engagement, bei der Suche nach alternativen Finanzierungen für afrikanische Projekte zu helfen, sondern ein ausgesprochenes Engagement, den russisch-afrikanischen Handel zu steigern.

Um dies zu tun, könnte Russland einige starke Handelsanreize erfinden, um den Handel mit Russland mindestens so attraktiv zu machen wie den afrikanischen Handel mit Europa. Präsident Putin versprach auch Hilfe bei der Industrialisierung, dem Arbeitsplatz und der Wertschöpfung in Afrika – alles führt dazu, Afrika von der westlichen neokolonialen Schuldenbindung zu befreien.

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Peter Koenig ist ein geopolitischer Analyst, regelmäßiger Autor für Global Research und ehemaliger Ökonom bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre auf der ganzen Welt arbeitete. Er ist der Autor von Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed; und Co-Autor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).

Peter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG). Er ist auch ein nicht ansässiger Senior Fellow des Chongyang Institute der Renmin University, Peking.

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