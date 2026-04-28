Richard Wolff (Clip): Wirtschaftswut & Der Fall des US-Dollars

Prof. Richard Wolff erörtert, wie der Iran-Krieg den Petrodollar und das von den USA geführte internationale Wirtschaftssystem untergräbt, das das US-Imperium getragen hat.
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Richard Wolff war mir schon früher bekannt als ein ehrlicher und sachkundiger Ökonom. Seine Mutter war Deutsche, sein Vater war mit Max Horkheimer befreundet, was möglicherweise viel über seine Herkunft aussagt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_D._Wolff
Wolff sagt, die Golfstaaten würden sich zur Zeit durch große Swap-Abkommen US-$ besorgen, weil sie viele Investitionen und damit auch Schulden weltweit hätten, die sie bedienen müßten, da sie momentan durch den Iran-Krieg kein Geld einnehmen würden.
KI: „Ein Swap-Abkommen (Devisenswap) ist eine Vereinbarung zwischen zwei Zentralbanken, ihre Währungen für einen begrenzten Zeitraum zu tauschen.“
Die Federal Reserve muß diesen Golf-Staaten auch Dollars leihen, weil diese Staaten sonst alternativ US-Aktien verkaufen müßten oder US-Staatsanleihen, was den US-Aktienmarkt einbrechen ließe und die US-Zinsen hochtrieben und damit auch weltweit, z. B. des Euros.
Und Trump ist natürlich ein gefährlicher Scharlatan, der vor den Wahl viel versprach, aber nichts einhielt, wie die vollständige Veröffentlichung der Epstein-Akten, die Senkung der Inflation und den Verzicht auf die immerwährenden Kriege der USA.
Für mich nehme ich aus diesem Video mit, daß das Ende der beiden Kriege in der Ukraine und Iran einen fürchterlichen Finanz-Crash hervorrufen wird, wenn der „Westen“ sie nicht gewinnt, weswegen der anglo-zionistische Westen auch so zäh an allen Ecken und Enden weitermacht, weil Blackrock, IMF, Weltbank, Soros usw.sich alle verzockt hätten mit ihren diversen Spekulationen.
Ich glaube auch nicht, daß die beiden Häuser des Kongresses am 1. Mai Trumps Iran-Krieg durch den War Power Resolution Act beenden werden, obwohl die Mehrheit der Bevölkerung es bestimmt so will. Erstens sind die Demokraten die Judenpartei, die im Interesse Israels auch den Iran zerstören wollen, und die Republikaner werden schon aus Parteiinteresse Trump nicht in den Rücken fallen. Und beide Parteien werden sagen, das Renommee der USA gestattet es einfach nicht, den Krieg ohne Vorteile zu beenden.
Anbei noch ein Hinweis, warum Israel soviele Panzer und Soldaten im Libanon verloren hat, was sicher den meisten hier auch unbekannt sein dürfte.
Übersicht mit KI: „Eine Fiber Optic Drone wird auf Deutsch als Glasfaser-Drohne oder faseroptische Drohne bezeichnet. Sie stellt eine spezielle Art von unbemanntem Luftfahrzeug (UAV/FPV) dar, das über ein dünnes Glasfaserkabel physisch mit der Bodenstation verbunden ist.
Hier sind die wichtigsten Fakten zu dieser Technologie:
Funktionsweise: Die Drohne zieht während des Fluges ein extrem dünnes Glasfaserkabel (oft so dünn wie ein Haar) von einer Spule ab, das als Datenleitung für Steuerung und Videosignale dient.
Vorteile:
Störresistenz: Da keine Funkwellen genutzt werden, können Glasfaserdrohnen nicht durch elektronische Kampfführung (Störsender/Jammer) gestört werden.
Hochauflösendes Video: Die Verbindung ermöglicht eine sehr hohe Bildqualität ohne Latenz oder Bildausfälle.
Geländeunabhängigkeit: Sie können fliegen, ohne dass Hindernisse wie Hügel oder Gebäude das Signal blockieren.
Nachteile/Einsatzbereich:
Das Kabel kann sich an Hindernissen verfangen oder reißen.
Die Drohne ist auf die Kabellänge begrenzt (Reichweiten von 10 bis über 50 km sind jedoch möglich).
Aktueller Einsatz: Glasfaserdrohnen werden intensiv im Krieg in der Ukraine eingesetzt, sowohl von Russland als auch von der Ukraine, um die störanfällige Funktechnik zu umgehen. [Und jetzt auch von der Hisbollah im Libanon gegen Israel.]
Anwendungsgebiete: Neben dem militärischen Einsatz werden sie für Überwachungen, Inspektionen in kritischen Umgebungen (Tunnel, Bergwerke) oder Einsätze bei überlasteten Funknetzen genutzt.