Rücknahme des „Verbrenner-Verbots“ ist ein Etikettenschwindel!

EU-Kehrtwende beim Verbrenner-Verbot? Das erzählen uns Unionspolitiker und lassen sich in den Medien groß als Kämpfer für das einfache Volk feiern. Doch beim genauen Hinsehen entpuppt sich dies als Etikettenschwindel: Die Verpflichtung der Hersteller, CO2-Emissionen zu reduzieren, wurde nur minimal, nämlich von 100 % auf 90 % reduziert. Die Talfahrt der deutschen Automobil- und Zulieferindustrie dürfte also ungebremst weiter gehen, während China seiner Wirtschaft mit billigem Strom Wettbewerbsvorteile verschafft. [weiterlesen bei kla.tv]

