Putins Raketen-Schock trifft Trump – Ist der BRICS-Krieg jetzt unaufhaltbar?

Wird Russlands verheerendes neues Raketenarsenal in den Händen wichtiger BRICS-Partner landen? Von Trumps nuklearer Reaktion bis zur Angst vor Putins wachsender militärischer Dominanz des Kremls – die Bedrohung ist real und verändert alles im derzeit laufenden US-Krieg gegen die BRICS. Pepe Escobar teilt seine Einschätzung zu diesem historischen Moment.

