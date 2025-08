Reservistenverband zur Wehrpflicht-Debatte: „Wir brauchen eine wehrhafte Zivilbevölkerung“

Was will man dazu noch sagen?

Von Steuergeldern werden solche Leute durchgefüttert.

Und später auch noch fette Pensionen erhalten.

Patrick Sensburg, der Präsident des Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V., erklärte gegenüber dem Sender phoenix, dass es eine Wehrpflicht brauche, um eine „wehrhafte Zivilbevölkerung“ zu haben. Die Bundeswehr benötige 80.000 zusätzliche Soldaten und „viele, viele Reservistinnen und Reservisten“. Der Reservistenverband bleibt bei seiner Forderung nach einem Dienstjahr „für jeden“, so Sensburg und wünscht sich eine gesellschaftliche Debatte darüber, ob die Wehrpflicht auch für Frauen gelten solle.

„Absolut obrigkeitshörig, des Denkens entwöhnt, typischer Befehlsempfänger, ein Held vor dem Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage!

Der typische Deutsche verteidigt sich erst dann, wenn er nichts mehr hat, was sich zu verteidigen lohnt. Wenn er aber aus seinem Schlaf erwacht ist, dann schlägt er in blindem Zorn alles kurz und klein, auch das was ihm noch helfen könnte.“ (C.F. von Weizsäcker)