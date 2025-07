Ramstein, Drohnenkrieg und deutsches Wegsehen

Eine Mitverantwortung, die sich niemand eingestehen will

Ein Meinungsbeitrag von Nicolas Ullrich (apolut)

Am 15. Juli 2025 hat das Bundesverfassungsgericht die Verfassungsbeschwerde jemenitischer Bürger gegen Deutschlands Mitwirkung an US-Drohnenangriffen abgewiesen. Im Zentrum der Kritik steht die US-Airbase Ramstein in Rheinland-Pfalz – technisches Drehkreuz für gezielte Tötungen im Jemen. Das Gericht sieht keine „hinreichende Schutzpflicht“ der Bundesrepublik. Doch juristisch, völkerrechtlich und ethisch ist das Urteil hochproblematisch. Deutschland hilft bei einem völkerrechtswidrigen Krieg – und tut so, als wäre es unbeteiligt.

1. Drohnenkrieg im Jemen – kein Krieg, kein Mandat, kein Recht

Die US-Drohnenangriffe im Jemen finden ohne Kriegserklärung, ohne UN-Mandat und ohne Zustimmung der jemenitischen Regierung statt. Die UN-Sonderberichterstatterin Agnes Callamard sowie zahlreiche Menschenrechtsorganisationen stufen sie als völkerrechtswidrig ein. Die Opferzahlen sind hoch, der rechtliche Rahmen nicht existent. Dennoch werden diese Einsätze technisch über deutsches Staatsgebiet ermöglicht.

2. Ramstein: Technische Neutralität als Illusion

Die US-Basis Ramstein ist für die Echtzeitsteuerung von Drohnen unverzichtbar. Die Signale der US-Piloten in den USA werden über Glasfaserkabel nach Ramstein übertragen und von dort per Satellit an Drohnen weitergeleitet. Deutschland weiß um diese Rolle – spätestens seit 2016 ist dies öffentlich dokumentiert. Doch die Regierung behauptet, keinen Einfluss auf die US-Militäraktionen zu haben. Dabei wird technisches Mitwirken zur Beihilfe, wenn man es wissentlich duldet.

3. Völkerrechtlich mitschuldig – Deutschland als Wegbereiter

Laut Art. 16 der ILC-Artikel über die Verantwortlichkeit von Staaten macht sich ein Staat mitverantwortlich, wenn er wissentlich die völkerrechtswidrigen Handlungen eines anderen Staats unterstützt. Deutschland erfüllt diese Bedingungen: Kenntnis über die völkerrechtswidrige Natur der Drohneneinsätze, Duldung technischer Infrastruktur, keine Maßnahmen zur Begrenzung oder Unterbindung. Die UN-Charta verbietet Gewaltanwendung in internationalen Beziehungen – und ebenso jede aktive oder passive Beihilfe.

4. Verfassungsrecht: Schutzpflicht ausgehebelt

Das Grundgesetz verpflichtet den Staat zur Achtung und zum Schutz der Menschenwürde (Art. 1 GG) und des Lebens (Art. 2 GG). Diese Schutzpflicht gilt auch für Ausländer im Ausland, wenn deutsches Handeln beteiligt ist. Das Bundesverfassungsgericht verweigert diese Pflicht, mit Verweis auf fehlenden „engen Bezug“. Doch der Bezug besteht: Technik, Infrastruktur, Wissen, Untätigkeit.

5. Politisches Kalkül statt Menschenrechte

Das Urteil schützt keine Prinzipien, sondern politische Allianzen. Man will den Konflikt mit den USA vermeiden, auch wenn dies bedeutet, dass Deutschland Beihilfe zu außergerichtlichen Tötungen leistet. Die NATO-Verträge sollen dies rechtfertigen – aber kein internationales Abkommen erlaubt die Umgehung von Völkerrecht und Menschenrechten.

6. Besatzungsrecht oder Bündnisbindung? Ein deutsches Missverständnis

Oft wird behauptet, Deutschland sei durch alte Besatzungsstatuten oder geheime Verträge gezwungen, US-Militäraktionen auf deutschem Boden zu dulden. Doch diese Annahme ist falsch. Die Besatzungsrechte endeten spätestens mit dem Zwei-plus-Vier-Vertrag von 1990, der Deutschland volle Souveränität zusprach. Seitdem ist jede Stationierung ausländischer Truppen vertraglich geregelt – in diesem Fall über das NATO-Truppenstatut (SOFA) von 1951 sowie das Zusatzabkommen von 1959.

Diese Verträge verpflichten Deutschland nicht dazu, jede Handlung der USA auf deutschem Boden widerspruchslos hinzunehmen. Im Gegenteil:

Deutschland kann militärische Aktivitäten untersuchen, sofern sie gegen deutsches oder internationales Recht verstoßen

Deutschland kann die Nutzung von Einrichtungen wie Ramstein einschränken oder sogar den Stationierungsvertrag kündigen – politisch heikel, aber rechtlich möglich

Deutschland darf keine Handlungen dulden, die gegen das Völkerrecht verstoßen – auch nicht durch Bündnispartner

Fazit: Die Behauptung, Deutschland müsse „aufgrund alter Verträge“ alles akzeptieren, was über Ramstein geschieht, ist juristisch unhaltbar. Was fehlt, ist kein Recht – sondern politischer Wille.

Schlusswort: Es reicht.

Ein Staat, der sich als Verteidiger von Demokratie und Menschenrechten sieht, kann nicht zulassen, dass von seinem Boden aus Menschen getötet werden – ohne Verfahren, ohne Urteil, ohne Krieg. Ramstein ist kein neutraler Ort. Und die Rolle Deutschlands ist keine bloß passive. Wer völkerrechtswidrige Gewalt wissentlich möglich macht, ist Mitspieler – nicht Zuschauer.

Es ist Zeit für eine öffentliche Debatte. Und es ist Zeit, Verantwortung zu übernehmen.

Quellen und Anmerkungen

Bundesverfassungsgericht Urteil vom 15. Juli 2025 – https://www.welt.de/politik/deutschland/article256403192/Jemeniten-klagten-gegen-US-Drohnenangriffe-aus-Ramstein-Verfassungsgericht-weist-Beschwerde-ab.html UN-Sonderberichterstatterin Agnes Callamard über Drohnen – https://news.un.org/en/story/2020/07/1068041 ILC Draft Articles (Art. 16 – Beihilfe) – https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf Politico zur juristischen Kritik – https://www.politico.eu/article/germany-top-court-throws-out-complaint-us-drone-attacks-viaramstein-air-base/ Augengeradeaus Analyse – https://augengeradeaus.net/2025/07/drohnen-steuerung-ueber-us-basis-ramstein-verfassungsgericht-sieht-keine-schutzpflicht/ AP News zum Urteil – https://apnews.com/article/95a7138b7b0686135c08daaf78a9e52d Reuters-Bericht zur Mitverantwortung – https://www.reuters.com/world/germanys-top-court-dismisses-complaint-against-us-drone-missions-via-ramstein-2025-07-15/ Zwei-plus-Vier-Vertrag von 1990 – https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/regelbasierte-internationale-ordnung/voelkerrecht-internationales-recht/240218-240218 NATO-Truppenstatut (SOFA) & Zusatzabkommen – https://www.bundestag.de/resource/blob/418456/12c72156e0e29422d9933848bc4c6b0e/wd-3-416-08-pdf-data.pdf

Wir danken dem Autor für das Recht zur Veröffentlichung dieses Beitrags.

