Es klingt vollkommen absurd – und ist doch seit Mai 2025 Realität: Die EU, maßgeblich orchestriert von Ursula von der Leyens Kommission, hat ein Sondertribunal gegen Russland angekündigt. Ein Gericht, das nicht von der UNO legitimiert ist. Ein Tribunal, das keine neutralen Richter kennt. Und ein Verfahren, das in Abwesenheit stattfinden soll, weil die Schuldigen von vornherein feststehen. All das eingebettet in eine Verordnung – Nummer 2024/2773 – mit der die EU sich selbst das Recht einräumt, eingefrorene russische Vermögenswerte auf Jahrzehnte zu behalten und damit ukrainische Schulden zu finanzieren. Eine Finanzarchitektur auf Basis politischer Enteignung. Was als Gerechtigkeit verkauft wird, ist in Wahrheit ein kalkulierter Rechtsbruch und eine Pervertierung der historischen Erinnerung.

(Für jene, die lieber hören als lesen, hier anklicken.)

Was ist eigentlich von einer Europäischen Union zu halten, die ohne Kriegssieg, ohne UNO-Mandat und ohne Zustimmung der Völker das Eigentum eines fremden Staates beschlagnahmen will – mit dem Ziel, damit Schulden zu bedienen, die man selbst in einer eskalationsgetriebenen Fehleinschätzung erzeugt hat?

Was als Gerechtigkeit verkauft wird, ist in Wahrheit ein kalkulierter Rechtsbruch: Wer zum 80. Gedenktag anlässlich des Sieges über den Hitlerfaschismus ein solches Tribunal verkündet, der betreibt keine Gedenkpolitik, sondern symbolische Kriegführung. Und das ausgerechnet in einer Zeit, in der die Menschen nach Frieden rufen – und sich erinnern, was die Versöhnung nach 1945, was die Öffnung der Mauer 1989, was der Dialog zwischen Ost und West einst bedeuteten. Ich erinnere mich, ich bin eine dieser Stimmen. Ich war keine Konsumentin, die vom Westen nur Shopping wollte. Ich war eine Ostdeutsche, die vor Freude weinte, nicht weil die Grenzzäune fielen, sondern weil der Kalte Krieg endete. Weil Worte wieder wichtiger wurden als Waffen. Weil wir glaubten, dass die Zukunft friedlich sein könnte. Heute muss ich dieser EU-Führung, die sich nie dem Wähler stellte und auch keine Legitimation mehr besitzt, am liebsten ins Gesicht spucken. Nicht aus Wut, sondern aus Trauer. Es ist Verrat – an der Hoffnung von Millionen. Und es ist der Aufstieg einer politischen Klasse, die sich mit autoritärem Technokratismus, transatlantischer Gefolgschaft und moralischem Zynismus kleidet. Man nennt so etwas, in Anlehnung an Umberto Eco, mit Recht: Postfaschismus. Denn dieser Herrschaftsmodus braucht keine Uniformen mehr – er wirkt durch Ausschluss, durch Sprachlenkung, durch Enteignung ohne Kriegserklärung und durch die absichtsvolle Verdrehung von Begriffen wie „Gerechtigkeit“ oder „Solidarität“.

Tribunalsimulator mit vorgefertigtem Urteil

Als die Nürnberger Prozesse im November 1945 begannen, war die UNO zwar formell bereits gegründet, verfügte jedoch über keine eigene Strafgerichtsbarkeit. Der Internationale Gerichtshof, als höchstes UN-Organ für zwischenstaatliche Konflikte geschaffen, konnte keine Einzelpersonen belangen. Auch die spätere Menschenrechtscharta von 1948 war zu diesem Zeitpunkt noch nicht formuliert. In diesem institutionellen Vakuum errichteten die vier alliierten Siegermächte auf Basis des Londoner Statuts vom 8. August 1945 ein eigenes Gericht. Es war eine Rechtssetzung durch die Sieger, offen und explizit, aber getragen vom kollektiven Bewusstsein einer Welt, die aus dem beispiellosen Zivilisationsbruch des Nationalsozialismus Konsequenzen ziehen wollte. Die Legitimität des Tribunals gründete sich nicht auf einen neutralen internationalen Rahmen, sondern auf die moralische Autorität der Alliierten und die völlige Niederlage Deutschlands. Der Holocaust, die Angriffs- und Vernichtungskriege, die Shoah, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit – all das erzeugte einen historischen Ausnahmezustand, in dem juristische Präzedenzlosigkeit als notwendig empfunden wurde. Kritik am Verfahren blieb dennoch nicht aus. Der amerikanische Supreme-Court-Richter Harlan Fiske Stone bezeichnete das Tribunal als „einen politischen Prozess, verkleidet als Gericht“, und auch deutsche Juristen wie Carl Schmitt nannten es ein „Siegermächteurteil“. Doch die historische Tragweite der Verbrechen wog schwerer – und Nürnberg wurde zum Ausgangspunkt der modernen internationalen Strafgerichtsbarkeit.

Trotz seines singulären Charakters wurde das Nürnberger Modell in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg mehrfach zitiert, um internationale Sondertribunale einzurichten. So etwa im Fall des Jugoslawien-Tribunals (ICTY) und des Ruanda-Tribunals (ICTR), beide durch Resolutionen des UN-Sicherheitsrates legitimiert. Es handelte sich dabei um befristete Gerichte zur Aufarbeitung konkret definierter Völkermorde und Kriegsverbrechen – mit internationalen Richtern, Verfahrensgarantien und UN-Anbindung. Auch das Sondertribunal für den Libanon folgte diesem Muster, wenngleich bereits hier massive politische Einflussnahmen kritisiert wurden. Was nun jedoch von der EU vorgeschlagen wird, hat mit diesen Modellen nichts gemein. Es soll ein „Sondertribunal“ geschaffen werden, das nicht nur außerhalb der UNO operiert, sondern ganz offen auf die Instrumentalisierung für politische und finanzielle Ziele ausgelegt ist. Die Angeklagten sollen in Abwesenheit verurteilt werden können – ohne Verteidigung, ohne völkerrechtliche Anerkennung, ohne internationalen Konsens. Richter, Ermittler und Ankläger sollen aus dem Kreis jener Staaten stammen, die den politischen Konflikt mit Russland maßgeblich befeuern. Es ist also kein Gericht im klassischen Sinn, sondern ein Tribunalsimulator, der ein vorgefertigtes Urteil abspulen soll, um einen anderen Zweck zu erfüllen: die Umwidmung russischer Vermögenswerte in Finanzierungsquellen für die Ukraine.

Vermögenswerte als Reparation

In diesem Kontext wird die wenig beachtete „Regulation (EU) 2024/2773“ der Europäischen Union zu einem zentralen Puzzlestück. Im Oktober 2024 verabschiedet, begründet sie den sogenannten „Ukraine Loan Coordination Mechanism“, kurz ULCM, (Koordinierungsmechanismus für Ukraine-Kredite), ein Finanzinstrument, über das der Ukraine ein 50-Milliarden-Dollar-Kreditpaket zur Verfügung gestellt wird. Das Besondere: Die Rückzahlung dieses Pakets soll nicht aus ukrainischen Haushaltsmitteln erfolgen, sondern aus den Erträgen eingefrorener russischer Staats- und Zentralbankvermögen. Diese wurden im Zuge der EU-Sanktionen nach 2022 blockiert – und sollen nun bis zu 45 Jahre eingefroren bleiben, um jährlich Zinsen für die Schuldentilgung zu generieren.

Die EU will also ein ganzes Finanzierungsmodell auf dem Zugriff auf fremdes Eigentum aufbauen – ohne rechtlich einwandfreie Grundlage, ohne UN-Mandat, aber mit voller politischer Entschlossenheit. Was fehlt, ist ein völkerrechtlicher Hebel, um diesen Zugriff als gerechtfertigt erscheinen zu lassen. Und genau hier kommt das geplante Tribunal ins Spiel. Es soll die Schuldzuweisung an Russland in ein rechtsförmiges Urteil überführen, das dann – zumindest intern – die Konfiszierung der Vermögenswerte als Reparation legitimieren kann. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. In Wahrheit handelt es sich um eine nachgelagerte Justifizierung bereits begonnener finanzpolitischer Tatsachen. Das Recht wird nicht angewandt, sondern inszeniert. Der Prozess ist der Anstrich für den Raubzug. Ideengeber ist die EU-Kommission, durchgesetzt von Ursula von der Leyens Team, in enger Abstimmung mit den G7 – obwohl etwa die USA unter Präsident Trump mittlerweile auf Abstand zum Tribunal-Projekt gingen. Unterstützt wird das Konstrukt vor allem von den baltischen Staaten, Polen und der deutschen Bundesregierung. Skeptisch sind Staaten wie Ungarn, die Slowakei und Österreich, die sich in der Formulierung zurückhielten.

Bruch mit Standards

Offiziell soll die Regelung der Ukraine helfen, ihre Staatsfinanzen zu stabilisieren. Realpolitisch ist die Motivation tiefgreifender: Die EU hat sich selbst auf Jahrzehnte in eine Schuldenfalle manövriert, aus der sie ohne Zugriff auf russisches Eigentum nicht mehr herauskommt. Die Ukraine wird de facto zum Schuldner, Russland zur unfreiwilligen Garantie – ein Novum in der modernen Finanzgeschichte. Weil es keine internationale rechtliche Grundlage für die Konfiszierung fremden Eigentums gibt, wurde das „Sondertribunal“ konstruiert. Es soll die politische Schuldzuweisung in ein juristisches Feigenblatt verwandeln. Dieses „Gericht“ soll in Abwesenheit verurteilen, auf Basis von Ermittlungen, Anklagen und Richtern, die allesamt von denselben westlichen Staaten gestellt und finanziert werden. Die Rolle Russlands als ständiges Sicherheitsratsmitglied der UNO – irrelevant. Die Charta der Vereinten Nationen – umgangen. Die EU erlaubt sich damit eine neue Form von Finanzkolonialismus, bei dem Drittstaaten ohne Zustimmung oder Verhandlung enteignet werden – ein Bruch mit bisherigen Standards des Völkerrechts und der Eigentumsgarantie.

Besitz moralischer Wahrheit

Das neue Tribunal ist nicht einfach eine moralische Geste. Es ist juristisches Werkzeug, um genau diesen Finanzmechanismus zu rechtfertigen. Während Trump in den USA ankündigt, Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine wieder aufnehmen zu wollen, setzt die EU auf das Gegenteil: die Zementierung des Feindbildes und die Verstetigung des Konflikts. Dass die Verkündung am 9. Mai, dem russischen Gedenktag für den Sieg über Hitlerdeutschland, erfolgte, ist mehr als ein Zufall. Es ist eine kalkulierte Provokation, ein „Tritt gegen das Geschichtsgedächtnis Russlands“, wie ein russischer Diplomat es formulierte. An diesem Tag erinnerte sich Russland der 27 Millionen Toten, die der Krieg gegen Nazi-Deutschland forderte – während die EU auf ukrainischem Boden das Signal aussendet: Wir verurteilen euch – rückwirkend und vorausschauend. Noch offensichtlicher wird die politische Instrumentalisierung, wenn man sich fragt, warum solche Tribunale nicht längst gegen andere Staaten oder politische Führungen eingerichtet wurden. Der Angriffskrieg gegen Jugoslawien 1999, ohne UN-Mandat geführt, hätte theoretisch ebenso verfolgt werden können. Auch der völkerrechtswidrige Irakkrieg von 2003, initiiert durch die USA und Großbritannien unter offenkundiger Missachtung internationaler Institutionen, wurde nie juristisch aufgearbeitet. Die Zerstörung Libyens, das jahrelange Desaster in Afghanistan, die Drohnenkriege der USA in Pakistan und Jemen – all dies blieb juristisch folgenlos. Niemand hat je ein Tribunal gegen Tony Blair, George W. Bush, Gerhard Schröder und Joschka Fischer, Nicolas Sarkozy, Barak Obama oder Joseph Biden gefordert – obwohl deren Handlungen nach den gleichen Kriterien zu bewerten wären, die heute gegen Russland ins Feld geführt werden. Der Unterschied liegt nicht im Recht, sondern in der Machtbalance. Und in der Erzählung. Der Westen beansprucht für sich, im Besitz der moralischen Wahrheit zu sein – und leitet daraus ab, dass er nicht den gleichen Maßstäben unterworfen sein muss wie andere.

Kalkulierte politische Arroganz

Eine weitere historische Ironie drängt sich auf. Russland – damals die Sowjetunion – gehörte zu den Hauptleidtragenden des deutschen Vernichtungskriegs. Mit über 27 Millionen Kriegstoten, verbrannten Städten, Deportationen und Zwangsarbeit trug das Land die größten Opfer des Zweiten Weltkriegs. Die DDR zahlte nach dem Krieg Reparationsleistungen in Form von Demontagen, Sachwerten und industrieller Abgabe an die Sowjetunion. Die Schätzungen variieren stark, liegen aber bei rund 15–20 Milliarden US-Dollar (nach damaligem Wert). Diese Leistungen wurden vom Osten Deutschlands – getragen, nicht von der Bundesrepublik Deutschland. In Westdeutschland kam es nie zu direkten Reparationszahlungen an die UdSSR, was dort oft als historische Ungerechtigkeit gesehen wird. Russland hat keine Schulden aus dem Zweiten Weltkrieg – im Gegenteil: Die westliche Republik ist Russland Reparationszahlungen faktisch schuldig geblieben. Westdeutschland entkam bislang dieser Pflicht durch seine Westbindung. Heute steht Russland als Nachfolgestaat der Sowjetunion erneut vor dem Zugriff europäischer Institutionen, die nun, ohne Sieg, ohne Vertrag und ohne Legitimation, Reparationen verlangen wollen – zugunsten eines anderen Staates, mit dem Russland sich im Krieg befindet.

Könnte man als Deutscher vor Wut platzen? Ja – und mit Recht. Denn wenn eine EU, die sich auf Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit beruft, heute ohne Gerichtsurteil und ohne Kriegssieg russisches Eigentum rauben will, während (West-) Deutschland selbst nie vollständig für seine historischen Schulden gegenüber Russland aufkam, ist das ein geschichtliches Eigentor voller Doppelmoral. Dass dabei der 9. Mai zur propagandistischen Kulisse für ein antirussisches Tribunal wird, zeugt nicht nur von Ignoranz, sondern von kalkulierter politischer Arroganz. Es ist ein radikaler Paradigmenwechsel: Von der völkerrechtlich geordneten Nachkriegswelt zur geopolitisch motivierten Finanzverwertung. Und es ist ein gefährliches Spiel mit historischem Dynamit. Denn jede Ordnung, die Eigentum zur Disposition politischer Moral stellt, verliert über kurz oder lang ihre Glaubwürdigkeit – und mit ihr die Stabilität der Verträge, auf denen moderne Staaten beruhen.

Koalition der Vergesslichen

Wenn der deutsche Außenminister Johann Wadephul im Gespräch mit russischen Satirikern Russland als „ewigen Feind“ bezeichnet, dann spricht nicht ein Diplomat, sondern ein kalter Erbe der Systemlogik. Wer so spricht, hat nie verstanden, was 1945 bedeutete. Und nichts begriffen, was 1989 möglich machte. Wenn Friedrich Merz als Kanzler dabei zusieht, wie unter deutschem Namen neue „Sondertribunale“ entstehen, während man das eigene Völkerrechtsversagen in Minsk II bis heute verdrängt – dann hat er kein Mandat, Deutschland zu vertreten. Nicht im Frieden, nicht im Recht, nicht im Namen seiner Bürger. Und wer solche Menschen in höchsten Ämtern duldet, während sie an der Entzivilisierung Europas arbeiten, der verliert das moralische Fundament jeder demokratischen Politik und bemüht eine ewige Lüge. Wenn Kanzler Merz in dieser Stunde schweigt, wenn er mitträgt, was hier geschieht, wenn er es nicht wagt, sich der Logik von Krieg, Tribunal und Eigentumsraub zu widersetzen – dann sollte er den Platz räumen. Für eine Generation, die aus ihrer Geschichte mehr gelernt hat als diese Koalition der Vergesslichen.

Der Westen richtet nicht sich selbst – er richtet andere. Und genau darin liegt die Perversion des aktuellen Vorhabens: Die Selbstermächtigung wird zur Justiz, die Schuldumkehr zur Politik, die moralische Projektion zur Ideologie. Ich verfolge den Ukraine-Konflikt seit Jahren. Und das eine Detail, auf das sich jede Argumentationslinie des Westens stützt – der vermeintlich „unprovozierte Angriff Russlands“ –, zerfällt zu Staub, wenn man die Geschichte davor betrachtet. Es waren nicht russische Truppen, die 2014 zuerst schossen. Es waren nationalistische Milizen unter dem Schutz ukrainischer Oligarchen und ihrer nazistisch durchtränkten Regierung, die – im Bündnis mit westlichen Akteuren – einen faktischen Krieg gegen ihre eigene Bevölkerung im Donbass führten. Mehr als 3000 zivile Opfer, dokumentierte Folter, Vertreibungen, systematische Menschenrechtsverletzungen – lange vor dem Eingreifen Russlands, lange vor der Anerkennung der Volksrepubliken Donezk und Lugansk. Diese baten Russland um Hilfe. Der Westen schwieg. Noch schlimmer: Er sabotierte bewusst den Minsk-II-Vertrag, der unter der Garantie Deutschlands und Frankreichs 2015 in Kraft trat, aber nie umgesetzt wurde, nicht umgesetzt werden durfte. Ein völkerrechtlich bindendes Abkommen – gebrochen, bevor es wirksam werden konnte. Die Ukraine erhielt Waffen statt Frieden, Lob statt Kontrolle. Und niemand wurde je zur Rechenschaft gezogen. Das eigentliche Tribunal müsste daher nicht gegen Moskau, sondern gegen die Mitschuldigen in Berlin, Brüssel, London und Washington geführt werden. Gegen die stillen Dulder, die nützlichen Idioten, die moralisch Entrüsteten mit blutigen Händen in der Tasche.

Nicht Russland, sondern Europa steht in der Schuld – gegenüber den getöteten, vertriebenen, gefolterten Menschen im Donbass, gegenüber jenen Ukrainern, die nicht Asow-Fahnen schwenkten, sondern einfach überleben wollten. Gegenüber den Minsk-II-Garantiemächten, die selbst das Abkommen sabotierten. Und gegenüber jenen Völkern, die heute zusehen müssen, wie moralischer Imperialismus erneut mit Rechtsbegriffen hantiert – aber keine Gerechtigkeit schafft. Es ist nicht Russland, das heute zur Kasse gebeten werden sollte, sondern jene westlichen Regierungen, Think-Tanks, Journalisten und Waffenlobbyisten, die aus einem internen ukrainischen Konflikt einen geopolitischen Stellvertreterkrieg gemacht haben. Die, die Milliarden verdient haben – mit Gasumleitungen, Kriegspropaganda, und dem Verkauf von „Demokratie“, wo Oligarchie und Korruption herrschte.

Strategische Demütigung

Vielleicht braucht Europa wirklich ein Tribunal, nicht gegen Russland, sondern gegen bürokratische Größenfantasien. Anklagepunkt 1: Versuchter institutioneller Diebstahl unter dem Deckmantel moralischer Überlegenheit. Anklagepunkt 2: Komplizenschaft mit ukrainischem Korruptionsfilz durch blanko ausgestellte Milliardenkredite ohne Rückzahlungsverpflichtung. Anklagepunkt 3: Verfassungswidrige Willkürgesetzgebung zur politischen Absicherung wirtschaftlicher Bankrotterklärungen. Anklagepunkt 4: Täuschung der Weltgemeinschaft. Ein eigenes Tribunal gegen Bürokraten mit Blut im Budget, gegen Kommissare in „Wertegemeinschaften“, gegen Technokraten, die das Wort Gerechtigkeit nur kennen, wenn es mit Sanktionen endet. Die Richter könnten aus Donezk, Gorlowka, Mariupol stammen, Zeugen aus dem Berliner Auswärtigen Amt, Beweismaterial aus deutschen Nachrichtensendungen, die bis heute verschweigen, wer wen seit 2014 tötete. Das Urteil: 25 Jahre Wahrheitsdienst – ohne Diplomatenpass, ohne Auslandsdiäten, ohne Schweigeprämie. Wenn wir nun schon dabei sind, Tribunale ohne Mandat und Urteile ohne Prozess zu produzieren – warum nicht konsequent sein?

Um im sarkastischen Kontext zu bleiben, wie wäre es mit einem „Sondertribunal zur Untersuchung haushaltspolitischer Verstiegenheit im Amt der EU-Kommissionspräsidentin“? Oder ein „Tribunal zur Untersuchung der moralischen Zwangsstörung im Auswärtigen Dienst der Bundesrepublik“? Was absurd klingt, ist nicht absurder als das, was derzeit unter dem Etikett „Gerechtigkeit“ gegen Russland vorbereitet wird. Ein Tribunal, das vor allem eines ist: ein Symptom der Hilflosigkeit. Bürger Europas, insbesondere in Deutschland, sollten sich in dieser Stunde nicht hinter Sprachlosigkeit und Nachrichtenroutine verkriechen. Die Frage, ob in unserem Namen ein Tribunal errichtet wird, das nicht dem Recht, sondern der Rache dient, ist nicht abstrakt. Sie betrifft das Fundament unserer politischen Kultur. Wenn Eigentum politisch entzogen werden kann, wenn Recht zur Kulisse wirtschaftlicher Interessen wird, wenn Geschichtstage zur Bühne strategischer Demütigungen gemacht werden – dann ist es Zeit, laut zu werden.

Schuldig in allen Punkten

Die Erinnerung an Nürnberg mahnt zur Verantwortung. Sie taugt nicht als Bühne für politische Manöver. Wer mit dem Recht spielt, verliert seine Autorität. Und wer ausgerechnet am Tag der Befreiung vom Faschismus ein Schaugericht gegen die Nachkommen jener eröffnet, die Hitler besiegt haben, steht nicht auf der Seite der Geschichte – er tritt sie. Es wird Zeit, dass jemand die Rechnung aufmacht. Und sei es nur mit Worten. Daher appelliere ich an Sie, liebe Leser: Lassen wir es nicht dabei. Wir, die Menschen, nicht die Institutionen, haben das letzte Wort. Widersprechen Sie der offiziellen Sprache. Nennen Sie es Enteignung, nicht Solidarität. Informieren Sie sich – nicht auf Regierungsseiten, sondern bei Journalisten, die noch Fragen stellen. Fragen Sie Ihre Abgeordneten, wer in Ihrem Namen über „Tribunale“ entscheidet. Wehren Sie sich gegen das Schweigen, das zum Komplizen wird. Schreiben Sie, sprechen Sie, gehen Sie. Fordern Sie öffentliche Aufarbeitung der Minsker Vertragsbrüche – in deutschen Parlamenten, nicht in russischen Archiven. Schließen Sie Frieden mit der Wahrheit, auch wenn sie nicht auf Ihrer Seite steht. Denn wenn wir nicht handeln, dann bleibt am Ende nur ein Bild: Europa, am Richtertisch, mit leerer Anklagebank – aber schuldig in allen Punkten.

Was sich derzeit vor unseren Augen vollzieht, ist keine juristische Weiterentwicklung, sondern eine politische Rückentwicklung. Die EU, gegründet als Friedensprojekt und Garant für die Rechtsstaatlichkeit, schafft sich ein Parallelrecht – exklusiv für Russland, exklusiv für den eigenen geopolitischen Zweck. Ein „Sondertribunal“, das nicht dem Recht, sondern der Finanzierung dient; eine Verordnung, die fremdes Vermögen als zukünftiges Betriebskapital verplant; eine politische Elite, die jeden Rest an Selbstreflexion hinter grinsender Solidaritätsrhetorik verbrennt. Wer so agiert, führt keinen Rechtskampf, sondern einen Kreditkrieg. Und wer dafür den 9. Mai wählt – den russischen Gedenktag an den Sieg über den Hitlerfaschismus –, der hat entweder jegliches historisches Gespür verloren oder zynische Absicht zur Strategie erhoben. Beides wäre fatal.

Quellen und Anmerkungen:

