Der Krieg, nach dieser Dieselentscheidung, könnte einfach viel einfacher und binärer geworden sein.

Plant Trump, Putin zu benutzen, um ihn sowohl aus dem Chaos seiner niedrigen Umfragen als auch aus dem Iran-Krieg herauszuholen? Scheint vielleicht zuerst weit hergeholt zu sein, aber er ist im Iran völlig gefangen, mit welcher Option auch immer, die er als ein Weltuntergangsszenario zu betrachten scheint. Könnte Putin ihm helfen, sowohl mit Dieselpreisen zu Hause zu kommen, als auch um einen Deal mit dem Iran zu vermitteln, der den Amerikanern den Anschein erweckt, dass er und Amerika irgendwie die Gewinner sind?

von Martin Jay (strategic culture)

Für den russischen Präsidenten scheint es für den russischen Präsidenten fast 2 Millionen Tonnen Dieselöl an westliche Länder, einschließlich der USA, natürlich wie ein Klebepflaster für eine riesige Wunde in der amerikanischen und westlichen Wirtschaft zu sein. Es sei denn, es gibt einen zweiten Deal dahinter, den Journalisten und Experten nicht kennen oder einfach nicht melden. Für die Dieselinitiative von Putin ist der Betrag, der angeboten wird, nicht riesig, aber es gibt ein paar Präzedenzfälle, die es setzt, die wichtiger sind.

Erstens öffnet es die Türen für die weitere Aufhebung der Sanktionen (die angesichts der Beziehungen Moskaus zu Teheran in den Iran gebündelt werden könnten), aber vielleicht noch wichtiger ist, dass es Präsident Selenskyj von der Ukraine zu einem noch größeren Ziel für Trump macht. In den kommenden Tagen wird viel ruhen und die Entscheidung, die Selenskyj treffen wird, um Russlands Ölanlagen weiter zu bombardieren. Nimmt er die Selbstmordpille? Kriege sind oft chaotisch, und es gibt immer Grauzonen, in denen die beiden Länder, die sich im Krieg miteinander befinden, Situationen finden, die unlogisch und unpraktisch sind. Vielleicht hat die Bombardierung von Ölanlagen innerhalb Russlands im Ukraine-Krieg ihren Wendepunkt erreicht, und unabhängig davon, wie nah die EU-Staats- und Regierungschefs mit Selenskyj sind – den wir bestenfalls einen Hausmeisterführer nennen können – wird dies diese Beziehung bis zum Bruch auf die Probe stellen.

Müssen in diesem Winter eine große Zahl von Bürgern in Frankreich und Deutschland sterben, nur weil sie in ihren eigenen Ländern eine Energiekrise und/oder ein wirtschaftliches Unwohlsein haben, die Milliarden in die Aufrechterhaltung des Krieges in der Ukraine gesteckt haben? Ist Putin so zuversichtlich, dass dieser Winter der letzte für seine Truppen sein wird, da die Verteidigungslinie zwischen den ukrainischen Streitkräften und denen Russlands so aussieht, als würde sie jederzeit brechen? Sind die Ukrainer selbst bereit, sich einem eiskalten Winter in Kiew zu stellen, der nicht in der Lage ist, ihre eigenen Wohnungen mit Strom zu versorgen oder zu beheizen? So viele Kriege begannen um Energiereserven, aber nicht um die Ukraine. Doch es könnte über ihnen enden.

Trumps bedrohliche Kommentare in den sozialen Medien über Selenskyj sollten ernst genommen werden. Wenn Trumps eigene Kabale von unqualifizierten Beratern ihn ernsthaft davon überzeugen kann, dass eine Bodeninvasion des Iran machbar, wenn nicht sogar gewinnbar ist, könnte man einfach argumentieren, dass ein Regimewechsel in der Ukraine ein Kinderpicknick sein sollte und ihm einen riesigen Zahltag gibt – politisch, wirtschaftlich und geopolitisch. Selenskyj zu entfernen, würde den Krieg sofort stoppen, und Trump könnte dafür den Sieg beanspruchen, während er seinen Freund Putin bittet, still in den Iran einzugreifen und die Meerenge von Hormus zu reparieren.

Damit Trump tatsächlich auf Selenskyjs Ausbruch an Reporter reagiert, dass der Schritt, russischen Diesel zu kaufen, „schwach“ war, indem er Selenskyj mit der Entfernung drohte, zeigt, dass seine Geduld einen Punkt erreicht hat, an dem er anfängt, den ukrainischen Präsidenten als die Quelle der Probleme zu betrachten. Selenskyj durch die Unterstützung eines Rivalen zu entfernen, wird hart sein und ihn gegen die EU-Führer aufschlagen, aber man könnte argumentieren, dass die Beziehungen nicht wirklich schlimmer werden könnten, und dass, sobald Macron und Merz verstehen, dass Frieden die einzige Option ist und Selenskyj tatsächlich das einzige wirkliche Hindernis dafür ist, werden sie das tun, was alle EU-Führer tun, und Amerikas Führung folgen.

Wir hören oft, wie Analysten auf YouTube über das Spiel des „Hühnchens“ sprechen, aber es gab noch nie einen flüchtigeren Moment als jetzt, da sowohl Trump als auch Selenskyj sich gegenseitig beobachten werden, um zu sehen, wer zuerst blinzelt. Selenskyj hat bisher ein gefährliches Spiel gespielt, in dem er vorgibt, der US-Hegemonie dienstil zu sein, während er wirklich nur das Geld und die Waffen nimmt und Trump unter einer Reihe schwacher europäischer Führer in ihren palastartigen Residenzen auslacht. Der Krieg ist seit Beginn komplex, da die USA und die EU selten Auge in Auge sahen, aber wenn Trump mit seiner Drohung fortfährt, die Ukrainer gemeinsam zu verleugnen, dann wird dies ein sehr schlechtes Omen für die Zukunft von Selenskyj sein, da er noch mehr Druck auf die Briten, Franzosen und Deutschen ausüben wird, mehr Waffen und Geld in einem nicht zu gewinnenden Krieg zu finden, auf den sie die Farm gesetzt haben und ihre gesamte politische Karriere

Der Krieg, nach dieser Diesel-Entscheidung, könnte einfach viel einfacher und binärer geworden sein, und ein kollektives Narrativ könnte aus dem Wahnsinn des EU-Kauerwelsch aus Ländern hervorgehen, die nicht einmal ihr eigenes Volk auf ihrem eigenen Boden vor einer Invasion von gefälschten Asylbewerbern schützen können. Es wird nicht nur der ultimative Test für die Beziehungen zwischen den USA und der Ukraine sein, sondern auch einer für die Beziehungen zwischen den USA und der EU und vielleicht das Ende der NATO, wie wir sie kennen.

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