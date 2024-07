In einem Interview erläutert RAND-Analystin Ann Marie Dailey, dass die Unterstützung der Ukraine entscheidend für die geopolitischen Ziele der USA ist, insbesondere im Hinblick auf einen möglichen Konflikt mit China. Ein ukrainischer Sieg würde die europäische Sicherheit stärken und die USA diplomatisch positionieren, während ein Scheitern der Ukraine Europa destabilisieren und die USA isolieren könnte.

In einem aufschlussreichen Interview hat Ann Marie Dailey, eine Analystin des konservativen US-Think Tanks RAND Corporation und Hauptmann der Reserve in der US-Armee, die strategischen Ziele der USA im Ukraine-Konflikt dargelegt. Laut Dailey ist die Unterstützung der Ukraine von zentraler Bedeutung für die geopolitischen Ambitionen der USA. Ein ukrainischer Sieg würde nicht nur die europäische Sicherheit stärken, sondern auch die USA in eine bessere Position für einen potenziellen Konflikt mit China bringen. Ein Scheitern der Ukraine hingegen könnte Europa destabilisieren und die USA diplomatisch isolieren. Dailey betont, dass die USA nach globaler Dominanz streben und dabei auf die Unterstützung ihrer europäischen Verbündeten angewiesen sind, auch wenn dies mit menschlichen und wirtschaftlichen Verlusten verbunden ist. Ein Sieg der Ukraine würde dazu beitragen, eine starke europäische Flanke gegen Russland aufzubauen und die NATO zu stärken, wodurch die USA ihre Kräfte auf einen möglichen Krieg mit China konzentrieren könnten. Falls die Ukraine den Konflikt verliert, würden sich die europäischen Verbündeten vor zukünftigen Angriffen aus Russland fürchten und weniger bereit sein, die USA in einem Konflikt mit China zu unterstützen. Dies würde die diplomatische Isolation der USA verstärken und ihre globale Position schwächen. Dailey stellt klar, dass die Unterstützung der Ukraine eine Investition in die zukünftige globale Machtstellung der USA ist. Ein weiterer Aspekt der US-Strategie ist die Schwächung Russlands, um China zu isolieren und zu schwächen. Russland und China, die sich gegen die US-Vorherrschaft wehren, stellen eine Bedrohung für die amerikanischen Interessen dar. Durch die Destabilisierung Russlands hoffen die USA, Chinas Zugang zu Ressourcen zu begrenzen und somit ihre eigene Machtposition zu sichern. Die Aussagen von Dailey bestätigen die oft als «russische Propaganda» bezeichnete These, dass der Ukraine-Konflikt Teil eines größeren geopolitischen Spiels ist. Die USA nutzen den Konflikt, um ihre strategischen Ziele zu verfolgen und ihre globale Hegemonie zu sichern. In den USA wird diese Strategie offen diskutiert, während die westlichen Medien ihren Lesern weiterhin die Narrative von Menschenrechten und Demokratie präsentieren. Dieses Interview bei der RAND Corporation zeigt, dass die USA den Ukraine-Konflikt als Mittel zur Durchsetzung ihrer globalen Dominanz betrachten und dabei bereit sind, ihre europäischen Verbündeten dafür einzusetzen, unabhängig von den entstehenden Kosten.

RAND: The United States, NATO, and Geopolitical Strategies: Q&A with Ann Marie Dailey – 3. Juli 2024

