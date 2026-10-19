Sergej Netschajew, ein Politiker mit Größe und Verstand! So etwas hat es in Deutschland schon lange nicht mehr gegeben. Die letzte Größe verstarb am 20. August 2015 im Alter von 93 Jahren in Berlin.

Steht Deutschland faktisch schon im Krieg mit Russland? Der russische Botschafter Sergej Netschajew schildert in der russischen Botschaft in Berlin die zugespitzte Lage: Was steckt aus Moskauer Sicht wirklich hinter dem Vorfall von Leipzig, und warum spricht Außenminister Lawrow von einer „faktischen Kriegserklärung“ Deutschlands? In diesem Gespräch legt Netschajew seine Sicht auf den historischen Tiefpunkt der deutsch-russischen Beziehungen, die Schließung des Generalkonsulats in Bonn und des Russischen Hauses in Berlin sowie die Warnungen vor einem russischen Angriff bis 2030 schonungslos dar. Er erklärt, wie Moskau die Appelle von Kanzler Merz aufnimmt, unter welchen Bedingungen ein Frieden in der Ukraine aus russischer Sicht möglich wäre und ob er selbst damit rechnet, Deutschland bald verlassen zu müssen.

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