„Regierung agiert verfassungswidrig“ – Punkt.PRERADOVIC mit Prof. Dr. Boehme-Neßler

Realität in Deutschland: Familien werden im Morgengrauen von der Polizei überfallen, wegen eines satirischen Posts. Der Staat lagert Zensurmaßnahmen an private Organisationen aus, die dafür viel Geld von diesem Staat bekommen. Regierung und Verfassungsschutz wollen Meinungen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze belangen, also erlaubte Meinungen. Der Verfassungsrechtler Prof. Dr. Volker Boehme-Neßler sagt: „Ohne Meinungsfreiheit gibt es keine Demokratie. Wenn der Staat das nicht akzeptiert, handelt er verfassungswidrig.“ Ein Gespräch auch über Trusted Flagger, das engmaschige Netz an Melde-oder Denunziationsstellen, die mangelnde Neutralität des Verfassungsschutz-Präsidenten und was die Chancen auf ein AfD-Verbot damit zu tun haben.

Danke an Frau Preradovic und Herrn Prof. Dr. Boehme-Neßler!

Und viele liebe Grüße an die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, an der ich eine schöne Studienzeit hatte.

Übrigens, bei mir kamen die Rindviecher Ende Februar 2018 gegen 10:00 Uhr wegen eines patriotischen Grußes, den ein User von sich gegeben hatte.

