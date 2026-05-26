Das russische Außenministerium hat Ausländer, ausländische Diplomaten und die Einwohner Kiews in einer offiziellen Erklärung aufgefordert, Kiew zu verlassen, weil Russland „systematische Angriffe die Rüstungsindustrie in Kiew“ und andere militärische Ziele durchführen wird.

Quelle: anti-spiegel

Der Angriff auf das Wohnheim der Berufsschule im Gebiet Lugansk, bei dem die Ukraine über 20 Kinder und Jugendliche getötet und fast 50 verletzt hat, und die demonstrative Nicht-Reaktion des Westens auf dieses Kriegsverbrechen haben die russische Geduld offenbar erdschöpft. In Russland ist die Stimmung nach dem Angriff aufgeheizt und sowohl Experten als auch die Mehrheit der Bevölkerung fordern eine harte Antwort. Daran hat der schwere russische Vergeltungsschlag der Nacht von Samstag auf Sonntag nichts geändert.

Offenbar will die russische Führung nun härter gegen die ukrainischen Entscheidungsträger und militärische Ziele vorgehen, von denen die Ukraine viele in bewohnten Gebieten angelegt hat, denn das russische Außenministerium hat in einer offiziellen Erklärung weitere, „systematische Angriffe die Rüstungsindustrie in Kiew“ und andere militärische Ziele angekündigt.

Wie ernst Russland das anscheinend meint, zeigt eine zweite Erklärung des russischen Außenministeriums, die nur wenige Stunden später veröffentlicht wurde. Darin wurde gemeldet, dass die Außenminister Russlands und der USA telefoniert haben und dass Lawrow Rubio vor den russischen Vergeltungsangriffen gewarnt und den USA empfohlen hat, ihre Diplomaten zu deren eigener Sicherheit aus Kiew zu evakuieren.

Ich übersetze beide russische Erklärungen in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung.

Beginn der Übersetzung der ersten Erklärung :

Der von den ukrainischen Streitkräften in der Nacht des 22. Mai durchgeführte blutige Drohnenangriff auf das Schulgebäude und das Schülerwohnheim der Staatlichen Pädagogischen Universität Lugansk in Starobelsk war ein weiterer eklatanter Beweis für den nationalsozialistischen und terroristischen Charakter des Kiewer Regimes, das gezielt Zivilisten ins Visier nimmt und nicht davor zurückschreckt, Kinder kaltblütig zu ermorden.

Die Junta von Selensky und ihre westlichen Sponsoren, die die ukrainischen Streitkräfte mit den Mitteln für Verbrechen gegen unsere Menschen ausstatten, haben der ganzen Welt ihre eklatante Missachtung des humanitären Völkerrechts demonstriert. Dies ist ein klarer Verstoß gegen die Genfer Konventionen von 1949 und ihre Zusatzprotokolle, die den Schutz der Zivilbevölkerung in Konflikten regeln, die UN-Kinderrechtskonvention von 1989 sowie eine Reihe weiterer wichtiger internationaler Abkommen.

All das hat das Maß der Geduld erschöpft. Unter den gegebenen Umständen führen die russischen Streitkräfte systematische Angriffe auf Einrichtungen der Rüstungsindustrie in Kiew durch, darunter auch auf Standorte, an denen Drohnen entwickelt, hergestellt, programmiert und für den Einsatz vorbereitet werden. Diese Drohnen setzt das Kiewer Regime mit Unterstützung von NATO-Spezialisten ein, die für die Lieferung von Komponenten, die Aufklärung und die Zielerfassung zuständig sind. Angriffen werden sowohl Entscheidungszentren als auch Kommandoposten.

Da die genannten Einrichtungen über ganz Kiew verteilt sind, warnen wir ausländische Staatsbürger, einschließlich des Personals diplomatischer Vertretungen und internationaler Organisationen, die Stadt umgehend zu verlassen und fordern die Einwohner der ukrainischen Hauptstadt auf, sich von der militärischen und administrativen Infrastruktur des Selensky-Regimes fernzuhalten.

Ende der Übersetzung

Es folgt die zweite russische Erklärung über das Telefonat zwischen den Außenministern Lawrow und Rubio.

Beginn der Übersetzung:

Am 25. Mai hat der russische Außenminister Sergej Lawrow ein Telefongespräch mit US-Außenminister Mario Rubio geführt.

Auf Anweisung des russischen Präsidenten Wladimir Putin informierte Lawrow die amerikanische Seite offiziell darüber, dass die russischen Streitkräfte als Reaktion auf die anhaltenden Terrorangriffe des Kiewer Regimes gegen Zivilisten und zivile Objekte auf russischem Territorium systematische und gezielte Angriffe gegen Einrichtungen der ukrainischen Streitkräfte in Kiew sowie gegen die Entscheidungszentren durchführen werden, die diese Entscheidungen treffen. Lawrow verwies auf die Erklärung des russischen Außenministeriums vom 25. Mai, in der den USA und anderen Staaten mit Vertretungen in Kiew empfohlen wurde, die Evakuierung ihres diplomatischen Personals und ihrer Staatsbürger aus der ukrainischen Hauptstadt sicherzustellen.

Der Minister erinnerte an die auf Vorschlag der USA im August 2025 in Anchorage auf höchster Ebene getroffenen Vereinbarungen zum Ukraine-Konflikt und bedauerte, dass die dreisten Bemühungen der europäischen Eliten und des Kiewer Regimes diese Vereinbarungen untergraben, welche einen Weg für eine nachhaltige, langfristige und auf einem Interessenausgleich beruhende Lösung eröffnet hatten.

Die Außenminister tauschten sich über die diplomatischen Initiativen zur Beilegung der Krise in der Straße von Hormus und der Lage um Kuba aus.

Sergej Lawrow und Marco Rubio bekräftigten trotz der bekannten Differenzen ihr gemeinsames Engagement, die Bemühungen um eine Normalisierung der Arbeitsbedingungen der russischen und amerikanischen diplomatischen Vertretungen im jeweils anderen Land zu intensivieren.

Ende der Übersetzung

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