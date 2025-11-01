RT DE-Interview mit Werner Rügemer: Wessen Interessen vertritt Friedrich Merz wirklich?

Friedrich Merz als Bundeskanzler? Der Publizist und Buchautor Dr. Werner Rügemer beleuchtet die engen Verbindungen von Merz zu BlackRock sowie seine weitreichenden wirtschaftlichen und politischen Kontakte in die USA. Dabei thematisiert er auch die möglichen Konsequenzen für die Souveränität Deutschlands. Abschließend geht Rügemer der Frage nach, welche Rolle christliche Werte in der CDU heute noch spielen.

