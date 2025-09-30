Ritter: Wenn die Ukraine US-amerikanische Tomahawks erhält, wird die Welt vernichtet

Im Interview mit „Judging Freedom“ äußert sich der ehemalige Offizier des US-Marine Corps und einstige UN-Waffeninspekteur Scott Ritter unter anderem zur von den USA in Erwägung gezogenen Lieferung von Tomahawk-Raketen an die Ukraine. Damit könnte die Ukraine bis nach Moskau vorstoßen, was laut dem Analysten eine nukleare Eskalation des Konflikts bedeuten würde. Der Einsatz von Tomahawk-Marschflugkörpern wäre ohne eine direkte Beteiligung der USA nicht umsetzbar.
Die USA seien sich des großen Gefahrenpotenzials einer solchen Genehmigung bewusst. Und genau aus diesem Grund diene die Erwägung dieser Lieferung laut Ritter allein dem Zweck, Russland unter Druck zu setzen und es an den Verhandlungstisch zu bringen.
Trump wird höchstwahrscheinlich scheitern, weil er sich übernimmt. Zum einen kämpft er gegen die globalistische Agenda des anglo-zionistischen Westens und seine Kulturagenden wie Gendern, LGBT+ usw., dem auch die EU unverbrüchlich anhängt, aber auch da er den Zionisten immer die carte blanche g6eben wird, gleichzeitig China eindämmen will und das Vertrauen in den $ verloren geht, so daß die Zinsen weltweit hoch bleiben werden, um die steigende Inflation einzudämmen, aber vor allen auch in den USA. Also werden innenpolitische und außenpolitische Gegner Trumps Ziele zunichte machen, wobei die Justiz weltweit auf Seiten des anglo-zionistischen Westens steht!