Rechtsstaat ohne Recht

Von Hans-Jürgen Geese (anderwelt)

Immer mehr Menschen in Europa fragen sich, wie ein Unrechtsstaat, der sich Rechtsstaat nennt, Recht sprechen kann? Was für eine Anmaßung. Sie fragen, wie es dazu kommen konnte, dass das Recht, das doch das Volk schützen soll, als Waffe gegen das Volk benutzt wird? Sie fragen, wie es denn rechtens sein kann, dass ein Politiker aufgrund von konkreten Versprechungen gewählt wird, dann aber nach seiner Wahl von diesen Versprechungen nichts mehr wissen will? Und trotzdem nicht im Gefängnis landet.

Oder zumindest rausgeschmissen wird. Sie fragen, was aus der angeblichen Gewaltenteilung geworden ist, wenn die Gewalt de facto heute doch nur noch in einer Hand liegt? Sie stellen fest: Der Rechtsstaat scheint zur Schimäre, zum Trugbild, zum Hirngespinst, zu einer Wunschvorstellung verkommen zu sein. Wie die viel gepriesene Demokratie. Frage: Ist das beim Recht, wie bei der Demokratie, immer schon genau so geplant gewesen?

Die deutsche Demokratie ist eine drittklassige Kopie

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges herrschten die Siegermächte in Deutschland. Der Osten geriet schließlich unter die Herrschaft der Sowjetunion, der Westen letztendlich unter die Herrschaft der Vereinigten Staaten von Amerika.

Wie Sie wissen hat die Bundesrepublik keine Verfassung. Sie hat ein Grundgesetz. Dieses Grundgesetz wurde nicht von klugen und weisen Deutschen geschaffen. Dieses Grundgesetz ist das Gesetz von Besatzern und wurde entsprechend manipuliert. Die Tatsache, dass die Deutschen bis auf den heutigen Tag keine Verfassung haben, ist ausreichend Beweis dafür, dass das Land nach wie vor besetzt ist. Warum sonst sollten die Deutschen nicht endlich das Recht haben, sich eine eigene Verfassung zu geben?

Frage: Welche Vorlage diente als Richtlinie für das Grundgesetz? Die von Amerika, die von Großbritannien oder von Frankreich? Nun, die britische Verfassung konnte es nicht sein, denn die Briten hatten und haben keine Verfassung. Es konnte daher doch wohl nur die amerikanische Verfassung sein, denn die Amerikaner hätten niemals erlaubt, dass man dieses Privileg den Franzosen zugesteht.

Ohne jetzt im Einzelnen auf die amerikanische Verfassung einzugehen, will ich Sie lediglich auf ein äußerst wichtiges Phänomen aufmerksam machen, das sich von der amerikanischen Verfassung in das Grundgesetz eingeschlichen und damit den Rechtsstaat de facto ausgehebelt hat.

Redefreiheit in den U.S.A.

Der Erste Zusatzartikel zur Verfassung der U.S.A. (aus dem Jahre 1791) verbietet dem Kongress Gesetze zu verabschieden, die die Redefreiheit, die Pressefreiheit, die Versammlungsfreiheit und das Petitionsrecht einschränken. Daher Achtung:

Von 1791 bis Anfang des zwanzigsten Jahrhundert gab es nicht einen einzigen Fall (!), in dem die Meinungsfreiheit vor dem Obersten Gerichtshof der U.S.A. herausgefordert wurde. Nicht einen einzigen Fall. Meinungsfreiheit über alles.

Aber mit Beginn des Ersten Weltkrieges ging es dann los. Auf einmal wurde Gerichten ein Interpretationsspielraum eingeräumt. Die Amerikaner durften nicht den Krieg kritisieren, zur Meuterei oder Kriegsdienstverweigerung aufrufen oder die Regierung und deren Krieg negativ darstellen. Der „Espionage Act“ von 1917 sah eine Höchststrafe von 20 Jahren vor. Der anschließende „Sedition Act“ machte sogar beschimpfende, grob vulgäre oder treulose Äußerungen über die Regierung strafbar. Aus und vorbei mit der schönen Meinungsfreiheit.

Der „Patriot Act“ von Mister Bush, vom Oktober 2001, nach den Terroranschlägen vom 11. September, ist lediglich der Sargnagel gewesen. Dabei kann man doch wohl nur dann von Meinungsfreiheit sprechen, wenn, selbst unter schwierigen Umständen, trotzdem unverdrossen an der Meinungsfreiheit festgehalten wird. Nur schwache Regierungen kommen mit Verboten.

Die Relativierung von Gesetzen im Grundgesetz

Grundgesetz, Artikel 5, Absatz 1: „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.“

Absatz 2: „Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.“ Also doch keine Meinungsfreiheit?

Grundgesetz, Artikel 8: „Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln.“

Versuchen Sie das Mal. Viel Glück. Selbst in England, dem Mutterland der Demokratie unserer Zeit, werden Sie nicht damit durchkommen. Das war einmal.

Noch ein Beispiel: Artikel 9, Absatz 1: „Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden.“

Fragen Sie mal die Leute von der AfD, ob das wirklich so gilt. Die Einschränkungen in Absatz 2 folgen natürlich auf dem Fuße.

Ein letztes Beispiel: Selbstverständlich gilt das Briefgeheimnis in der BRD. Aber: „Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes angeordnet werden.“

Da also haben Sie Ihren Unrechtsstaat aus dem Grundgesetz. Es ist mit diesem Grundgesetz den Politikern und den sie kontrollierenden Amerikanern Tor und Tür weit geöffnet, diese Gesetze zu beugen und zu biegen wie es ihnen beliebt. Wie können Sie sich erdreisten, diese böswilligen Manipulationen zu hinterfragen: Es ist doch alles legal. Es ist doch alles gesetzlich. Fragen Sie Ihren Anwalt.

Merke: Was allerdings bei Gesetzen zählt sind eben nicht die Buchstaben in den Gesetzen, sondern der Geist, der in den Gesetzen lebt oder eben nicht lebt.

In Deutschland möchten wir gerne den deutschen Geist in den deutschen Gesetzen leben spüren. Das zu erreichen ist uns bisher versagt geblieben. Das Grundgesetz und die Bundesbürger sind eben nicht mehr als nur eine Billigkopie aus Amerika. Und diese drittklassigen Bundesbürger sind darauf sogar noch stolz.

Rechtsstaat in Amerika im Jahre 2026

Ungefähr 200 Menschen haben die Amerikaner bisher in diesem Jahr vor der Küste Venezuelas in den Tod befördert. Ohne Anklage, ohne Beweise für irgendein Verbrechen, ohne Urteil. Einfach so.

Am 28. Februar griffen die Amerikaner den Iran ein. Einfach so. Sie töteten tausende von Menschen, zerstörten Schulen, Krankenhäuser, Brücken und andere Einrichtungen der iranischen Infrastruktur. Die rasteten völlig aus!

Dabei sind doch, aufgrund der Nürnberger Prinzipien der Völkerrechtskommission der Vereinten Nationen von 1950, Planung, Vorbereitung und Führung eines Angriffskrieges ein Verbrechen. Die Nürnberger Prinzipien sind vor allem auch eine Schöpfung der Amerikaner. Der Amerikaner selbst! Aber Gesetze haben die Amerikaner, vor allem seit 1990, so gut wie nie interessiert. Die brechen Gesetze wie es ihnen beliebt. Verhandlungen mit Amis sind reine Zeitverschwendung. Denn den Amis ist nicht zu trauen. Das Wort eines amerikanischen Politikers ist nichts wert. Nichts. Das sind Lügner und Betrüger.

Donald Trump sprach vor kurzem stolz davon, dass sich jetzt Amerikaner wie Piraten verhalten, Schiffe kapern und Schiffe beschlagnahmen. Einfach so. Es gilt das Recht des Stärkeren. Wie die Amis sagen: „Might is Right.“ Das sind also die Amerikaner, unsere Busenfreunde und Vorbilder. „Sage mir mit wem Du verkehrst und ich sage Dir, wer Du bist.“ Deutschland, ach verblödet Vaterland.

Lawfare

Lawfare ist eine Abwandlung von dem Wort „Warfare“ (Kriegsführung) und bezeichnet die Anwendung der Gesetze als Waffe gegen die Bürger.

Am 27. September 2025 wurden das ehemalige Mitglied des britischen Parlamentes, George Galloway, und seine Frau auf dem Flughafen Gatwick festgehalten. Sie kamen aus Moskau. Die Handys und die Laptops wurden beschlagnahmt. Nach Verhörungen über 9 Stunden wurden beide wieder frei gelassen. Keinerlei Anklage wurde erhoben. Es war nur Schikane.

George Galloway ist ein rhetorisches Genie. Und ein Politiker der alten Schule. Und er ist einer der populärsten „kontroversen“ Broadcaster in der neuen Welt der Podcasts. Sein Publikum zählt viele Millionen. Sein Netzwerk umfasst hunderte von anderen prominenten Stimmen. Allerdings: Solch kritische Stimmen sind heute nicht mehr erlaubt. Der Rechtsstaat hat sich neue Gesetze gegeben, die das Unrechtssystem schützen sollen, das der Rechtstaat geschaffen hat.

Jetzt berichtet George Galloway nicht mehr aus London, sondern aus Moskau oder aus Peking. Wir leben in einer verrückten Welt.

Der ehemalige Schweizer Oberst und Geheimdienstexperte Jacques Baud ist noch immer in Belgien festgesetzt. Er darf nicht reisen. Seine Bankkonten wurden gesperrt. Wie kann eine Regierung so etwas einem Mann antun? Aber natürlich sei das alles legal. Und wenn nicht, dann wird eben illegal in legal umgebastelt. Gemach: Es wird sich schon ein Richter finden, der genau so entscheidet.

Jacques Baud wird vorgeworfen, ein Sprachrohr der russischen Propaganda zu sein. Jacques Baud hingegen sieht sich als Opfer von Zensur. Es bleibt ihm nur der sogenannte Rechtsweg vor den Europäischen Gerichtshof. Seine eigene Regierung in der Schweiz scheint wenig motiviert, ihrem Bürger zu helfen. Nicht einmal auf das einstige Vorzeigeland Schweiz ist also heute noch Verlass.

George Galloway lebt mittlerweile wie ein Zigeuner auf der Welt. Nach England will er vorerst nicht zurück. Er will seiner Familie nicht antun, was die englische Regierung, vielmehr das englische Unrechtssystem, für ihn vorgesehen hat.

Antisemitismus

Es gibt allerdings ein Land und ein Volk auf der Welt, für die nun ganz besondere mysteriöse Gesetze gelten. Israel und die Juden stehen quasi unter Naturschutz. Wagen Sie bloß nicht, etwas Negatives über Israel oder über die Juden zu sagen.

Etwa 15 Millionen Menschen unter einer Weltbevölkerung von etwa 8 Milliarden Menschen gelten als Juden. Nur für 15 Millionen Menschen auf Erden gilt dieser besondere Schutz. Was für ein Privileg. Wie haben die das nur geschafft?

Laut „AI“ bezeichnet Antisemitismus die Ablehnung, Ausgrenzung, den Hass oder die Diskriminierung gegenüber jüdischen Menschen.

Wenn man sich auf die Definition des Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus einlässt oder auf die Definition der „International Holocaust Remembrance Alliance“ (IHRA), dann wird es kompliziert.

Wenn es aber Kompliziert und komplex wird, dann können Sie im Rechtswesen davon ausgehen, dass man sich Interpretationsspielraum vorbehalten will. Im deutschen Sprachumgang nennen wir das einen Gummiparagraphen.

Es gibt keine andere Gruppe von Menschen auf Erden, die ähnlich den Juden juristisch geschützt ist. „Antisemitismus“ ist wirklich einzigartig. Es ist nicht bekannt, dass Menschen bestraft wurden, weil sie sich als „Antigermanen“ geäußert oder verhalten haben.

Nun, die meisten Menschen auf Erden haben natürlich kein Problem mit den Juden. Sie haben ein Problem mit dem Staate Israel. Übrigens auch viele Juden selbst. Der Staat Israel ist, milde ausgesprochen, ein Unrechtsstaat. Er lässt täglich Frauen und Kinder und alte Menschen töten. Momentan in Gaza, auf der Westbank, im Libanon, im Iran. Und das zu kritisieren soll verboten sein?

Man ist doch wohl berechtigt zu fragen, warum der israelische Staat solch einen Schutz genießen soll? In jedem anderen Fall würde doch die Welt entsetzt aufschreien. Aber im Falle Israel herrscht weitgehend Schweigen. Die Bundesregierung weist den Vorwurf offiziell zurück, Israel begehe Kriegsverbrechen oder Völkermord. Trotz überwältigender Beweise. Die können einfach nicht sehen, was sie nicht sehen wollen und/oder nicht sehen dürfen. Was für Menschen diese Politiker!

Gerechtigkeit

Der Mensch hat ein natürliches Gespür dafür was gerecht und was ungerecht ist. Wenn das Recht als Waffe gegen das Volk benutzt wird, dann stehen hinter dem angeblichen Recht natürlich Interessen. Das können nur die Interessen von Machthabern sein, die sich Privilegien verschiedener Art angeeignet haben, unter anderem die Privilegien von Reichtum und der Kontrolle über das Recht.

Wie wir alle wissen, muss man sich Recht im Streitfall überhaupt erst einmal leisten können. Es ist nicht schwierig, den Rechtsstreitfall so auszudehnen, dass kleine Vermögen aufgewandt werden müssen, um das Verfahren finanzieren zu können. Der Tricks sind viele, um sich unerwünschter Kritiker zu entledigen.

Der Rechtsstaat ohne Gerechtigkeit mag formal ein Rechtsstaat sein, geschützt heutzutage durch ganze Armeen von Rechtsverdrehern, aber die neue Transparenz, die alternative Medien möglich machen, deckt dennoch all die Vergehen und Verbrechen auf, die angeblich völlig legal, an Bürgerinnen und Bürgern begangen werden. Aber das reicht nicht. Was also tun?

Das germanische Prinzip des „Comitatus“

Im germanischen Kulturkreis war der Comitatus eine Kriegerschar, die sich freiwillig einem Anführer oder König anschloss.

Der Anführer versorgte die Gefolgsleute mit Ausrüstung, Pferden und Beute, während die Krieger im Gegenzug absolute Loyalität und Waffendienst schworen. Schworen. Wie wir Deutsche halt so sind. Unser Wort ist mehr wert als unser Leben.

Wenn man das Prinzip des Comitatus in die moderne Zeit transferiert und auf den neuesten Stand bringt, dann wollen auch die Deutschen heute wahrscheinlich genau das: Eine Gemeinschaft, in der die Führung für die Gemeinschaft sorgt. Für die gesamte Gemeinschaft. In Gerechtigkeit. Eine Gemeinschaft, in der das Wort eines Deutschen wieder für Wahrheit steht.

Das uns von den Amerikanern aufgezwungene Rechtswesen ist ein Unrechtswesen. Es funktioniert in den kleinen, relativ unbedeutenden Rechtsfällen. Aber wenn es darauf ankommt, wenn Macht herausgefordert wird, wenn Lügen herausgefordert werden, dann wird das Recht heutzutage zur Waffe der Reichen und Mächtigen und der Besatzer.

Erst wenn die Deutschen sich wieder ihr eigenes Recht gegeben haben, auf der Grundlage einer deutschen Verfassung, im Geiste unserer Väter, erst dann kann dieser Unrechtsstaat zum Rechtsstaat werden.

Das Grundgesetz (GG) ist die Verfassung für die Bundesrepublik Deutschland. Es wurde vom Parlamentarischen Rat, dessen Mitglieder von den Landesparlamenten gewählt worden waren, am 8. Mai 1949 beschlossen und von den Alliierten genehmigt.

Es wird höchste Zeit, Art. 146 GG umzusetzen.

„Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.“

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