Putsch in Polen, Osteuropa erhebt sich: Brüssel am Ende? // GEGENPOL

Ist die EU auf dem Weg in den Untergang? Justizputsch in Polen. Nordische Staaten in Aufruhr wegen Putin-Anruf. Slowakei, Bulgarien … Mehr und mehr Regionen entgleiten dem Zugriff der EU-Kommission. International steht die Union isoliert da. Keiner will Brüssel am Tisch haben, wenn über die Zukunft der Ukraine entschieden wird: „Meine Damen und Herren, es gibt keinen Tisch“ (Jeffrey Sachs). Quo vadis, EU? Wofür brauchen die europäischen Völker dich überhaupt noch?

Festnehmen und alle Gehälter an die Steuerzahler zurückzahlen.

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