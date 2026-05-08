Rauswurf in Riad: Warum MBS die US-Armee vor die Tür setzte

Ein beispielloser diplomatischer Eklat erschüttert die Welt: Saudi-Arabien entzieht den US-Streitkräften den Zugang zur Prince Sultan Air Base. Auslöser ist Donald Trumps Alleingang „Project Freedom“ in der Straße von Hormuz. Erfahren Sie alles über die Hintergründe: Von angeblicher Marktmanipulation bei den Iran-Gesprächen über das strategische Kalkül von Mohammed bin Salman (MBS) bis hin zur Rolle Chinas als neuer Ordnungsmacht. Eine Analyse über das Ende der unipolaren Weltordnung und die fragile Kehle der Weltwirtschaft.

Die Geopolitische Architektur des Konflikts

Um die Dimensionen dieser Krise zu verstehen, muss man die physischen und strategischen Engpässe betrachten.

Die Straße von Hormuz ist weit mehr als eine Wasserstraße. Sie ist ein Hebel, den der Iran seit Jahrzehnten nutzt, um auf westliche Sanktionen zu reagieren. Trumps Versuch, diesen Hebel durch militärische Eskorte („Project Freedom“) zu neutralisieren, ohne seine regionalen Partner zu konsultieren, hat die strategische Architektur des Nahen Ostens zum Einsturz gebracht.

Die drei Ebenen der Krise:

Militärische Logistik: Ohne die Prince Sultan Air Base verliert das US-Militär sein wichtigstes Koordinationszentrum. Die Reichweite für Operationen gegen den Iran schrumpft massiv.

Ökonomische Stabilität: MBS benötigt für seine „Vision 2030“ und Megaprojekte wie NEOM ein stabiles Umfeld. Ein Krieg würde ausländische Investitionen auf Jahrzehnte vernichten.

Diplomatische Verschiebung: Während die USA Verbündete brüskieren, positioniert sich China durch das Vermitteln des Riad-Teheran-Abkommens als verlässlicher Partner, der Stabilität über Konfrontation stellt.

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