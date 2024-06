Republikaner enthüllt: Ukraine-Krieg um Bodenschätze

von Thomas Oysmüller (tkp)

Diesmal hat sich ein Republikaner verplappert: Im Ukraine-Krieg geht es um Rohstoffe, nicht um „westliche Werte“. Es geht um eine „Goldmine“ an wertvollen Mineralien im Wert von 10 Billionen Dollar.

Es ist alles andere als abgemacht, dass Donald Trump ein „Friedenspräsident“ wird und den NATO-Stellvertreterkrieg in der Ukraine gegen Russland beendet. Bewiesen hat das ein Unterstützer aus South Carolina, Lindsey Graham. In einem Interview sprach er ganz offen darüber, warum Russland nicht gewinnen dürfe – und nannte den gleichen Grund wie CDU-Mann Roderich Kiesewetter.

Krieg um Rohstoffe

Erinnern Sie sich noch? Kiesewetter, der „militärpolitische“ Experte des Bundestags, erklärte Ende 2023: „Wenn Europa die Energiewende vollziehen will, braucht sie eigene Lithiumvorkommen. Die größten Lithiumvorkommen in Europa liegen im Donezk-Luhansk-Gebiet.“ Deshalb muss sich die EU bis an den Donbass ausdehnen. Es ist EU/USA-Imperialismus, der im Ukraine-Krieg zum Ausdruck kommt. Lindsey Graham erklärte nun genau dasselbe.

Graham, seit über 20 Jahren Senator, hat viel zu sagen in der Partei und unterstützt Trump (das machte er im selben Interview klar), obwohl er ihm seit Jahren kritisch gegenübersteht. Graham erklärte in einem Interview mit CBS News Face the Nation warum sich Washington einen russischen Sieg im Krieg nicht leisten könne: Dies führe zum Verlust des direkten Zugangs zu Bodenschätzen im Donbass und in der Ukraine.

Es gehe um den Zugang zu „10 bis 12 Billionen Dollar an wertvollen Mineralien“, sagte Graham geradeheraus. Darum werde gekämpft. Ich will dieses Geld und diese Assets nicht zu Putin geben, damit er es mit China teilt.“ Die Ukraine sitze auf einer „Goldmine“ und diese sollte „gemeinsam“ mit dem Westen ausgebeutet werden: „Sie können das vermögendste Land in ganz Europa werden.“ Ob man Ähnliches in den USA auch einmal über Afghanistan oder den Irak gesagt hat?

Inmitten dieser imperialistischen Töne (Warum sollen die Rohstoffe der Ukraine ein Geschäft für die USA sein?) ist sich Graham nicht zu schade genug, den Spieß umzudrehen und Putin als „größenwahnsinnig“ darzustellen, der das „das russische Imperium mit Waffengewalt neu erschaffen“ wolle. Ukraine sei nur der Anfang. Erst kürzlich erklärte Putin wieder einmal, die NATO nicht angreifen zu wollen, da man im Kreml ja nicht „verrückt“ wäre.

Graham, ein Vertreter der Neokonservativen innerhalb der Republikaner, macht deutlich, dass ein möglicher friedlicher Kurs Trumps in Richtung Putin alles andere als einfach werden würde. Auch die Republikaner sind gewillt, die Ukraine zu erobern und in die eigene Einflusssphäre – für BlackRock und Co. – zu integrieren.

Das Video von Graham finden Sie hier.

