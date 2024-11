Russisches Roulette spielen – mit Russland

Rücksichtslos und dumm

William Astore (antikrieg)

Welchen Sinn hat es, Russisches Roulette zu spielen – mit Russland?

Eine der letzten Entscheidungen der in Vergessenheit geratenden Biden-Regierung war es, der Ukraine zu erlauben, mit in den USA hergestellten ATACMS-Raketen, die eine Reichweite von 300 Kilometern haben, tief in Russland einzudringen. Der jüngste Einsatz dieser Raketen durch die Ukraine führte zu einer besorgniserregenden Antwort Russlands: Hyperschall-Mittelstreckenraketen. Wenn die Ukraine weiterhin mit US-amerikanischen, britischen und französischen Raketen tiefer in Russland eindringt, wird die russische Antwort entsprechend größer ausfallen und möglicherweise zu einer Eskalation gegen die NATO führen.

Die Sache ist die: Die Zahl dieser Raketen ist zu gering, um den Verlauf des Krieges entscheidend zu beeinflussen. Die Ukraine wird durch den Abschuss von ATACMS und ähnlichen taktischen Raketen nicht „gewinnen“. Ja, sie können Russland mehr Schmerzen zufügen, indem sie Ziele wie Munitionslager, Militärbasen und dergleichen treffen. Aber niemand behauptet, dass diese Waffen den Krieg gewinnen. Alles, was sie versprechen, sind mehr Tote auf beiden Seiten.

Im Ersten Weltkrieg wurden häufig neue Waffen eingeführt, weil man glaubte, dass sie sich auf dem Schlachtfeld als entscheidend erweisen würden, wie z. B. Giftgas (1915) und Panzer (1916). Natürlich passte sich die andere Seite recht schnell an, und der Krieg zog sich in die Länge, aber zumindest gab es den aufrichtigen Glauben, dass neue Waffen die schreckliche Pattsituation des Grabenkriegs durchbrechen könnten.

Heute gibt es keinen solchen aufrichtigen Glauben mehr. Das Hauptziel scheint darin zu bestehen, der neuen Trump-Regierung und ihrem erklärten Ziel, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden, das Leben schwer zu machen. Zu diesem Zweck setzt die Biden-Administration alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel ein, um der Ukraine noch vor Trumps Amtsantritt im Januar die verbleibenden rund 6 Milliarden Dollar an Waffen und damit verbundener Hilfe zukommen zu lassen. Sogar Antipersonenminen sind im Angebot enthalten.

Antony Blinken drückt es folgendermaßen aus:

Präsident Biden hat sich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass jeder Dollar, der uns zur Verfügung steht, zwischen jetzt und dem 20. Januar zur Tür hinausgeschoben wird.

Wir sorgen dafür, dass die Ukraine über die notwendige Luftverteidigung, die notwendige Artillerie und die notwendigen gepanzerten Fahrzeuge verfügt.

Wenn die Regierung Biden doch nur so engagiert gewesen wäre, Amerikanern in Not zu helfen.

Indem sie mit Russland russisches Roulette spielen, haben Biden und Blinken ein unverschämtes Maß an Rücksichtslosigkeit und Dummheit an den Tag gelegt.

erschienen am 23. November 2024 auf > Antiwar.com > Artikel, Original auf > Bracing Views

(Visited 1 times, 1 visits today)