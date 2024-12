Putin und Xi und der Iran – die Unvorbereiteten

Paul Craig Roberts (antikrieg)

Die dritte Front, die Washington gegen Russland eröffnete, hatte sofortigen Erfolg.

Putins Unfähigkeit, eine Aufgabe jemals zu Ende zu bringen, hat ihn Syrien gekostet. Putin wiederholte dummerweise den Fehler, den er mit dem Minsker Abkommen begangen hatte, mit dem Astana-Abkommen, das es Washington erlaubte, illegale Militärbasen in Syrien zu unterhalten, Syriens Öl zu stehlen und es über die Türkei nach Israel zu leiten, um Israels Zerstörung Palästinas anzuheizen.

Das Ergebnis war eine massive strategische Niederlage für Russland, das seine neunjährige Verteidigung Syriens innerhalb weniger Tage zunichte machte.

Jetzt stehen nur noch der Iran und Saudi-Arabien zwischen Israel und Israels Ziel eines Groß-Israel. Die Saudis, die die Unaufmerksamkeit und Handlungsunfähigkeit Russlands und des Irans miterlebt haben, sind motiviert, den Petrodollar im Austausch für amerikanischen Schutz wiederherzustellen. Der Iran und die Hisbollah, die die strategische Initiative verspielt haben, werden die nächsten sein, die fallen werden. Der neokonservative Plan, sieben muslimische Länder in fünf Jahren zu stürzen, hat länger gedauert als geplant, ist aber auf dem Weg zum Erfolg. Die von Trump ernannten Militärs und Außenpolitiker sind allesamt iranfeindlich und werden sich problemlos Israels Agenda anschließen, da dies auch Washingtons Absicht dient, die Ölströme und Wasserwege zu kontrollieren.

Erdogan, der Präsident der Türkei, hat die Muslime und Putin verraten, indem er sich mit Washington und Israel verbündet hat, um Syrien zu stürzen, ein Land, das wahrscheinlich verschwinden wird, wobei Teile an Israel und die Türkei gehen und das Öl an die USA. Netanjahu hat bereits die Pufferzone auf den Golanhöhen in Syrien beschlagnahmt und erklärt, dies sei notwendig, um Israel vor Bedrohungen zu schützen.

Die westlichen Presseorgane liefern das erforderliche Narrativ, um die Erklärungen zu kontrollieren. Die arabischen US-Söldnertruppen werden als „die syrische Opposition“ dargestellt, und der Konflikt, der mit Assads Abgang zu Ende ist, soll ein „Bürgerkrieg“ gewesen sein, der auf Assads Unnachgiebigkeit und Misswirtschaft zurückzuführen ist. Mit anderen Worten: Die Medien finden keine US/CIA-Fingerabdrücke beim Sturz Syriens. Da es für die russischen Medien wichtig ist, eine Niederlage Putins zu vermeiden, wird sich die gleiche Geschichte in den russischen Medien wahrscheinlich wiederholen.

Ermutigt durch die Untätigkeit Putins, des Unfertigen an allen Fronten, „verstärken die USA die Aufstellung von Raketen in Europa“, berichtet RT und auch in Japan, wo die Flugzeit nach Wladiwostok 8 Minuten beträgt. Wieder einmal verschenkt Putin seinen strategischen Vorteil, wie schon beim Minsker Abkommen, während die USA Hyperschallraketen entwickeln und stationieren. Es ist klar, dass die Russen keinen Krieg wollen; dennoch werden sie weiterhin als Kriegstreiber verschrien, während sie durch ihre Untätigkeit den Krieg näher bringen.

Der schnelle, leicht zu erringende, enorme Sieg, den Washington in Syrien über Russland und den Iran errungen hat, bedeutet, dass die Angriffe auf die beiden Länder weitergehen werden, wodurch die Chance maximiert wird, dass Putin sich ergeben oder auf einen Atomkrieg zurückgreifen muss.

Ich frage mich manchmal, in welcher Welt die Russen leben. Putin war auf die farbige Revolution in Georgien, einer ehemaligen Provinz Russlands, nicht vorbereitet. Er war unvorbereitet auf den Einmarsch Georgiens in Südossetien. Er war unvorbereitet auf den Sturz der ukrainischen Regierung durch Washington. Er war unvorbereitet auf den von den USA und der Ukraine vorbereiteten Angriff auf die Russen im Donbass. Er war unvorbereitet auf den Sturz seines syrischen Verbündeten. Er ist unvorbereitet auf die derzeitigen US-Bemühungen um eine zweite farbige Revolution in Georgien. Es ist erstaunlich, dass ein Anführer, der ständig überrumpelt wird, glauben kann, dass Legalismus und Wahrheit der Weg zum Frieden sind – Russlands Position, wie sie Lawrow gegenüber Tucker Carlson dargelegt hat.

Wie Karl Marx sagte, ist die Gewalt die einzige wirksame Kraft in der Geschichte. Früher habe ich das bestritten, aber heute bin ich mir da weniger sicher. Es ist eine Ironie, dass ausgerechnet die „amerikanische Demokratie“ der marxistisch-leninistischen Linie folgt und nicht das Land, das aus dem Marxismus-Leninismus hervorgegangen ist.

Die Russen glauben an die Wirksamkeit der Wahrheit. Der Westen glaubt an die Wirksamkeit der Gewalt.

erschienen am 9. Dezember 2024 auf Paul Craig Roberts' Website

