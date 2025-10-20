Putins Schock-Raketen enthüllt – NATO am Ende!

„Sie stehlen unser Geld, um es diesem Clown zu geben.“ (Gerald Celente)

Russlands jüngstes Militärmanöver hat eine verheerende Realität für die NATO offengelegt: Sie ist Putins Raketen nicht gewachsen. Scott Ritter erklärt, warum dies das Aus für die Ukraine bedeuten könnte. Larry Johnson und Gerald Celente liefern dabei entscheidenden Kontext zu den tektonischen Veränderungen an der globalen militärischen Front, während die US-NATO-Hegemonie ihrem Ende entgegengeht.

(Visited 60 times, 60 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …