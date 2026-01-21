PUTINS SCHOCK-ULTIMATUM AN TRUMP: KIPPT JETZT DIE MACHT DER USA? WELT AM ABGRUND!

Kann ein einziges Ultimatum das globale Machtgefüge ins Wanken bringen? Stehen wir tatsächlich am Rand einer neuen Ära, in der plötzlich nicht mehr die USA, sondern Russland die Spielregeln diktiert? Dieses Video nimmt dich mit hinter die Kulissen des dramatischen Showdowns zwischen Washington und Moskau – und zeigt, warum Putins Schock-Ultimatum an Trump die Welt in Atem hält.
Du erfährst, wie aus Trumps vollmundigen Wahlkampfversprechen von einem schnellen Frieden ein knallhartes amerikanisches Ultimatum wurde – und warum Russland sich darauf nicht einlässt. Wir beleuchten, welche strategischen Interessen wirklich hinter den Forderungen der USA stehen und wie Moskau mit einer beispiellosen Gegenoffensive reagiert. Was bedeutet das für die Zukunft des Ukraine-Kriegs, das Kräfteverhältnis der Großmächte und die Sicherheit Europas? Droht uns eine neue Eskalationsstufe, bei der niemand mehr zurückweicht? Dieses Video liefert dir die Hintergründe, die die Nachrichten verschweigen – und zeigt, wie gefährlich der aktuelle Machtpoker wirklich ist.
Von dem russischen Ultimatum in den nächsten 13 Tagen habe ich von unserem Rundfunk noch gar nichts gehört. Wollen uns die „westlichen“ Medien davon nichts sagen, um die allgemeine Überaschung der Massen anschließend zu mobilisieren, genauso wie der vorab bekannte Anschlag der Japaner auf Pearl Harbor 1941, wenn die Oreschniks (Haselnüsse) in Schrobenhausen einschlagen, um die Taurus zu vernichten?
Putin könnte sich aufgerafft haben, endlich auch mal die Muskeln spielen zu lassen. „Ich bin des trocknen Tons nun satt, muss wieder recht den Teufel spielen“. Denn einerseits wurde er von den USA erheblich herausgefordert mit Venezuela und dem CIA mit der Revolte im Iran und dem Attetatsversuch auf sein privates Haus, andererseits könnte er das Zerwürfnis des anglo-zionistischen Westens mit Trump ausnutzen. Trump sagt zwar immer, er habe ein gutes Verhältnis zu Putin, strebt jedoch immer nur eigennützige Interessen an. So begründet er sein Verlangen nach Grönland mit russischen Schiffen die angeblich an dieser Insel vorbeischippern.
Jedenfalls erfordern die Überraschungstaten von Trump, wie Venezuela und Iran, daß man ihm irgendwann einmal auf die Finger klopft. Es muß also geschehen, nur das Wie weiß man nicht. Man weiß nur, daß dabei einige umkommen, die das jetzt noch nicht ahnen.
La lotta continua!