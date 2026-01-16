Die EU hat europäische Bürger sanktioniert, die „Sprachrohr für prorussische Propaganda“ seien. Die Beschlüsse stellen juristisch einen Rückfall ins Mittelalter dar: Regierende bestrafen ohne Anklage und ohne Gerichtsbeschluss Bürger, deren öffentlich geäußerte Meinung sie für gefährlich halten. Die Empörung darüber bleibt verhalten. Große Medien berichten kaum.

Die beiden zentralen Punkte des EU-Sanktionsbeschlusses 2024/2643 vom 8. Oktober 2024 über „restriktive Maßnahmen angesichts der destabilisierenden Aktivitäten Russlands“ lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: „Sämtliche Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen“ im Besitz des Sanktionierten „werden eingefroren“, und „die Mitgliedstaaten ergreifen die Maßnahmen, die erforderlich sind, um zu verhindern“, dass der Sanktionierte „in ihr Hoheitsgebiet einreisen oder durch ihr Hoheitsgebiet durchreisen“ kann.

